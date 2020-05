Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcfea4ba-f7b1-4ce9-a3f7-90b027b25393","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a cipővel még csak véletlenül sem szabad a másik lábára lépni. ","shortLead":"Ezzel a cipővel még csak véletlenül sem szabad a másik lábára lépni. ","id":"20200528_Tavolsagtarto_cipok_cipeszmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcfea4ba-f7b1-4ce9-a3f7-90b027b25393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cda9931-a5f9-4b92-9fcf-10035bde65cc","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Tavolsagtarto_cipok_cipeszmester","timestamp":"2020. május. 28. 10:49","title":"Távolságtartó cipőket készít egy kolozsvári cipészmester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27bb464-0614-4612-b596-916408d6a5aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus terjedése felgyorsult és kiterjedt a korlátozások lazítása óta, a sáskák pedig elpusztíthatják az ország nyári termésének egészét.","shortLead":"A koronavírus terjedése felgyorsult és kiterjedt a korlátozások lazítása óta, a sáskák pedig elpusztíthatják az ország...","id":"20200528_india_hoseg_jarvany_saskajaras_munkanelkuliseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e27bb464-0614-4612-b596-916408d6a5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adfa62d-5cb8-4664-89b0-bf61ec0381bc","keywords":null,"link":"/zhvg/20200528_india_hoseg_jarvany_saskajaras_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. május. 28. 14:30","title":"Járvány, hőhullám, tömeges munkanélküliség és sáskajárás sújtja egyszerre Indiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7865fc-ee00-408e-9e70-a6e2d8673cde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oregoni Egyetem tudósai szimulációval mutatták meg, mi történik, ha egy fertőzött ember felszáll a metróra és beszélget az utastársával.","shortLead":"Az Oregoni Egyetem tudósai szimulációval mutatták meg, mi történik, ha egy fertőzött ember felszáll a metróra és...","id":"20200527_koronavirus_terjedese_metro_tomegkozlekedes_animacio_szocialis_tavolsagtartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c7865fc-ee00-408e-9e70-a6e2d8673cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f8c02d-2407-4b63-99d3-08554c427d46","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_koronavirus_terjedese_metro_tomegkozlekedes_animacio_szocialis_tavolsagtartas","timestamp":"2020. május. 27. 09:33","title":"Így terjed a koronavírus a tömegközlekedési eszközökön – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a96f4e-1843-4a7d-91ab-5c1d227c7215","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is 1000 körüli az új fertőzöttek száma.","shortLead":"Továbbra is 1000 körüli az új fertőzöttek száma.","id":"20200527_Nem_akar_csillapodni_a_jarvany_Torokorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1a96f4e-1843-4a7d-91ab-5c1d227c7215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43113d35-8b25-42d9-9ba9-c73c081d40d1","keywords":null,"link":"/vilag/20200527_Nem_akar_csillapodni_a_jarvany_Torokorszagban","timestamp":"2020. május. 27. 20:33","title":"Nem akar csillapodni a járvány Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen éjszaka alatt 4,5-ről 1,2 csillagra zuhant vissza az androidos TikTok applikáció értékelése. Minderről egyetlen felhasználó tehet.","shortLead":"Egyetlen éjszaka alatt 4,5-ről 1,2 csillagra zuhant vissza az androidos TikTok applikáció értékelése. Minderről...","id":"20200527_google_play_tiktok_kamu_video_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a178abe-1891-43bd-99d3-46eb726a3a51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_google_play_tiktok_kamu_video_eroszak","timestamp":"2020. május. 27. 13:03","title":"Milliószámra adják az 1-es értékelést a TikToknak a Play áruházban egy kamu videó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szájmaszkkal és a távolságtartással hétfőtől látogatható a római Colosseum. A pompeji régészeti parkba már mehetnek is a turisták. Ráadásul a jegyárakat is leszállították.","shortLead":"Szájmaszkkal és a távolságtartással hétfőtől látogatható a római Colosseum. A pompeji régészeti parkba már mehetnek is...","id":"20200527_A_virust_is_tulelte_nyit_a_Colosseum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e25f172-3861-4dad-bc13-d9b1bbc15f23","keywords":null,"link":"/elet/20200527_A_virust_is_tulelte_nyit_a_Colosseum","timestamp":"2020. május. 27. 10:23","title":"A vírust is túlélte: nyit a Colosseum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd41db19-a76e-41e5-a74f-d129a6cefc8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szél Dávid a HVG Extra Pszichológia élő online programjában járja körbe a család „új normalitásának” a témáját.","shortLead":"Szél Dávid a HVG Extra Pszichológia élő online programjában járja körbe a család „új normalitásának” a témáját.","id":"20200527_Az_orszag_ujraindult_de_hogyan_induljon_ujra_a_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd41db19-a76e-41e5-a74f-d129a6cefc8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359370fe-e48c-4f90-bc68-d4a4eaf67647","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Az_orszag_ujraindult_de_hogyan_induljon_ujra_a_csalad","timestamp":"2020. május. 27. 16:14","title":"Az ország újraindult, de hogyan induljon újra a család?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb zivataros nap jöhet, a Dunántúl közepét kivéve bárhol lehet egy-egy vihar.","shortLead":"Újabb zivataros nap jöhet, a Dunántúl közepét kivéve bárhol lehet egy-egy vihar.","id":"20200528_Vihar_zivatar_figyelmeztetes_idojaras_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045e4ab4-6c4b-4f0a-a5a1-d2aa3b3f03c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Vihar_zivatar_figyelmeztetes_idojaras_omsz","timestamp":"2020. május. 28. 05:31","title":"Viharok miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]