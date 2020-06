Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e68ac2ef-d863-4fde-8647-b024600f753b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint az oroszokat meg kellene hívni a találkozóra, az ázsiai országot viszont nem.\r

","shortLead":"Az amerikai elnök szerint az oroszokat meg kellene hívni a találkozóra, az ázsiai országot viszont nem.\r

","id":"20200602_oroszorszag_kina_g7_csucs_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e68ac2ef-d863-4fde-8647-b024600f753b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088a0dc3-60a0-48a5-92b6-e0178bbf47e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_oroszorszag_kina_g7_csucs_donald_trump","timestamp":"2020. június. 02. 17:18","title":"Oroszország szerint Kínának is részt kellene vennie a G7-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a71ed-900d-4701-b57f-2c1bf4ef3df6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írta egy közöségi oldalon a magyar fiatal, hogy többek között Budapesten fog merényletet elkövetni. A TEK szombaton meglátogatta. ","shortLead":"Azt írta egy közöségi oldalon a magyar fiatal, hogy többek között Budapesten fog merényletet elkövetni. A TEK szombaton...","id":"20200602_budapest_terrorcselekmeny_tek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=807a71ed-900d-4701-b57f-2c1bf4ef3df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8681200-8077-4e68-8d67-d0d22cb5c846","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_budapest_terrorcselekmeny_tek","timestamp":"2020. június. 02. 11:59","title":"Budapesti terrorcselekménnyel „viccelt”, kiment hozzá a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfab3d9-b5ab-41ab-ab20-8435bebfa2a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben ugyancsak megújult Cadillac Escalade fő riválisa 27 centiméter híján 6 méter hosszú.","shortLead":"A nemrégiben ugyancsak megújult Cadillac Escalade fő riválisa 27 centiméter híján 6 méter hosszú.","id":"20200602_mar_kaphato_a_62_literes_v8assal_szerelt_uj_chevrolet_suburban_terepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cfab3d9-b5ab-41ab-ab20-8435bebfa2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e6bc93-761d-45d6-8563-4205aca10fa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_mar_kaphato_a_62_literes_v8assal_szerelt_uj_chevrolet_suburban_terepjaro","timestamp":"2020. június. 02. 17:48","title":"Már kapható a 6,2 literes V8-assal szerelt hatalmas új Chevrolet Suburban terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6ce02e-4778-42bf-b9ec-d92c6266c0e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második világháború előtt kifejlesztett típus jelen példánya több évtizedes kora ellenére is bejáratósan új.","shortLead":"A második világháború előtt kifejlesztett típus jelen példánya több évtizedes kora ellenére is bejáratósan új.","id":"20200603_elado_egy_regi_vw_bogar_31_azaz_harmincegy_kilometerrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a6ce02e-4778-42bf-b9ec-d92c6266c0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a669185-1f21-4544-a1a3-2cd57c3c68e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_elado_egy_regi_vw_bogar_31_azaz_harmincegy_kilometerrel","timestamp":"2020. június. 03. 06:41","title":"Eladó egy régi VW Bogár 31, azaz harmincegy kilométerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24a1c61-e49f-4af2-b182-1532d71f3942","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az amerikai SoFi nevű fintech céggel indítja el közös pénzügyi szolgáltatását, amelyhez egy \"rendes\", kézzel fogható bankkártya is tartozik. Vásárlási visszatérítés is tartozik majd hozzá.","shortLead":"A Samsung az amerikai SoFi nevű fintech céggel indítja el közös pénzügyi szolgáltatását, amelyhez egy \"rendes\", kézzel...","id":"20200602_samsung_money_by_sofi_bannkartya_penzugyi_szolgaltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b24a1c61-e49f-4af2-b182-1532d71f3942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7344e98-922c-4640-a40e-fcf4412cd140","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_samsung_money_by_sofi_bannkartya_penzugyi_szolgaltatas","timestamp":"2020. június. 02. 18:03","title":"Igazi bankkártyát ad ki a Samsung – újabb részletekre derült fény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A néhai köztársasági elnök felesége 97 évet élt.","shortLead":"A néhai köztársasági elnök felesége 97 évet élt.","id":"20200603_Elhunyt_Goncz_Arpadne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075dc1c7-d91b-4abd-aed9-4685a9e5b525","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Elhunyt_Goncz_Arpadne","timestamp":"2020. június. 03. 14:36","title":"Elhunyt Göncz Árpádné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12cf059-4501-4711-82f0-c19828b4e8f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érdekvédők aggódnak.","shortLead":"Az érdekvédők aggódnak.","id":"20200602_koronavirus_fertozes_teszt_ovoda_ovodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b12cf059-4501-4711-82f0-c19828b4e8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d7b646-3185-4c9a-b0ca-d4f7182200ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_koronavirus_fertozes_teszt_ovoda_ovodas","timestamp":"2020. június. 02. 15:06","title":"Nem minden óvodában tesztelték a dolgozókat nyitás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b3574b-b713-45f6-8ede-82c49dbc0d69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak minden harmadik megkérdezett szerint kezeli megfelelően a helyzetet Trump.","shortLead":"Csak minden harmadik megkérdezett szerint kezeli megfelelően a helyzetet Trump.","id":"20200603_Az_amerikaiak_tobbsege_rokonszenvez_a_tuntetokkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96b3574b-b713-45f6-8ede-82c49dbc0d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e678dbe8-7955-4802-b28b-06efcd902e7c","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_Az_amerikaiak_tobbsege_rokonszenvez_a_tuntetokkel","timestamp":"2020. június. 03. 05:16","title":"Az amerikaiak többsége rokonszenvez a tüntetőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]