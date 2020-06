Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e474eaea-48ed-4ee4-b053-16e622a6c994","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok kétmillió adag hidroxiklorokint küldött Brazíliának koronavírus-fertőzöttek gyógyítására a fertőzés megelőzésére - jelentette be a Fehér Ház vasárnap.","shortLead":"Az Egyesült Államok kétmillió adag hidroxiklorokint küldött Brazíliának koronavírus-fertőzöttek gyógyítására a fertőzés...","id":"20200601_Olyan_gyogyszert_kuld_az_USA_Brazilianak_amit_kifejezetten_nem_ajanl_a_WHO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e474eaea-48ed-4ee4-b053-16e622a6c994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9323bc-aaba-4b84-89ec-0a8dd01cd8fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200601_Olyan_gyogyszert_kuld_az_USA_Brazilianak_amit_kifejezetten_nem_ajanl_a_WHO","timestamp":"2020. június. 01. 08:19","title":"Olyan gyógyszert küld az USA Brazíliának, amit kifejezetten nem ajánl a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49912d1-1220-4c2a-ab89-62023ae31476","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kevesebb mint ezer példányban készülő újdonság a nemrégiben leleplezett 911 Targára épül.","shortLead":"A kevesebb mint ezer példányban készülő újdonság a nemrégiben leleplezett 911 Targára épül.","id":"20200602_az_50es_60as_evekbe_repit_vissza_ez_a_limitalt_szerias_uj_porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f49912d1-1220-4c2a-ab89-62023ae31476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c47b906-6e8a-4019-b982-42569dabf6ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_az_50es_60as_evekbe_repit_vissza_ez_a_limitalt_szerias_uj_porsche","timestamp":"2020. június. 02. 15:21","title":"Az 50-es, 60-as évekbe repít vissza ez a limitált szériás új Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook dolgozói szerint Donald Trump következmények nélkül szinte bármit megtehet a közösségi oldalon. Volt, aki azt írta, szégyelli, hogy a Facebooknál dolgozik.","shortLead":"A Facebook dolgozói szerint Donald Trump következmények nélkül szinte bármit megtehet a közösségi oldalon. Volt, aki...","id":"20200602_facebook_donald_trump_eroszak_bejegyzes_cenzura_moderalas_donald_trump_tuntetes_munkabeszuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795de2b9-bb20-4482-8b3a-83a7bee2a854","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_facebook_donald_trump_eroszak_bejegyzes_cenzura_moderalas_donald_trump_tuntetes_munkabeszuntetes","timestamp":"2020. június. 02. 11:07","title":"Zuckerberg undorodik Trump kiírásától, de 400 Facebook-dolgozó szerint nem eléggé ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyújtogattak a Fehér Ház környékén, könnygázzal oszlatták a tömeget az amerikai fővárosban hétfőre virradóra. Washingtonban éjjel tüzet gyújtottak a Fehér Ház melletti, ikonikus Szent János templom alagsorában is, a tűzoltók azonban hamar megfékezték a lángokat.","shortLead":"Gyújtogattak a Fehér Ház környékén, könnygázzal oszlatták a tömeget az amerikai fővárosban hétfőre virradóra...","id":"20200601_Bunkerbe_menekithettek_Trumpot_a_tuntetok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f2cc32-6f85-41cd-968d-19380ebd7683","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Bunkerbe_menekithettek_Trumpot_a_tuntetok_miatt","timestamp":"2020. június. 01. 10:20","title":"Bunkerbe menekíthették Trumpot a tüntetők miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd72607b-d2ae-4795-82d1-0ed69b37c586","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik cég a kocsikra szerelt elektrosztatikus csapdával gyűjtené a gumidarabkákat. ","shortLead":"Az egyik cég a kocsikra szerelt elektrosztatikus csapdával gyűjtené a gumidarabkákat. ","id":"20200601_Nem_is_gondolna_mennyire_szennyez_az_autogumik_levalo_mikrotormeleke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd72607b-d2ae-4795-82d1-0ed69b37c586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b14c69-b856-4912-9b37-37532fb3ca80","keywords":null,"link":"/cegauto/20200601_Nem_is_gondolna_mennyire_szennyez_az_autogumik_levalo_mikrotormeleke","timestamp":"2020. június. 01. 10:20","title":"Nem is gondolná, mennyire szennyező az autógumik leváló mikrotörmeléke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4de68b-fee4-45b2-939e-978eaeccd5b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónap múlva új mutatók alapján rangsorolja majd a keresési eredményeknél megjelenő oldalakat a Google.","shortLead":"Néhány hónap múlva új mutatók alapján rangsorolja majd a keresési eredményeknél megjelenő oldalakat a Google.","id":"20200601_google_kereso_algoritmus_talalati_lista_felhasznaloi_elmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc4de68b-fee4-45b2-939e-978eaeccd5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfe9556-1281-4b4e-884b-f2a64c20112a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_google_kereso_algoritmus_talalati_lista_felhasznaloi_elmeny","timestamp":"2020. június. 01. 09:03","title":"Nagy változtatásra készül a Google a kereső találati listájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13e8279-f017-4f0b-8889-a1dcad1b2a6a","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Csődvédelmet kért a Bónusz Brigád, hogy áthidalja fizetési nehézségeit, ám ez partnerei életét nehezítette meg, hiszen a korábban megvett utalványok alapján még teljesíteniük kell. Az egyébként sem túl nyugodt kedélyeket egy új szerződéstervezet is felborzolta.","shortLead":"Csődvédelmet kért a Bónusz Brigád, hogy áthidalja fizetési nehézségeit, ám ez partnerei életét nehezítette meg, hiszen...","id":"20200602_bonusz_brigad_csodvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b13e8279-f017-4f0b-8889-a1dcad1b2a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2c13a4-f2ea-45cf-9512-0ceb6630d091","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_bonusz_brigad_csodvedelem","timestamp":"2020. június. 02. 12:00","title":"Patthelyzetben a Bónusz Brigád partnerei: várnak a pénzre, de szolgáltatniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c418588f-35ea-427d-8882-236fb3364fe5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A narválok hangját rendkívül nehéz rögzíteni, mert a Jeges-tenger mélyén, igen zajos környezetben élnek. Most mégis sikerült.","shortLead":"A narválok hangját rendkívül nehéz rögzíteni, mert a Jeges-tenger mélyén, igen zajos környezetben élnek. Most mégis...","id":"20200602_narval_tengeri_eloleny_kutatas_narval_hangja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c418588f-35ea-427d-8882-236fb3364fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01367ee2-3a4f-446e-b4f0-3958b890453a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_narval_tengeri_eloleny_kutatas_narval_hangja","timestamp":"2020. június. 02. 17:03","title":"Szinte sosem sikerül, most mégis: rögzítették, hogyan „beszélgetnek” a narválok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]