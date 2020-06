Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7590dde-71d8-4d8b-9173-18077a05e007","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy év alatt megugrott a cég árbevétele, és szépen nőtt a dolgozók fizetése is.","shortLead":"Egy év alatt megugrott a cég árbevétele, és szépen nőtt a dolgozók fizetése is.","id":"20200602_market_arbevetel_osztalek_garancsi_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7590dde-71d8-4d8b-9173-18077a05e007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d9651e-ff1c-426c-ba91-828283b3f451","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_market_arbevetel_osztalek_garancsi_istvan","timestamp":"2020. június. 02. 15:02","title":"Ötmilliárdos osztalékot hozott a sok nyertes közbeszerzés a Marketnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sem Justin Trudeau kanadai, sem Boris Johnson brit vezető nem hívná meg Oroszországot a következő G7-csúcsra. Amerikai kollégájuk, Donald Trump más véleményen van. ","shortLead":"Sem Justin Trudeau kanadai, sem Boris Johnson brit vezető nem hívná meg Oroszországot a következő G7-csúcsra. Amerikai...","id":"20200602_Sem_Nagy_Britannia_sem_Kanada_nem_tamogatja_Putyin_meghivasat_a_G7re","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe9f9e1-90e2-41cd-a0c2-1250eb8e8970","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Sem_Nagy_Britannia_sem_Kanada_nem_tamogatja_Putyin_meghivasat_a_G7re","timestamp":"2020. június. 02. 14:48","title":"Sem Nagy-Britannia, sem Kanada nem támogatja Putyin meghívását a G7-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee537ea-7a86-4c32-a9fc-99f245e1df2b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakszervezetek szerint a köznyelvben \"Rabszolgatörvény 2.0\"-nak nevezett tervezett kizárólag a munkáltatóknak kedvez.","shortLead":"A szakszervezetek szerint a köznyelvben \"Rabszolgatörvény 2.0\"-nak nevezett tervezett kizárólag a munkáltatóknak kedvez.","id":"20200603_Tiltakoznak_a_szakszervezetek_a_munkaidokeret_bevezetese_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ee537ea-7a86-4c32-a9fc-99f245e1df2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45bf6cb8-9e82-4142-8106-4c8059a2444b","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Tiltakoznak_a_szakszervezetek_a_munkaidokeret_bevezetese_ellen","timestamp":"2020. június. 03. 18:00","title":"A képviselőknél tiltakoznak a 24 hónapos munkaidőkeret bevezetése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0033da-7563-4dd7-9326-c9780c750f69","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2019. június 3-án szívrohamban elhunyt a több rangos irodalmi díjjal kitüntetett író, költő, drámaíró.\r

\r

","shortLead":"2019. június 3-án szívrohamban elhunyt a több rangos irodalmi díjjal kitüntetett író, költő, drámaíró.\r

\r

","id":"20200603_Egy_eve_nincs_velunk_Terey_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b0033da-7563-4dd7-9326-c9780c750f69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50cb81d2-fab1-4d69-a9f3-c95ad4e43b91","keywords":null,"link":"/kultura/20200603_Egy_eve_nincs_velunk_Terey_Janos","timestamp":"2020. június. 03. 13:47","title":"Egy éve nincs velünk Térey János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad360b71-79a2-47f1-9a80-f5596f5b5214","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Kanada miniszterelnökétől azt kérdezték, hogy mi a véleménye arról, ahogyan Donald Trump a zavargásokat kezeli.","shortLead":"Kanada miniszterelnökétől azt kérdezték, hogy mi a véleménye arról, ahogyan Donald Trump a zavargásokat kezeli.","id":"20200603_justin_trudeau_donald_trump_george_floyd_tuntetesek_zavargasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad360b71-79a2-47f1-9a80-f5596f5b5214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e45424-7eef-4771-9f9f-9a03048a5a11","keywords":null,"link":"/elet/20200603_justin_trudeau_donald_trump_george_floyd_tuntetesek_zavargasok","timestamp":"2020. június. 03. 08:16","title":"Politikus talán még sosem gondolkodott olyan hosszan válaszon, mint Trudeau a Trumpról szólón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először szólalt meg a korábbi amerikai elnök George Floyd rasszizmus elleni demonstrációkat és zavargásokat kiváltó halála után.","shortLead":"Először szólalt meg a korábbi amerikai elnök George Floyd rasszizmus elleni demonstrációkat és zavargásokat kiváltó...","id":"20200603_george_w_bush_george_floyd_rasszizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80c813e-673a-43cd-a944-c2ac38f83fb3","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_george_w_bush_george_floyd_rasszizmus","timestamp":"2020. június. 03. 11:49","title":"George W. Bush: Ideje megvizsgálnunk a tragikus hibáinkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c49150-06b0-48c5-9125-61890a092421","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Korábban csak néhány szakértőről és újságról lehetett tudni, hogy a kormány bocsánatkérést követel a felhatalmazási törvényt kritizáló megszólalásokért, most kiderült, hogy akciója tömeges, és a törvényt bíráló európai parlamenti képviselők megszólalásait sem hagyja szó nélkül.","shortLead":"Korábban csak néhány szakértőről és újságról lehetett tudni, hogy a kormány bocsánatkérést követel a felhatalmazási...","id":"20200603_szemle_EU_felhatalmazasi_torveny_bocsanatkeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0c49150-06b0-48c5-9125-61890a092421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab578834-8651-492d-9722-447df604b0b7","keywords":null,"link":"/360/20200603_szemle_EU_felhatalmazasi_torveny_bocsanatkeres","timestamp":"2020. június. 03. 07:30","title":"Megdöbbenéssel fogadták Európában, hogy intőt kaptak Orbánéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6b0fbe-28a0-4c4e-bf26-b97bdaeef9d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ egyik legnagyobb ékszercége 2025-re karbonsemlegessé szeretne válni. Az ékszereik 70 százaléka már most is újrahasznosított aranyból és ezüstből készül.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb ékszercége 2025-re karbonsemlegessé szeretne válni. Az ékszereik 70 százaléka már most is...","id":"20200602_pandora_ujrahasznositas_ezust_banyaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c6b0fbe-28a0-4c4e-bf26-b97bdaeef9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c91a504-5551-42b2-b26c-bcc8e62b9f58","keywords":null,"link":"/zhvg/20200602_pandora_ujrahasznositas_ezust_banyaszat","timestamp":"2020. június. 02. 17:35","title":"A Pandora 2025-től csak újrahasznosított aranyat és ezüstöt használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]