[{"available":true,"c_guid":"7970f475-6196-4481-a29b-88bf2224358e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Történelmet írt Elon Musk cége, a SpaceX: az USA-ban szombaton fellőtték az első olyan, embereket szállító űrhajót, amelyet egy üzleti vállalkozás épített. Ezzel egyben megtört Oroszország közel egy évtizedig tartó űrhajózási monopóliuma.","shortLead":"Történelmet írt Elon Musk cége, a SpaceX: az USA-ban szombaton fellőtték az első olyan, embereket szállító űrhajót...","id":"202023__megtort_orosz_urmonopolium__uzleti_alapon__kina_feljovoben__van_azapenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7970f475-6196-4481-a29b-88bf2224358e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd5f37f-7f93-41ef-9140-15cf74299066","keywords":null,"link":"/360/202023__megtort_orosz_urmonopolium__uzleti_alapon__kina_feljovoben__van_azapenz","timestamp":"2020. június. 05. 17:00","title":"A SpaceX sikerével élesedhet az orosz-amerikai űrverseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630613ef-e6e5-4b8d-9437-1bd50090e63e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyarországi importőr illetékese nem cáfolta a pénteken felröppent hírt.","shortLead":"A magyarországi importőr illetékese nem cáfolta a pénteken felröppent hírt.","id":"20200605_eltunt_a_lada_a_magyarorszagi_kinalatbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=630613ef-e6e5-4b8d-9437-1bd50090e63e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d30f48b-f4bf-474a-853a-379271ed6c35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_eltunt_a_lada_a_magyarorszagi_kinalatbol","timestamp":"2020. június. 05. 17:32","title":"Megszűnik a Ladák magyarországi forgalmazása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ff0c07-c9e3-418a-a3c8-148d1433d69a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épp a szekrény tolta a helyére a festő, amikor kiesett egy fazék a szekrényből, amiben a jégrémes dobozok voltak.","shortLead":"Épp a szekrény tolta a helyére a festő, amikor kiesett egy fazék a szekrényből, amiben a jégrémes dobozok voltak.","id":"20200604_jegkremes_doboz_szobafesto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14ff0c07-c9e3-418a-a3c8-148d1433d69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259f2252-529c-4e82-8411-11f47995c0cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_jegkremes_doboz_szobafesto","timestamp":"2020. június. 04. 10:41","title":"Idős testvérek jégkrémes dobozban tartott pénzét lopta el a szobafestő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ce9dfb-3023-46b8-9e4f-91d7e88c2c64","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Parászka Borókával beszélgettünk, dél-erdélyi származású újságíróval, a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztő-műsorvezetőjével, aki ki tudja csemegézni magának Magyarországból és Romániából is, ami szerethető. Szerinte Erdély egy büszke nő, aki minden viharban ellenállónak bizonyult.","shortLead":"Parászka Borókával beszélgettünk, dél-erdélyi származású újságíróval, a Marosvásárhelyi Rádió...","id":"20200604_Paraszka_Boroka_Hallom_hogy_Erdely_elveszett_pedig_itt_van_es_nagyszeru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ce9dfb-3023-46b8-9e4f-91d7e88c2c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b2be4e-9a73-49c8-b679-bab1e735369d","keywords":null,"link":"/360/20200604_Paraszka_Boroka_Hallom_hogy_Erdely_elveszett_pedig_itt_van_es_nagyszeru","timestamp":"2020. június. 04. 19:00","title":"Parászka Boróka: Hallom, hogy Erdély elveszett, pedig itt van, és nagyszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollár Lajos, a Pécsi Tudományegyetem professzora szerint nyárra a maszkviselés is indokolatlanná válik. ","shortLead":"Kollár Lajos, a Pécsi Tudományegyetem professzora szerint nyárra a maszkviselés is indokolatlanná válik. ","id":"20200604_kollar_lajos_kasler_miklos_koronavirus_jarvany_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d3b1b4-9590-4df3-aa75-fa41e07e6b18","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_kollar_lajos_kasler_miklos_koronavirus_jarvany_egeszsegugy","timestamp":"2020. június. 04. 20:19","title":"Kásler tanácsadója: Júliusra „az utolsó vírusnak is búcsút inthetünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c82c45e-a26e-4c4b-ab19-fda69fcd9edc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Manhattanben egy luxuskocsiba pakolták be az árut a zavargások idején. ","shortLead":"Manhattanben egy luxuskocsiba pakolták be az árut a zavargások idején. ","id":"20200604_300_ezer_dollaros_RollsRoyceszal_menekult_egy_csapat_fosztogato_New_Yorkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c82c45e-a26e-4c4b-ab19-fda69fcd9edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d6fff3-2097-4f4f-a955-ac3776d0319e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_300_ezer_dollaros_RollsRoyceszal_menekult_egy_csapat_fosztogato_New_Yorkban","timestamp":"2020. június. 04. 14:08","title":"Rolls-Royce-szal menekült egy csapat fosztogató New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ccb6c4-e2e4-4124-904c-ee3d32f2954d","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"„Lezártuk a véres polgárháborút, ezentúl szép, közös rendben vonulunk egy cél felé. Nem mészárolja többé egymást rokon, barát és honfitárs” – jelenti be büszkén IV. Henrik a királyi palotában, háta mögött azonban egyre inkább nő az elégedetlenek tábora. Trónörökösök és trónkövetelők, apák és fiúk harcáról szól az Örkény Színház e heti online premierje, amelynek apropóján Mácsai Pál rendezőt kérdeztük.","shortLead":"„Lezártuk a véres polgárháborút, ezentúl szép, közös rendben vonulunk egy cél felé. Nem mészárolja többé egymást rokon...","id":"20200605_IV_Henrik_Orkeny_Szinhaz_online_eloadas_Macsai_Pal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93ccb6c4-e2e4-4124-904c-ee3d32f2954d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6ac8d5-02fb-400b-ab08-1de6b2872591","keywords":null,"link":"/kultura/20200605_IV_Henrik_Orkeny_Szinhaz_online_eloadas_Macsai_Pal","timestamp":"2020. június. 05. 19:00","title":"Egy nap majd kifakad és folyni kezd a genny – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b38f2c-c447-4bc3-92da-b3613c4bfef1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az időjárás nem volt kegyes a tüntetőkhöz sem az amerikai fővárosban.","shortLead":"Az időjárás nem volt kegyes a tüntetőkhöz sem az amerikai fővárosban.","id":"20200605_Elkepeszto_felvetel_keszult_arrol_ahogy_a_villam_belecsap_a_Washington_Emlekmube","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8b38f2c-c447-4bc3-92da-b3613c4bfef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad3b067-fd2a-45dc-bcc7-b520422df852","keywords":null,"link":"/elet/20200605_Elkepeszto_felvetel_keszult_arrol_ahogy_a_villam_belecsap_a_Washington_Emlekmube","timestamp":"2020. június. 05. 11:07","title":"Elképesztő felvétel készült arról, ahogy a villám belecsap a Washington Emlékműbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]