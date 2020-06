Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce9d6551-26e5-4d59-91ba-bbc6a93a8b86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most megnevezett gyanúsított 2000-ben öngyilkos lett. ","shortLead":"A most megnevezett gyanúsított 2000-ben öngyilkos lett. ","id":"20200610_olof_palme_gyilkossag_svedorszag_nyomozas_feltetelezett_elkoveto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce9d6551-26e5-4d59-91ba-bbc6a93a8b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bae6af-d3e6-42e9-be84-1bd751b690cd","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_olof_palme_gyilkossag_svedorszag_nyomozas_feltetelezett_elkoveto","timestamp":"2020. június. 10. 11:31","title":"Megtalálták Olof Palme gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08e64d5-99b7-447b-b496-f945999dab4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfegyverkezve elkövetett garázdasággal gyanúsítják a szomszédot.","shortLead":"Felfegyverkezve elkövetett garázdasággal gyanúsítják a szomszédot.","id":"20200609_Vascso_Nyarliget_cseresznye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c08e64d5-99b7-447b-b496-f945999dab4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a6f292-5e59-421f-b60c-fab44a481d99","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Vascso_Nyarliget_cseresznye","timestamp":"2020. június. 09. 07:27","title":"Vascsővel támadtak egy férfira Nyárligeten, mert cseresznyét lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány halálos áldozatainak száma 550-re emelkedett.","shortLead":"A járvány halálos áldozatainak száma 550-re emelkedett.","id":"20200609_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe66c07-3b83-42e4-b542-443b482beac5","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. június. 09. 08:42","title":"Csupán három új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő délután elérhetetlenné tette Korózs Lajos azt a videót, amelyen egy magát mentőápolóként bemutató nő arról beszélt, 10 kórházból hazaküldött beteget ápolt, közülük 9-en pár napon belül elhunytak. Az Országos Mentőszolgálat és egy másik magáncég is közölte, a videón szereplő nő nem dolgozik náluk. Korózs kitart amellett, hogy a videóval nincs baj, állítása szerint csak az Országos Mentőszolgálat érzékenysége miatt tették elérhetetlenné. ","shortLead":"Hétfő délután elérhetetlenné tette Korózs Lajos azt a videót, amelyen egy magát mentőápolóként bemutató nő arról...","id":"20200609_mszp_korozs_lajos_n_athina_mento_egeszsegugy_agyfelszabaditas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c6b110-83cb-416e-800b-3b05a3693f53","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_mszp_korozs_lajos_n_athina_mento_egeszsegugy_agyfelszabaditas","timestamp":"2020. június. 09. 10:56","title":"Korózs Lajos nem \"nyomozgatott\" a betegei haláláról nyilatkozó nő után, elhitt neki mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b25c73-4350-4e94-ab3f-8d3dbbba9ae7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Megtalálták azt az egymillió dollár értékű kincsesládát, amelyet egy dúsgazdag amerikai műgyűjtő rejtett el egy évtizede Új-Mexikóban, a Sziklás-hegységben, hogy úgymond a friss levegőre és állama természeti szépségeinek felfedezésére csábítsa honfitársait a tévéképernyő bámulása helyett.\r

\r

","shortLead":"Megtalálták azt az egymillió dollár értékű kincsesládát, amelyet egy dúsgazdag amerikai műgyűjtő rejtett el...","id":"20200609_Egy_milliomos_egy_millio_dollaros_ladat_rejtett_el_a_Sziklashegysegben__tiz_ev_utan_megtalalta_egy_szerencses_kincsvadasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33b25c73-4350-4e94-ab3f-8d3dbbba9ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e949c134-a3c5-4539-8d72-8680d20ca607","keywords":null,"link":"/elet/20200609_Egy_milliomos_egy_millio_dollaros_ladat_rejtett_el_a_Sziklashegysegben__tiz_ev_utan_megtalalta_egy_szerencses_kincsvadasz","timestamp":"2020. június. 09. 08:43","title":"Egy milliomos egymillió dolláros ládát rejtett el a Sziklás-hegységben – tíz év után megtalálta egy szerencsés kincsvadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Azok után, hogy egy fehér minneapolisi rendőr hosszú perceken át térdelt George Floyd nyakán, aki aztán bele is halt ebbe, Colin Kaepernick négy évvel ezelőtti tiltakozása nemcsak indokoltnak, hanem prófétainak is tűnik. A gesztus ma is ugyanolyan komplex, mint amikor az amerikaifutballista elkezdte a személyes harcát a rasszizmus és a rendőri erőszak ellen, de egyre többén kezdik megérteni, hogy mit is akart üzenni.","shortLead":"Azok után, hogy egy fehér minneapolisi rendőr hosszú perceken át térdelt George Floyd nyakán, aki aztán bele is halt...","id":"20200610_Amerika_most_dobben_ra_mit_is_jelentett_Colin_Kaepernick_terdelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d88fc8-fc66-4f6e-b242-0795bf690d31","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Amerika_most_dobben_ra_mit_is_jelentett_Colin_Kaepernick_terdelese","timestamp":"2020. június. 10. 20:45","title":"Amerika most döbben rá, mit is jelentett Colin Kaepernick térdelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615f45cc-4809-47e9-a855-7ffe4739e062","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Három hónapos feszültség és bizonytalanság után épp akkor oldják fel a járványügyi kényszerintézkedéseket Európában, amikor elkezdődik a nyár. Mennyire lehet megnyugtató az idei nyaralás?","shortLead":"Három hónapos feszültség és bizonytalanság után épp akkor oldják fel a járványügyi kényszerintézkedéseket Európában...","id":"20200610_Hol_lathat_tengert_iden_a_magyar_turista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=615f45cc-4809-47e9-a855-7ffe4739e062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721dd7a8-1350-446a-9c30-8b47e181767e","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Hol_lathat_tengert_iden_a_magyar_turista","timestamp":"2020. június. 10. 16:19","title":"Hol láthat tengert idén a magyar turista?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyors rádiókitöréseket (FRB-ket) korábban is azonosítottak már a kutatók, de olyat még nem, amelyet brit csillagászoknak sikerült befogniuk.","shortLead":"Gyors rádiókitöréseket (FRB-ket) korábban is azonosítottak már a kutatók, de olyat még nem, amelyet brit...","id":"20200609_gyors_radiokitores_jel_urkutatas_frb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec8c736-dbae-4339-9ac2-3de29d93a9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_gyors_radiokitores_jel_urkutatas_frb","timestamp":"2020. június. 09. 17:03","title":"Az űrből érkező, 157 naponta ismétlődő jeleket fogtak be tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]