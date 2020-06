Nem is a pénz mennyisége, hanem az értelmes elköltése a lényeg – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. A koronavírus mellett a költségvetésről is beszélt.

Mint a legtöbb pénteken, most is a Kossuth rádió vendége volt Orbán Viktor miniszterelnök. Mikorra várhatjuk, hogy megszűnik a veszélyhelyzet? – ezzel a kérdéssel kezdte Nagy Katalin. A kormányfő szerint a veszélyhelyzetet a parlament szünteti majd meg, de ez a vírust nem befolyásolja. „Volt olyan ország, ahol elnöki rendelettel szüntették meg a vírust, de ez nálunk nem járható” – mondta Orbán. Nem mondta ki, de Türkmenisztán volt ez az ország.

A kormányfő szerint járványügyi készültségre azonban a továbbiakban is szükség van, marad az operatív törzs, a kórházparancsnoki rendszer is, valamint megerősítik a tiszti főorvos jogköreit. „Szokták mondani, a pénz nem boldogít, de még életeket sem ment” – mondta Orbán arra, hogy nálunk gazdagabb országoknál is jobban védekezett Magyarország. Majd arról beszélt, óvatosan kell nyitni, nem szabad elfeledkezni az idősekről.

A nemzeti konzultációról azt mondta a miniszterelnök, a sikeres védekezés nem a jó kormányzati munkán múlik elsősorban, hanem a jó egészségügyön, de még inkább azon, hogy az emberek elfogadják a védelmi szabályokat – ezért kell a konzultáció. „Mivel ősszel második hullámra számítunk, egyetértési pontokat kell találnunk.”

A munkahelyekkel, azok megvédésével kapcsolatban Orbán azt mondta, minden másnap átfogó jelentést kap a munkanélküliségről, illetve arról, mennyi munkahelyet mentettek meg kormányzati beavatkozással – ez utóbbi szám 1 millió fölött van már. Sokadjára deklarálta, nem segélyt akarnak adni, hanem munkát. Az optimizmusát nem a levegőből veszi, hanem abból, hogy látja a számokat. És azt is látja, szoros az összefüggés a jó kormányzás és a gazdaság között, a következő években pedig ez még jellemzőbb lesz. „Gazdaságvédelmi időszakban vagyunk.” Szerinte ha ebből jól jövünk ki, megelőzhetünk nálunk erősebb gazdaságokat is. Szólt arról is, nyugodtan mérhetjük már magunkat a Nyugathoz, a helyes magyar testtartás már az, ha kihúzzuk magunkat.

A Ház előtt a 2021-es költségvetés, ezzel kapcsolatban Orbán azt mondta, nem kevesebb, hanem több lesz a pénz, hiába utalt az ellenkezőjére kérdésében a műsorvezető.

Nem is a pénz mennyisége, hanem az értelmes elköltése a lényeg – fogalmazott Orbán.

De van a büdzsében gazdaságvédelmi és járványügyi alap is, ezek szem előtt tartásával kell költekezni majd 2021-ben. De van előtte példa, utalt a 2010-es évre, amikor szintén válságkezelés volt a feladata. „Ezek jó, bevált fegyverek.” Megjegyezte, „fantasztikus eredmény” a hitelmoratórium, rengeteg pénz maradt az embereknél.

Külön kérdést kapott az önkormányzatiság kérdése, az, hogy mennyit vonnak el az önkormányzatoktól, különösen Budapesttől. Orbán szerint a védekezésben mindenkinek részt kell vennie, „egy csónakban ülünk, együtt sírunk, együtt nevetünk”.

Az önkormányzatok nem önálló, leválasztható egységek, hanem Magyarország részei, hozzá kell járulniuk a védekezéshez – mondta.

Újra hangsúlyozta, a sikeres védekezés kulcsa nem a pénz, hanem az összefogás, ráadásul szerinte az önkormányzatok bevétele 2021-ben nőni fog, „semmi ok arra a hangütésre, amit most tapasztalunk”. Az önkormányzatok szerinte fejlődni fognak.

Csütörtöki, V4-es találkozójáról azt mondta, teljes az egység a négyek között abban, hogy az EU-s járványkezelési alap teljesen ellentétes a magyar szemlélettel. Ugyanis a magyar szemlélet az, hogy először megdolgozunk a pénzért, aztán költjük el. Az uniós szemlélet ezzel szemben Orbán szerint a hitelfelvétel. De be kell látnia, valamit most csinálni kell uniós szinten, mert vannak országok, amik rossz állapotban vannak. Nem a magyar szerinte, igaz, minket is „oldalba vágott a válság, szenved a gazdaságunk”, de az államadósságunk alacsony, kibírjuk a válságot.

Az EU-s hitelfelvételről azt mondta Orbán, szerinte ezt a módszert most az egyszer alkalmazni kell, de nem lehet „baleknak nézni” Közép-Európa országait ebben. „Egy-két ponton változtatni kell az EU-s hitelfelvételen, aztán pedig imádkozzunk.”

„Rendesen bánunk a magyar kisebbségekkel” – jegyezte meg egy ponton Orbán, amikor azt mondta, a szlovák miniszterelnök is jól bánik a magyar kisebbségekkel.