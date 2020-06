Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Erről is vitázik majd a jövő héten a fővárosi közgyűlés, de napirendre kerül az egyik főpolgármester-helyettes összeférhetetlenségi ügye is.","shortLead":"Erről is vitázik majd a jövő héten a fővárosi közgyűlés, de napirendre kerül az egyik főpolgármester-helyettes...","id":"20200618_Hiaba_tiltja_a_kormanyhivatal_Karacsonyek_ragaszkodnak_a_hajlektalanszallohoz_a_Varoshazan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4660cd-d3e3-4d41-bb3b-4eebfa055429","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_Hiaba_tiltja_a_kormanyhivatal_Karacsonyek_ragaszkodnak_a_hajlektalanszallohoz_a_Varoshazan","timestamp":"2020. június. 18. 17:20","title":"Hiába tiltja a kormányhivatal, Karácsonyék ragaszkodnak a hajléktalanszállóhoz a Városházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666ecb9b-fc05-44f4-a702-6e8b7aef65e3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az ultrakompakt SUV a korábbinál fejlettebb lágyhibrid hajtásláncot kapott, csökkent a fogyasztása, kicsit lomhább lett, az ára pedig félmillió forinttal emelkedett.","shortLead":"Az ultrakompakt SUV a korábbinál fejlettebb lágyhibrid hajtásláncot kapott, csökkent a fogyasztása, kicsit lomhább...","id":"20200619_felfrissult_a_legkisebb_suzuki_kiprobaltuk_az_uj_ignist","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=666ecb9b-fc05-44f4-a702-6e8b7aef65e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199de7aa-dc9d-4010-bd03-409d120110bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200619_felfrissult_a_legkisebb_suzuki_kiprobaltuk_az_uj_ignist","timestamp":"2020. június. 19. 09:21","title":"Felfrissült a legkisebb Suzuki: kipróbáltuk az új Ignist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28baf048-22e7-4bee-8a2d-3e47cc3ba8f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy közel egy ezer szerverből álló adatközpontját a koronavírussal kapcsolatos kutatásokhoz állította át. A módszer előnye a hűtésnél keresendő.","shortLead":"A Microsoft egy közel egy ezer szerverből álló adatközpontját a koronavírussal kapcsolatos kutatásokhoz állította át...","id":"20200618_koronavirus_ellenszer_vakcina_vedooltas_viz_alatti_adatkozpont_szerver_microsoft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28baf048-22e7-4bee-8a2d-3e47cc3ba8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefee7ee-9c23-4859-90cd-7eb627ed404e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_koronavirus_ellenszer_vakcina_vedooltas_viz_alatti_adatkozpont_szerver_microsoft","timestamp":"2020. június. 18. 08:33","title":"Most már a víz alatt is kutatnak a koronavírus ellenszere után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eb, vb, olimpia – Benedek Tibornak mindhárom világeseményről volt aranyérme. Az utóbbiról három is. Összeszedtük a tragikusan fiatalon elhunyt pólós legnagyobb győzelmeit.","shortLead":"Eb, vb, olimpia – Benedek Tibornak mindhárom világeseményről volt aranyérme. Az utóbbiról három is. Összeszedtük...","id":"20200618_benedek_tibor_palyafutas_osszefoglalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc532782-62e8-4feb-a953-af2ffa655c48","keywords":null,"link":"/sport/20200618_benedek_tibor_palyafutas_osszefoglalo","timestamp":"2020. június. 18. 16:19","title":"Páratlan pályafutás – ezek voltak Benedek Tibor legnagyobb sikerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1710aef8-60ce-4025-ba46-fc6da497fdc8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tömegek érkeztek gyertyákkal a Hajós Alfréd Sportuszodához, hogy Benedek Tiborra emlékezzenek.","shortLead":"Tömegek érkeztek gyertyákkal a Hajós Alfréd Sportuszodához, hogy Benedek Tiborra emlékezzenek.","id":"20200618_benedek_tibor_gyertyagyujtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1710aef8-60ce-4025-ba46-fc6da497fdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca1a0ce-513e-4b10-80b6-c4461fdc2ec2","keywords":null,"link":"/elet/20200618_benedek_tibor_gyertyagyujtas","timestamp":"2020. június. 18. 20:51","title":"Így emlékeztek Benedek Tiborra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee38b30d-e907-45a1-ac5b-4c2eba0b25b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nógrád, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben felhőszakadás veszélye miatt. Zivatar bárhol lehet az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"Nógrád, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben felhőszakadás...","id":"20200618_idojaras_elorejelzes_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee38b30d-e907-45a1-ac5b-4c2eba0b25b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b89a8be-0ec3-4e69-b5c4-1fdd36133190","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_idojaras_elorejelzes_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes","timestamp":"2020. június. 18. 07:32","title":"Az ország közepének ma is jócskán kijut esőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak megizzadhattak az Amazon Web Services szerverei és szakemberei, amikor februárban egy igen jelentős méretű DDoS, vagyis túlterheléses támadást indítottak a szolgáltatás ellen. Az esetről most adott ki tájékoztatást a cég.","shortLead":"Igencsak megizzadhattak az Amazon Web Services szerverei és szakemberei, amikor februárban egy igen jelentős méretű...","id":"20200618_amazon_web_services_hacker_ddos_tulterheleses_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72179316-1fef-4867-9ea6-e2c41d8dbdef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_amazon_web_services_hacker_ddos_tulterheleses_tamadas","timestamp":"2020. június. 18. 15:33","title":"A világ eddigi legnagyobb túlterheléses támadását szenvedte el az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megidézzük a régi-dicső Angliát, sörözünk egy cseh kisváros menzeli kocsmájában és egy szimfóniamaratonnal ünnepeljük Ludwig van Beethoven születésének 250. évfordulóját. ","shortLead":"Megidézzük a régi-dicső Angliát, sörözünk egy cseh kisváros menzeli kocsmájában és egy szimfóniamaratonnal ünnepeljük...","id":"202025_hazi_palya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c31f292-941c-4f7a-8751-4ec2c65a6e1c","keywords":null,"link":"/360/202025_hazi_palya","timestamp":"2020. június. 19. 14:00","title":"„Csavargó vagy barátom, Beethoven nem így néz ki”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]