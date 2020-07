Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","shortLead":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","id":"20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8876426-01fa-48c2-afe9-511ebd4245c0","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","timestamp":"2020. július. 12. 20:19","title":"Egy 104 éves brit asszony is kigyógyult a koronavírus-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2533da3-b05f-4741-acf9-fd05b6cebd96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bentayga bőven 600 lóerő feletti Speed kivitele a továbbiakban nem lesz kapható nálunk.","shortLead":"A Bentayga bőven 600 lóerő feletti Speed kivitele a továbbiakban nem lesz kapható nálunk.","id":"20200713_bucsut_kell_intenunk_a_bentley_legerosebb_divatterepjarojanak_bentayga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2533da3-b05f-4741-acf9-fd05b6cebd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9719c186-98db-419d-965c-5d979538fafe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_bucsut_kell_intenunk_a_bentley_legerosebb_divatterepjarojanak_bentayga","timestamp":"2020. július. 13. 07:59","title":"Búcsút kell intenünk a Bentley legerősebb divatterepjárójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77d958be-db10-428e-af17-45dda7865a37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különleges képet készített két zebráról egy indiai fotós, Sarosh Lodi. A képpel csak egy baj van, hatalmas vita tört ki arról, hogy a baloldalon, vagy a jobboldalon lévő állat feje látszik-e a képen. Ön szerint?","shortLead":"Különleges képet készített két zebráról egy indiai fotós, Sarosh Lodi. A képpel csak egy baj van, hatalmas vita tört ki...","id":"20200712_Meg_tudja_mondani_melyik_zebra_nez_a_kameraba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77d958be-db10-428e-af17-45dda7865a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc6aa24-6b01-476e-bbc9-7c9effdcd997","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Meg_tudja_mondani_melyik_zebra_nez_a_kameraba","timestamp":"2020. július. 12. 18:37","title":"Meg tudja mondani, melyik zebra néz a kamerába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4138738c-88d6-440e-9b3b-88116688d18b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Benjamin Keough 27 éves volt.\r

","shortLead":"Benjamin Keough 27 éves volt.\r

","id":"20200713_Ongyilkos_lett_Elvis_Presley_unokaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4138738c-88d6-440e-9b3b-88116688d18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4069fd7-350d-40a2-827b-f4baf9dd0ecf","keywords":null,"link":"/kultura/20200713_Ongyilkos_lett_Elvis_Presley_unokaja","timestamp":"2020. július. 13. 08:27","title":"Öngyilkos lett Elvis Presley unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy műszaki hibás kamion miatt jelentős torlódás alakult ki vasárnap délutánra az M0-s autóút déli szektorán - írta az Útinform.","shortLead":"Egy műszaki hibás kamion miatt jelentős torlódás alakult ki vasárnap délutánra az M0-s autóút déli szektorán - írta...","id":"20200712_Orias_torlodas_az_M0on","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad0f02c-3e9e-4aeb-aa2f-37a189053f87","keywords":null,"link":"/cegauto/20200712_Orias_torlodas_az_M0on","timestamp":"2020. július. 12. 15:47","title":"Óriás torlódás az M0-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dddf19a7-86b4-4807-9a7c-2e92ed9fa302","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: behurcolás, lista, bizalom, lakásbiznisz, jogállam.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200712_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dddf19a7-86b4-4807-9a7c-2e92ed9fa302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e40768b-b580-421e-8f0d-f9831a5d3ed4","keywords":null,"link":"/360/20200712_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. július. 12. 20:20","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely digitális nomádként találkozott a mesebeli kis egérrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744e7981-fe20-4c47-9b97-c2ab5fed5630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombat esti viharban gyulladt ki egy villámcsapás következtében a fenyves Piliscsabánál.","shortLead":"A szombat esti viharban gyulladt ki egy villámcsapás következtében a fenyves Piliscsabánál.","id":"20200712_piliscsaba_erdotuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=744e7981-fe20-4c47-9b97-c2ab5fed5630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1825f4c7-b096-4e70-b4f9-301f990d8e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_piliscsaba_erdotuz","timestamp":"2020. július. 12. 08:27","title":"Égett az erdő Piliscsabánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520b1c63-b2b0-4732-8a7f-0b7472a4cc4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendszerváltás korába repít vissza bennünket ez a lényegében szalonállapotú lengyel kisautó.","shortLead":"A rendszerváltás korába repít vissza bennünket ez a lényegében szalonállapotú lengyel kisautó.","id":"202007012_szinte_bejaratosan_uj_ez_az_elado_30_eves_hazai_kispolszki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=520b1c63-b2b0-4732-8a7f-0b7472a4cc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3268722a-12ab-49ff-89ec-ecf1bb46fc8a","keywords":null,"link":"/cegauto/202007012_szinte_bejaratosan_uj_ez_az_elado_30_eves_hazai_kispolszki","timestamp":"2020. július. 12. 06:41","title":"Szinte bejáratósan új ez az eladó 30 éves hazai Kispolszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]