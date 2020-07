Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94b1392a-ffef-4b11-b5fe-63ed8cce13c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő vízbe fulladt.","shortLead":"A színésznő vízbe fulladt.","id":"20200714_naya_rivera_glee_eltunt_szineszno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94b1392a-ffef-4b11-b5fe-63ed8cce13c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b367d9d-89bd-4466-a386-18580a8af6bf","keywords":null,"link":"/elet/20200714_naya_rivera_glee_eltunt_szineszno","timestamp":"2020. július. 14. 08:20","title":"Megtalálták az eltűnt színésznő, Naya Rivera holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates szerint a koronavírus-gyógyszert és a kór elleni vakcinát azoknak kell megkapniuk, akiknek a legnagyobb szükségük van rá – és nem azoknak, akik a legtöbbet fizetik értük.","shortLead":"Bill Gates szerint a koronavírus-gyógyszert és a kór elleni vakcinát azoknak kell megkapniuk, akiknek a legnagyobb...","id":"20200714_bill_gates_koronavirus_jarvany_koronavirus_elleni_gyogyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818c3a86-7417-405c-8754-0d2d66c40bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_bill_gates_koronavirus_jarvany_koronavirus_elleni_gyogyszer","timestamp":"2020. július. 14. 08:03","title":"Bill Gates figyelmeztet: ha a piac dönt a koronavírus-gyógyszerről, az katasztrófához vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd759b98-cbb2-400e-82d1-250c436ad9ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen mértékű sebességtúllépés ritkaságszámba megy. 