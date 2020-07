Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c02b2881-14aa-476d-9e7a-38aec284f935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napok múlva bemutatja a OnePlus régi-új stratégiájának első gyümölcsét, az elérhető árú, de kellően erős specifikációjú OnePlus Nordot. Egy videóból sok minden kiderül róla.","shortLead":"Napok múlva bemutatja a OnePlus régi-új stratégiájának első gyümölcsét, az elérhető árú, de kellően erős specifikációjú...","id":"20200716_oneplus_nord_video_pods","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c02b2881-14aa-476d-9e7a-38aec284f935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dff6f07-7a93-4311-846f-0e508bc157d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_oneplus_nord_video_pods","timestamp":"2020. július. 16. 10:03","title":"Hivatalos videón a OnePlus új, olcsóbb androidos telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38a0976-f750-466e-a0b5-0993ba922a9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cayenne Turbo közel 1 000 lóerős példányát a német autópályán fogták vallatóra. ","shortLead":"A Cayenne Turbo közel 1 000 lóerős példányát a német autópályán fogták vallatóra. ","id":"20200716_video_igy_szaguld_333_kmhval_a_porsche_nagy_divatterepjaroja_cayenne_turbo_autobahn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d38a0976-f750-466e-a0b5-0993ba922a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c634d41-e0cf-45cf-9e06-403370e24ec9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_video_igy_szaguld_333_kmhval_a_porsche_nagy_divatterepjaroja_cayenne_turbo_autobahn","timestamp":"2020. július. 16. 06:41","title":"Videó: így száguld 330 km/h-val a Porsche nagy divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint 2003 óta ott van a Windows Serverekben az az igen súlyos probléma, amit kihasználva a támadók hozzáférhetnek a vállalatok rendszereihez.","shortLead":"A jelek szerint 2003 óta ott van a Windows Serverekben az az igen súlyos probléma, amit kihasználva a támadók...","id":"20200716_microsoft_windows_dns_server_sigred_serulekenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45025c0e-9b46-44eb-8158-56a338c1e25c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_microsoft_windows_dns_server_sigred_serulekenyseg","timestamp":"2020. július. 16. 08:03","title":"17 éve létező, 10 pontból 10-es veszélyességű hibát találtak a Windows Serverben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fd0487-6b63-423d-b01b-7c32774add70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt két hétben 20 százalékkal emelkedett az újonnan regisztrált fertőzöttek aránya Kaliforniában, keddtől korlátozásokat vezettek be.","shortLead":"Az elmúlt két hétben 20 százalékkal emelkedett az újonnan regisztrált fertőzöttek aránya Kaliforniában, keddtől...","id":"20200714_kalifornia_koronavirus_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35fd0487-6b63-423d-b01b-7c32774add70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6d126c-b38d-46b6-aee7-0ec8449168c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200714_kalifornia_koronavirus_lezaras","timestamp":"2020. július. 14. 21:55","title":"Kaliforniában ismét bezárták a kocsmákat és az éttermeket a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatékony lehet a Covid-19 betegség kezelésében egy koleszterincsökkentő gyógyszer – állapították meg a Jeruzsálemi Héber Egyetem (HU) és a New York-i Mount Sinai Egészségközpont szakemberei.","shortLead":"Hatékony lehet a Covid-19 betegség kezelésében egy koleszterincsökkentő gyógyszer – állapították meg a Jeruzsálemi...","id":"20200715_koronavirus_gyogyszer_fenofibrat_koleszterincsokkento","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be259c55-2039-45bb-9d9d-d0f4eb439ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_koronavirus_gyogyszer_fenofibrat_koleszterincsokkento","timestamp":"2020. július. 15. 19:03","title":"Találtak egy gyógyszert, ami 5 nap alatt eltüntetheti a koronavírust a szervezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67207bd4-86b1-436e-9563-25dc94040d8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elemzők szerint nehéz megmondani, hogyan áll helyre a válság előtt komoly pluszokat produkáló ágazat, különösen, hogy új igények is jelentkeznek.","shortLead":"Az elemzők szerint nehéz megmondani, hogyan áll helyre a válság előtt komoly pluszokat produkáló ágazat, különösen...","id":"20200715_epitoipar_koronavirus_20_szazalek_zuhanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67207bd4-86b1-436e-9563-25dc94040d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6409b2-87e5-4126-b018-b826a64420e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_epitoipar_koronavirus_20_szazalek_zuhanas","timestamp":"2020. július. 15. 11:18","title":"Májusra az építőipart is utolérte a koronavírus: 20 százalékkal zuhant be az ágazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903b3e03-1999-4bbb-b57e-5a3a03815157","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szerdától a MÁV gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Volánbusz felett.","shortLead":"Szerdától a MÁV gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Volánbusz felett.","id":"20200715_mav_volan_mager","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=903b3e03-1999-4bbb-b57e-5a3a03815157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67420e6c-fd16-4faf-9512-d247de1cb53e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_mav_volan_mager","timestamp":"2020. július. 15. 11:52","title":"A MÁV alá rendelték a Volánbuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így enyhítik a válságot. A három- és többgyermekes családok járnak a legjobban.","shortLead":"Így enyhítik a válságot. A három- és többgyermekes családok járnak a legjobban.","id":"20200716_izrael_penzosztas_koronavirus_jarvany_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c64e40-0aa0-4c03-b57f-7b55caaac12b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_izrael_penzosztas_koronavirus_jarvany_valsag","timestamp":"2020. július. 16. 08:07","title":"Izraelben mindenki pénzt kap a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]