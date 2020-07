Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A rajta látható két nő közül pedig egyik sem Bill Gates felesége.","shortLead":"Egy Facebookon terjedő kép szerint Barack Obama akkori amerikai elnök és Melinda Gates 2015-ben személyesen...","id":"20200715_koronavirus_vuhan_viruslabor_alhir_barack_obama_melinda_gates_anthony_fauci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b17a6558-5fdf-4972-8e0a-c001c0df1c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09574a5-6312-416e-9e04-f506168bc681","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_koronavirus_vuhan_viruslabor_alhir_barack_obama_melinda_gates_anthony_fauci","timestamp":"2020. július. 15. 09:03","title":"Terjed a \"hír\", hogy Obama, Fauci és Gates Kínával összefogva találták ki a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd0513a-0278-4c32-8c64-0ab093f73134","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Michel Gondry által rendezett kisfilm a metánkibocsátás csökkentéséről szól.","shortLead":"A Michel Gondry által rendezett kisfilm a metánkibocsátás csökkentéséről szól.","id":"20200715_Burger_King_a_tehenek_Michel_Gondry","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfd0513a-0278-4c32-8c64-0ab093f73134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b3bec2-6fe2-4d21-893e-20a91b6148fa","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_Burger_King_a_tehenek_Michel_Gondry","timestamp":"2020. július. 15. 10:37","title":"Klipet forgatott a Burger King a tehenek szellentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Legalább augusztus közepéig veszélyhelyzet lesz Romániában.","shortLead":"Legalább augusztus közepéig veszélyhelyzet lesz Romániában.","id":"20200715_veszelyhelyzet_Romania_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08359f1b-834c-4722-8c14-fba2fcf35c1c","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_veszelyhelyzet_Romania_jarvany","timestamp":"2020. július. 15. 20:57","title":"Egy hónappal meghosszabbították a veszélyhelyzetet Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7c1d7d-3be2-43a8-8098-d04c47b2cfde","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Még évekig maradhat a rendszerváltás óta példátlan hatalomkoncentráció Lengyelországban, ahol a kormányzó PiS számára Andrzej Duda megőrizte az államfői posztot.","shortLead":"Még évekig maradhat a rendszerváltás óta példátlan hatalomkoncentráció Lengyelországban, ahol a kormányzó PiS számára...","id":"20200715_Behuztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e7c1d7d-3be2-43a8-8098-d04c47b2cfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edc579b-7166-4877-9cdd-82d851b615ff","keywords":null,"link":"/360/20200715_Behuztak","timestamp":"2020. július. 15. 15:00","title":"Kicsivel nyertek az elnökválasztáson, de mindenhatók maradnak Orbán lengyel barátai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3be66e0-af30-48a9-9834-eda056984d4f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200716_Marabu_FekNyuz_Jogallamisag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3be66e0-af30-48a9-9834-eda056984d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2565bce-655b-4d97-9f50-0713e397fe63","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Marabu_FekNyuz_Jogallamisag","timestamp":"2020. július. 16. 11:00","title":"Marabu FékNyúz: Jogállamiság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]