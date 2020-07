Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a6efdcb-6d67-403a-96eb-ed64a4df4f32","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Nemcsak Szíriában, hanem Bécs munkáslakta kerületében, a Favoritenben is háborúznak a törökök és a kurdok. Június végén az ausztriai kurdok békésnek indult tüntetése fajult tömegverekedéssé, miután fiatal törökök támadtak a felvonulókra, akik a török iszlamisták és nacionalisták kurdellenes agressziója ellen tiltakoztak.","shortLead":"Nemcsak Szíriában, hanem Bécs munkáslakta kerületében, a Favoritenben is háborúznak a törökök és a kurdok. Június végén...","id":"20200714_Szeretettel_Becsbol_Kurdtorok_kuzdelmek_a_vegeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a6efdcb-6d67-403a-96eb-ed64a4df4f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e1ee0c-6d83-4e45-9175-9fed3cb723db","keywords":null,"link":"/360/20200714_Szeretettel_Becsbol_Kurdtorok_kuzdelmek_a_vegeken","timestamp":"2020. július. 14. 11:30","title":"Szeretettel Bécsből: Véres összecsapás a járvány árnyékában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elhunyt Bogdán László, Cserdi polgármestere. Joe Biden rengeteget költene klímavédelemre. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Bogdán László, Cserdi polgármestere. Joe Biden rengeteget költene klímavédelemre. A hvg360 reggeli...","id":"20200715_Radar360_Sulyos_a_valsag_de_a_propaganda_jol_fizet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba13bd21-9488-4c72-8188-153e7e3f42f3","keywords":null,"link":"/360/20200715_Radar360_Sulyos_a_valsag_de_a_propaganda_jol_fizet","timestamp":"2020. július. 15. 07:50","title":"Radar360: Súlyos a válság, de a propaganda jól fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119f3b45-65b5-4c23-a053-1fcde105f08f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Allergiaszezonban jó tudni, hogy hamarosan mesterséges intelligenciára lehet bízni a pollenszámlálást, így jóval aktuálisabb, csupán néhány órával korábbi adatokhoz jutnak az érzékeny orrúak. ","shortLead":"Allergiaszezonban jó tudni, hogy hamarosan mesterséges intelligenciára lehet bízni a pollenszámlálást, így jóval...","id":"202028_intelligens_pollenszamlalas_fotoriport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=119f3b45-65b5-4c23-a053-1fcde105f08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06022a2c-c467-49c1-b960-22e0a527eb64","keywords":null,"link":"/360/202028_intelligens_pollenszamlalas_fotoriport","timestamp":"2020. július. 14. 10:00","title":"Napok helyett órák: az allergiások végre valós időben kaphatják a híreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több balkáni országba is leáll a repülés Magyarországról.","shortLead":"Több balkáni országba is leáll a repülés Magyarországról.","id":"20200715_wizz_air_jarvany_repules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428469b6-7378-4726-bb2e-3c56c10897fc","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_wizz_air_jarvany_repules","timestamp":"2020. július. 15. 16:29","title":"Több járatát felfüggeszti a Wizz Air a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2e8738-110c-4b11-9c09-e5ed9ec2b642","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha a lángok elérik a hajó tartályaiban lévő, több millió liter üzemanyagot, felbecsülhetetlen kár keletkezhet a helyi ökoszisztémában.","shortLead":"Ha a lángok elérik a hajó tartályaiban lévő, több millió liter üzemanyagot, felbecsülhetetlen kár keletkezhet a helyi...","id":"20200714_sandiego_hadihajo_kornyezetszennyezes_olaj_kornyezetikar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a2e8738-110c-4b11-9c09-e5ed9ec2b642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26622d23-e480-4b83-b2a0-985bd02a9a1b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200714_sandiego_hadihajo_kornyezetszennyezes_olaj_kornyezetikar","timestamp":"2020. július. 14. 10:28","title":"Környezeti katasztrófával fenyeget a San Diegóban második napja lángoló amerikai hadihajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83b5271-c6da-482c-82ea-f075fa540aa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették az anyát, az apát, valamint a nagymamát, aki felbujtással gyanúsítható.","shortLead":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették az anyát, az apát, valamint a nagymamát, aki felbujtással gyanúsítható.","id":"20200714_Szinte_naponta_zaklattak_szexualisan_negy_gyermekuket_a_kerepesi_szulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c83b5271-c6da-482c-82ea-f075fa540aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5966169-9433-4bbf-8a44-b113f9d3cf39","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Szinte_naponta_zaklattak_szexualisan_negy_gyermekuket_a_kerepesi_szulok","timestamp":"2020. július. 14. 09:07","title":"Szinte naponta zaklatták szexuálisan négy gyermeküket a kerepesi szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány mostani fő tesztkérdése, hogy ki fizet. Újra veszélyben a görög turizmus. Mészárosné magántévéje közpénzt kap. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A járvány mostani fő tesztkérdése, hogy ki fizet. Újra veszélyben a görög turizmus. Mészárosné magántévéje közpénzt...","id":"20200714_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e8ca4f-73af-442e-9f6b-99b5544e68c5","keywords":null,"link":"/360/20200714_Radar360","timestamp":"2020. július. 14. 08:00","title":"Radar360: Nálunk tesztelnek, a briteknél pontoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d377c8-5361-4888-938d-8105b958a480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ottani villamosmegállót lezárták a munkálatok idejére.","shortLead":"Az ottani villamosmegállót lezárták a munkálatok idejére.","id":"20200715_vamhaz_korut_beszakadt_uttest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5d377c8-5361-4888-938d-8105b958a480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d0b202-4333-4334-80f8-2ef09b4cba15","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_vamhaz_korut_beszakadt_uttest","timestamp":"2020. július. 15. 10:12","title":"Beszakadt az úttest a Vámház körúton – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]