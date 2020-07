Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65673080-23ec-4a0a-a8aa-ab4efc6a1b35","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt döntött úgy a France Football, hogy idén nem díjaznak senkit.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt döntött úgy a France Football, hogy idén nem díjaznak senkit.","id":"20200720_aranylabda_france_football_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65673080-23ec-4a0a-a8aa-ab4efc6a1b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9eb9197-5c93-4077-8c93-64f82fb1ddce","keywords":null,"link":"/sport/20200720_aranylabda_france_football_koronavirus","timestamp":"2020. július. 20. 14:53","title":"Idén nem osztják ki az Aranylabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valaki hétfőn már nem megy be dolgozni.","shortLead":"Valaki hétfőn már nem megy be dolgozni.","id":"20200718_Elvittek_az_otos_lotto_milliardos_fonyeremenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c49a0f5-1e0f-45ca-b060-8e574b558a3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Elvittek_az_otos_lotto_milliardos_fonyeremenyet","timestamp":"2020. július. 18. 20:54","title":"Elvitték az ötös lottó milliárdos főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Merőben más lesz a most induló albérletszezon, mint az eddigiek.","shortLead":"Merőben más lesz a most induló albérletszezon, mint az eddigiek.","id":"20200720_alberlet_lakas_alberlo_felveteli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1b6887-1253-475d-8d70-0cf1a0bb1f41","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200720_alberlet_lakas_alberlo_felveteli","timestamp":"2020. július. 20. 09:10","title":"Több tízezren próbálnak meg új albérletet találni, ahogy csökkennek az árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester levélben fordul a tiszti főorvoshoz, a kormányhivatalhoz és az Emberi Erőforrások Minisztériumához, hogy megtudja, milyen intézkedésekkel védik meg az idősotthonok lakóit.","shortLead":"A főpolgármester levélben fordul a tiszti főorvoshoz, a kormányhivatalhoz és az Emberi Erőforrások Minisztériumához...","id":"20200720_nemeth_karacsony_pesti_uti_idosotthon_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985a01e8-2a2e-42a0-8826-68cdf036b676","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_nemeth_karacsony_pesti_uti_idosotthon_koronavirus","timestamp":"2020. július. 20. 15:05","title":"Karácsony: A második hullám idején „a védekezés kulcsa a további kórházi fertőzések megelőzése”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4706d7c7-7fc1-46f6-bf4c-2d35d27d04c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hekkertámadás miatt emeltek vádat a hódmezővásárhelyi önkormányzati cég egykori vezetője ellen. Ha sikerült volna feltelepíteni a kémprogramot, szerződésekhez és számlákhoz is hozzáférhettek volna illetéktelenek. ","shortLead":"Hekkertámadás miatt emeltek vádat a hódmezővásárhelyi önkormányzati cég egykori vezetője ellen. Ha sikerült volna...","id":"20200720_Kiberzavar_Hodmezovasarhelyen_Kemprogram_nyomait_is_megtalaltak_a_nyomozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4706d7c7-7fc1-46f6-bf4c-2d35d27d04c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd10d26-8bee-48be-85bb-b892baaecfa2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_Kiberzavar_Hodmezovasarhelyen_Kemprogram_nyomait_is_megtalaltak_a_nyomozok","timestamp":"2020. július. 20. 19:23","title":"Kiberzavar Hódmezővásárhelyen: kémprogram nyomait is megtalálták a nyomozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2bd0dc4-8308-4542-870c-eabde744f3c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni, min vitatkoztak össze, de az idősebb férfit úgy felpofozta az őr, hogy elesett tőle. Aztán fellökte a férfi társát is, majd elsétált.","shortLead":"Nem tudni, min vitatkoztak össze, de az idősebb férfit úgy felpofozta az őr, hogy elesett tőle. Aztán fellökte a férfi...","id":"20200719_idoseket_bantalmazo_biztonsagiak_nyugati","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2bd0dc4-8308-4542-870c-eabde744f3c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37780848-2be0-4174-adb0-5a89d12293d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_idoseket_bantalmazo_biztonsagiak_nyugati","timestamp":"2020. július. 19. 18:35","title":"Idős férfit bántalmazott egy biztonsági őr a Nyugati pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ead1c1-65c5-4883-8177-23db433003d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bevezetés a retikül történelmébe, avagy, ahogy Karinthy mondja, van aki a revolverért, van aki a rúzsért nyúl.","shortLead":"Bevezetés a retikül történelmébe, avagy, ahogy Karinthy mondja, van aki a revolverért, van aki a rúzsért nyúl.","id":"202029_konyv__mi_van_benne_szepemleku_retikulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ead1c1-65c5-4883-8177-23db433003d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c510060-44af-41e8-87b8-a6134d165aa6","keywords":null,"link":"/360/202029_konyv__mi_van_benne_szepemleku_retikulok","timestamp":"2020. július. 20. 15:10","title":"Tartson velünk a női táskák csodálatos világába!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi évhez képest júniusban 51 százalékkal több munkanélküli volt Magyarországon, tömegek maradtak jövedelem nélkül.","shortLead":"A tavalyi évhez képest júniusban 51 százalékkal több munkanélküli volt Magyarországon, tömegek maradtak jövedelem...","id":"20200720_munkanelkuliseg_allaskereso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf0305-067e-405a-96b9-69a5fa3feff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_munkanelkuliseg_allaskereso","timestamp":"2020. július. 20. 15:17","title":"Már 376 ezer munkanélküli van Magyarországon, 176 ezren egy fillért sem kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]