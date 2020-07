Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dunaferrnél működő szakszervezetek a bírósághoz fordulnak a szabadságos bér csúsztatott kifizetése miatt.","shortLead":"A Dunaferrnél működő szakszervezetek a bírósághoz fordulnak a szabadságos bér csúsztatott kifizetése miatt.","id":"20200715_per_dunaferr_szakszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ddfff4-0896-42ce-bd0f-7e8570b25cea","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_per_dunaferr_szakszervezet","timestamp":"2020. július. 15. 17:48","title":"Bepereli a Dunaferrt a dolgozók szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02b2881-14aa-476d-9e7a-38aec284f935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napok múlva bemutatja a OnePlus régi-új stratégiájának első gyümölcsét, az elérhető árú, de kellően erős specifikációjú OnePlus Nordot. Egy videóból sok minden kiderül róla.","shortLead":"Napok múlva bemutatja a OnePlus régi-új stratégiájának első gyümölcsét, az elérhető árú, de kellően erős specifikációjú...","id":"20200716_oneplus_nord_video_pods","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c02b2881-14aa-476d-9e7a-38aec284f935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dff6f07-7a93-4311-846f-0e508bc157d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_oneplus_nord_video_pods","timestamp":"2020. július. 16. 10:03","title":"Hivatalos videón a OnePlus új, olcsóbb androidos telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e3dde9-90b1-48b7-876e-922a3cec52c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG gyártotta különleges maszkokat a frontvonalon küzdőknek, elsősorban orvosoknak, ápolóknak készíti a gyártó.","shortLead":"Az LG gyártotta különleges maszkokat a frontvonalon küzdőknek, elsősorban orvosoknak, ápolóknak készíti a gyártó.","id":"20200715_lg_arcmaszk_koronavirus_orvosi_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22e3dde9-90b1-48b7-876e-922a3cec52c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111c9d54-e5b1-4af6-8c83-df7818f16030","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_lg_arcmaszk_koronavirus_orvosi_maszk","timestamp":"2020. július. 15. 08:33","title":"Elkészült az új arcmaszk: tölthető, és könnyebb benne lélegezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Augusztus 1-jétől visszaállít a korábbi, megszokott alapmenetrend.","shortLead":"Augusztus 1-jétől visszaállít a korábbi, megszokott alapmenetrend.","id":"20200714_mav_menetrend_regionalis_vonalak_ujrainditas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8aa6fe-7b7b-4804-add6-b9c8d6ad3cfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_mav_menetrend_regionalis_vonalak_ujrainditas","timestamp":"2020. július. 14. 18:49","title":"Tíz vonalon visszaállítja az eredeti menetrendet a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ehhez mondjuk még kell az orosz fogyasztóvédelem engedélye, illetve sok függ attól is, milyen eredménnyel zárul az anyag második tesztje.","shortLead":"Ehhez mondjuk még kell az orosz fogyasztóvédelem engedélye, illetve sok függ attól is, milyen eredménnyel zárul...","id":"20200715_oroszorszag_koronavirus_vakcina_klinikai_teszteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccb0a80-7543-49d9-89cf-8c91d6d45dbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_oroszorszag_koronavirus_vakcina_klinikai_teszteles","timestamp":"2020. július. 15. 10:33","title":"Oroszország augusztustól a mezei állampolgároknak is beadná saját koronavírus-vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Napokig kínozta áldozatát, és húszmilliós váltságdíjat kért egy banda.","shortLead":"Napokig kínozta áldozatát, és húszmilliós váltságdíjat kért egy banda.","id":"20200715_Emberrablas_Budapest_valtsagdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f39226-2983-45f2-ae9d-a1ce7b6f5a28","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Emberrablas_Budapest_valtsagdij","timestamp":"2020. július. 15. 14:37","title":"Évtizedek óta nem volt ilyen brutális emberrablás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Romlik a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában, visszatérhetnek Magyarországra a kiutasított iráni diákok. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Romlik a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában, visszatérhetnek Magyarországra a kiutasított iráni diákok...","id":"20200716_Radar360_Obama_es_Gates_is_aldozata_a_hackertamadasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed12dfc-5ad2-48f2-a3c0-00fc02a10dbd","keywords":null,"link":"/360/20200716_Radar360_Obama_es_Gates_is_aldozata_a_hackertamadasnak","timestamp":"2020. július. 16. 07:56","title":"Radar360: Obama és Gates is áldozata a hackertámadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b69b46d-f1a1-408b-993f-6c37b2a07be6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig ismert legnagyobb németországi meteoritdarabra bukkantak egy kertben. A kő több mint 30 kilót nyom.","shortLead":"Az eddig ismert legnagyobb németországi meteoritdarabra bukkantak egy kertben. A kő több mint 30 kilót nyom.","id":"20200716_meteorit_nemetorszag_egitest_meteor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b69b46d-f1a1-408b-993f-6c37b2a07be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452b94da-a299-4ec4-b166-97593a70ed22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_meteorit_nemetorszag_egitest_meteor","timestamp":"2020. július. 16. 09:33","title":"Egy több mint 30 kilós meteoritot találtak egy németországi kertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]