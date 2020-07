Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A posztindusztriális társadalmak jellemzője, hogy a munka teljes mértékben eluralja az életünket. Ez határozza meg az identitásunkat, egyes jogainkat, részben a magánéletünket és azt is, hogy mit csinálunk a szabadidőnkben. Egyes teoretikusok szerint radikális reformra szorul a munka világa, mert már rég nincs szükség arra, hogy napi 8-10 órákat dolgozzanak az emberek. Az úgynevezett post-work társadalom idealisztikus elképzelése most a koronavírus-járvánnyal új lendületet kapott.

Hogyan lett a munka az életünk?

A rágalmazási perben a színésznő eskü alatt vallotta, hogy mikor exférje, Johnny Depp alkohol vagy drog hatása alatt volt, attól félt, hogy a férfi halálra fogja verni őt.

Amber Heard attól rettegett, hogy Johnny Depp megöli őt

Cseh és amerikai kutatók szerint a kutyák nem véletlenül futkároznak fel-alá.

A földi mágneses mező segítheti a kutyákat a tájékozódásban

Ezt ő maga vallotta be, amikor egy sajtótájékoztatón arról beszélt, a helyzet minden bizonnyal romlani fog.

Trump lassan hozzászokik ahhoz, hogy maszkot hordjon

Nemrég magánkórházat nyitott, most állami tisztséget vállal. ","shortLead":"A rágalmazási perben a színésznő eskü alatt vallotta, hogy mikor exférje, Johnny Depp alkohol vagy drog hatása alatt...","id":"20200721_Amber_Heard_attol_rettegett_hogy_Johnny_Depp_megoli_ot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96d2ec1b-43f4-43b6-8e42-8693c779d24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd76d100-4d0b-4338-98be-e1d132b15c21","keywords":null,"link":"/elet/20200721_Amber_Heard_attol_rettegett_hogy_Johnny_Depp_megoli_ot","timestamp":"2020. július. 21. 10:50","title":"Amber Heard attól rettegett, hogy Johnny Depp megöli őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c562476b-2d50-4de5-9114-742fa283005c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Cseh és amerikai kutatók szerint a kutyák nem véletlenül futkároznak fel-alá.","shortLead":"Cseh és amerikai kutatók szerint a kutyák nem véletlenül futkároznak fel-alá.","id":"20200721_kutya_tajekozodas_foldi_magneses_mezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c562476b-2d50-4de5-9114-742fa283005c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b421a26e-fc47-43fb-8414-c1df47bee8d7","keywords":null,"link":"/elet/20200721_kutya_tajekozodas_foldi_magneses_mezo","timestamp":"2020. július. 21. 16:50","title":"A földi mágneses mező segítheti a kutyákat a tájékozódásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt ő maga vallotta be, amikor egy sajtótájékoztatón arról beszélt, a helyzet minden bizonnyal romlani fog.","shortLead":"Ezt ő maga vallotta be, amikor egy sajtótájékoztatón arról beszélt, a helyzet minden bizonnyal romlani fog.","id":"20200722_Trump_lassan_hozzaszokik_ahhoz_hogy_maszkot_hordjon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3793e70-64b8-447b-87cc-4104efa7bb67","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_Trump_lassan_hozzaszokik_ahhoz_hogy_maszkot_hordjon","timestamp":"2020. július. 22. 05:00","title":"Trump lassan hozzászokik ahhoz, hogy maszkot hordjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e821a329-3ce8-4b43-aa69-b3b52b38f7f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemrég magánkórházat nyitott, most állami tisztséget vállal. Az egyik leggazdagabb magyar havi közel 2 millióért lesz kormánybiztos.","shortLead":"Nemrég magánkórházat nyitott, most állami tisztséget vállal. Az egyik leggazdagabb magyar havi közel 2 millióért lesz...","id":"20200720_Kormanybiztos_lett_Waberer_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e821a329-3ce8-4b43-aa69-b3b52b38f7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29295f9-7201-49df-8601-d552103cb353","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_Kormanybiztos_lett_Waberer_Gyorgy","timestamp":"2020. július. 20. 17:32","title":"Kormánybiztos lett Wáberer György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatan megsérültek.","shortLead":"Hatan megsérültek.","id":"20200722_Lezuhant_egy_katonai_helikopter_Kolumbiaban_kilencen_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7427219-d99d-431b-87ff-393bf126db79","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_Lezuhant_egy_katonai_helikopter_Kolumbiaban_kilencen_meghaltak","timestamp":"2020. július. 22. 05:03","title":"Lezuhant egy katonai helikopter Kolumbiában, kilencen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4282fa-e3be-41ec-b214-69c904771df3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern cseh márkájánál nem tettek más, mint levágták a Scala tetejét és megszabadultak a hátsó ülésektől.","shortLead":"A VW konszern cseh márkájánál nem tettek más, mint levágták a Scala tetejét és megszabadultak a hátsó ülésektől.","id":"20200722_skoda_slavia_itt_a_csehek_uj_2_uleses_roadstere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f4282fa-e3be-41ec-b214-69c904771df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bc07e8-161b-4721-a851-281cfe109acc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_skoda_slavia_itt_a_csehek_uj_2_uleses_roadstere","timestamp":"2020. július. 22. 09:21","title":"Skoda Slavia: itt a csehek új 2 üléses roadstere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb3db1b-3f28-4843-b43b-47519a322257","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Egyetlen játékos nyert Magyarországon fődíjat a klasszikus Legyen Ön is milliomos!-ban, ő pedig úgy látja, borzasztó egyszerű felkészülni egy műveltségi vetélkedőre, és a titkot is elárulja. A ma már nyugdíjas köztisztviselőt, Cserey Gábort kérdeztük, mit csinált a nyereménnyel, miért fontos a lexikális tudás, és hogy csalt-e az angol kollégája, akit a bíróság ítélt el, miután elvitte az ottani kvíz főnyereményét.

Két hónapig úgy járt dolgozni, hogy titkolta a Vágó Istvánnál nyert millióit