Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c541c29-2d72-4484-8886-0f7a6fcc7a97","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Négyszázhúsz szerencsés mehet ingyenes tréningre. Elsősorban azok jelentkezését várják, akik éppen tanulnak vezetni, vagy egy évnél nem régebbi a jogosítványuk.","shortLead":"Négyszázhúsz szerencsés mehet ingyenes tréningre. Elsősorban azok jelentkezését várják, akik éppen tanulnak vezetni...","id":"20200721_vezetestechnikai_trening_novak_katalin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c541c29-2d72-4484-8886-0f7a6fcc7a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7928ddb-5c62-4fb4-bad8-17ef8cdc6d52","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_vezetestechnikai_trening_novak_katalin","timestamp":"2020. július. 21. 12:40","title":"Ingyenes vezetéstechnikai tréningen vehetnek részt kisgyerekesek és a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ott születnek magas hegységek, ahol a szilárd földkérget alkotó tektonikus lemezek egymásnak ütköznek. De hogy kizárólag ez a kollízió szabná meg a hegyláncok magasságát? ","shortLead":"Ott születnek magas hegységek, ahol a szilárd földkérget alkotó tektonikus lemezek egymásnak ütköznek. De...","id":"202029_hegyek_magassaga_lentrol_jovo_kezdemenyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d6a3ba-e1b1-4a4a-98fe-e8221b7ea96d","keywords":null,"link":"/360/202029_hegyek_magassaga_lentrol_jovo_kezdemenyezes","timestamp":"2020. július. 22. 10:00","title":"Miért nem nőnek végtelenségig a hegyek? A válasz nem is olyan egyértelmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae4f1b5-4f11-4260-a1fe-a6577f701909","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Szociális gondozói feladatokat is ellátott a koronavírus-járvány idején az az olasz fegyveres testület, amely talán a legnagyobb tekintélynek örvend országszerte, s a tagjai mindig úgy néznek ki, mint ha skatulyából húzták volna ki őket. A több mint kétszáz éves csendőrséget azért ma is elsősorban rendfenntartói tevékenysége, katonás hatékonysága miatt tisztelik – miközben néha meg is mosolyogják.","shortLead":"Szociális gondozói feladatokat is ellátott a koronavírus-járvány idején az az olasz fegyveres testület, amely talán...","id":"20200721_Az_olasz_csendorok_akik_szolgalnak_vedenek_es_a_ruhajukat_Valentino_tervezte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aae4f1b5-4f11-4260-a1fe-a6577f701909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbebaca-84d3-43c4-bb84-d264ca837b2a","keywords":null,"link":"/360/20200721_Az_olasz_csendorok_akik_szolgalnak_vedenek_es_a_ruhajukat_Valentino_tervezte","timestamp":"2020. július. 21. 14:00","title":"Az olasz csendőrök, akik szolgálnak, védenek, és a ruhájukat Valentino tervezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b290b4b0-57c7-48b7-b1c2-cb3cdebe1bb6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sok magyar településen a szegények télen kénytelenek bármit és mindent eltüzelni, ezért nagyon magas a légszennyezettség.","shortLead":"Sok magyar településen a szegények télen kénytelenek bármit és mindent eltüzelni, ezért nagyon magas...","id":"20200722_A_jarvany_is_sulyosabb_lehet_a_szegeny_magyar_telepuleseken_ahol_rendes_tuzelore_sem_futja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b290b4b0-57c7-48b7-b1c2-cb3cdebe1bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03140d68-b07b-4cdb-8af5-832b0af87394","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_A_jarvany_is_sulyosabb_lehet_a_szegeny_magyar_telepuleseken_ahol_rendes_tuzelore_sem_futja","timestamp":"2020. július. 22. 17:10","title":"A járvány is súlyosabb lehet a szegény magyar településeken, ahol rendes tüzelőre sem futja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d7c094-3e11-44d9-94cf-3a7eefa0fb39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bridger Walkert hősként ünneplik a mozis hősök. ","shortLead":"Bridger Walkert hősként ünneplik a mozis hősök. ","id":"20200721_A_Bosszuallok_egy_kisfiu_elott_tisztelegnek_aki_megmentette_a_hugat_egy_kutyatamadastol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39d7c094-3e11-44d9-94cf-3a7eefa0fb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58be8c65-a749-4dfe-88dd-6c866ed66bdd","keywords":null,"link":"/elet/20200721_A_Bosszuallok_egy_kisfiu_elott_tisztelegnek_aki_megmentette_a_hugat_egy_kutyatamadastol","timestamp":"2020. július. 21. 10:39","title":"A Bosszúállók egy kisfiú előtt tisztelegnek, aki megmentette a húgát egy kutyatámadástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az eset az Esztergomi Történelmi Napokon történt tavaly.","shortLead":"Az eset az Esztergomi Történelmi Napokon történt tavaly.","id":"20200723_Hasba_lott_egy_nezot_a_lovasijasz_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d3a746-1569-4f6d-bcba-dcdb594d4699","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Hasba_lott_egy_nezot_a_lovasijasz_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2020. július. 23. 08:18","title":"Hasba lőtt egy nézőt a lovasíjász, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a179a041-317e-42ca-ac56-53655df00525","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200721_Marabu_Feknyuz_Megvedtuk_nemzeti_buszkesegunket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a179a041-317e-42ca-ac56-53655df00525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e695db55-c054-45c4-89f3-82e3f491c65c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_Marabu_Feknyuz_Megvedtuk_nemzeti_buszkesegunket","timestamp":"2020. július. 21. 16:46","title":"Marabu Féknyúz: Megvédtük nemzeti büszkeségünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kötetek mindegyikén feltüntetik majd, hogy Friderikusz adományozta, terveznek egy külön polcot is a ritka daraboknak, esetleg alapműveknek.","shortLead":"A kötetek mindegyikén feltüntetik majd, hogy Friderikusz adományozta, terveznek egy külön polcot is a ritka daraboknak...","id":"20200722_A_nyiregyhazi_konyvtarnak_ajandekozza_4000_kotetes_gyujtemenyet_Friderikusz_Sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35747b25-75cf-40de-a0e4-9f374ae37333","keywords":null,"link":"/kultura/20200722_A_nyiregyhazi_konyvtarnak_ajandekozza_4000_kotetes_gyujtemenyet_Friderikusz_Sandor","timestamp":"2020. július. 22. 10:35","title":"A nyíregyházi könyvtárnak ajándékozza 4000 kötetes gyűjteményét Friderikusz Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]