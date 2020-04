Szükség van erre?

– kérdezték Orbán Viktortól a közrádióban egy héttel ezelőtt, amikor elment a Szent János kórházba körülnézni, mire azt mondta: "talán nincs, vagy remélem, nincs, de

az ösztönöm azt súgja, hogy mégis.

Tehát a józan ész azt mondja, hogy van ott kórházigazgató, van kórházparancsnok, aztán van államtitkár, aki az egészségüggyel foglalkozik, van egy miniszter is, aztán van egy operatívtörzs-parancsnok is. Szóval nekem ott igazából, józan ésszel gondolkodva talán nincs is helyem, de az ösztönöm azt súgja, hogy de, mégis el kell menni."

Ugyanis azt tapasztalta, hogy amikor alapvető kérdésekre várta a válaszokat – hány ágy van, hány lélegeztetőgép satöbbi –, akkor azért volt némi bizonytalanság.

Már akkor elmondta, mit szeretne látni a kórházakban: rendezettséget, fegyelmezett, biztonságos, átgondolt működést. “Ahhoz pedig a kulcs a felkészülés, mint a sportban: ha jól akarsz teljesíteni a mérkőzésen, akkor az edzőtáborban is rendesen kell dolgozni. Most ebben az időszakban vagyunk, és ezt szeretném látni, amikor járom az országot, meg biztatni is szeretném az embereket, most lehet, hogy nem mindenki örül a miniszterelnöknek, mert nem mindenki jobb oldalt hordja a szívét politikai értelemben, de most mégiscsak bajban vagyunk, és ilyenkor szerintem bíznunk kell egymásban, támogatnunk, motiválnunk, lelkesítenünk kell egymást. És ahogy ezt lehet, az ember igyekszik megtenni” – mondta.

© Facebook / Orbán Viktor

Szintén a Kossuth Rádióban számolt be a látogatások eredményéről is, de a HírTV-n futó Sajtóklub című műsorban a kormánypárti Demokrata hetilap főszerkesztője, Bencsik András már Orbán előtt mérleget vont, amikor úgy fogalmazott:

Orbán Viktor folyamatosan veszélyben van, kockáztatja az egészségét. De úgy gondolja, nyilván fontos az ő egészsége is, hogy a tízmillió magyar ember egészsége még fontosabb.

A kormányfő péntek reggel a vizitekről azt mondta, kórházi felkészülés terén jobban állunk, mint egy hete, általánosságban úgy fogalmazott, hogy a kórházigazgatók, az orvosok, az ápolók valóban becsülettel, sőt több mint becsülettel helytállnak, a teljesítőképességük határáig is képesek és tudnak dolgozni.

“Nagy értéke ez a sok orvos és ápolónő Magyarországnak, a kórházigazgatóink is jók, de valóban a gazdálkodás nem volt olyan feszes békeidőben, mint ahogy egyébként ez járvány idején elvárható, ezért kellett kórházparancsnokokat a rendőrségtől kivezényelni mindenhová, hogy katonásan legyen világos, mennyi a raktárkészlet, a napi felhasználás, ott vannak-e a szükséges tartalékok, meg van-e szervezve annak az utánpótlása. Normális körülmények között a kórházak nem működnek ilyen feszesen, de járvány idején ennek így kell működnie.”

Nem nevesítette a kirúgott kórházigazgatók ügyét (Kásler Miklós miniszter korábban kirúgta Cserháti Pétert, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet főigazgatóját, de leváltotta a székesfehérvári főigazgatót, Csernavölgyi Istvánt is), csak utalt rá az interjúban, hogy normális helyzetben az intézményvezetőknek nagy autonómiájuk van, de ez most nincs így. Veszélyhelyzet idején “az operatív törzs dönt, annak végrehajtása nem egy lehetőség, hanem egy kötelesség a kórházigazgatók számára. Ez is egy új helyzet, ez sem egyszerű, ez egy kicsit sprőd, egy kicsit durvább helyzet, mint korábban volt, ehhez is alkalmazkodnia kell mindannyiunknak.”

Az alábbi térképen bejelöltük, hol járt Orbán, alatta pedig részleteztük, hol mi történt vele.

Közösségi oldala szerint a miniszterelnök először Sátoraljaújhelyre ment április 4-én, volt az ottani börtönben és a kórházban is. A börtönben megmérték testhőmérsékletét (36 fok), majd megmutattak neki egy Kínából érkezett gépet, amelyen havi 2,8 millió maszkot gyárthatnak. A gép azonban akkor még nem működött, mérnökök dolgoztak rajta.

Majd amikor kiderült, hogy fegyházban vannak, Orbán azt mondta:

Hoppá! Nehézfiúk.

Még aznap kikerült egy másik videó is a miniszterelnöki Facebook-oldalra, a sátoraljaújhelyi kórházból. Orbánt maszkot és köpenyt húzott, majd megnézte az intenzív osztályt, ahol hét intenzív ágyat és hat altatógépet talált.

Április 7-én járt Orbán az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben. Itt rögzítették azokat a képsorokat, miszerint:

Orbánon spécibb maszk van, mint az őt körbevezető orvoson,

a lift átmenetileg valamiért nem üzemel,

a csempe pedig a falon hiányos.

Amikor az orvost megkérdezte a miniszterelnök, tüdőgyógyászként hogyan látja a helyzetet, azt mondta:

valamikor nekünk is lehet szerencsénk, magyaroknak.

Itt is megmérték Orbán testhőmérsékletét, de az eredményt nem vágták be a videóba.

Újabb két nap elteltével Orbán a János kórházba látogatott, már teljesen beöltözve, koronavírusos beteggel is beszélt. Megmutatták neki az intenzív osztályt is.

A következő útja a Szent Imre kórházba vezetett, ahol az ellenőrzés szerint a testhőmérséklete 36,2 fok volt – derült ki a videóból. Akkor a kórházban 18 altatógépről számoltak be (9 mobil, 9 a műtőkben), mellé 11 aneszteziológusról. Orbán találkozott kórházi önkéntesekkel is. Itt is megmutatták neki az intenzív osztályt, ahol ez a beszélgetés hangzott el:

Itt most három lélegeztetett beteg fekszik.

Nem néz ki jól.

Orbán azzal a mondattal búcsúzott, hogy “lesz itt teendő bőségesen.”

Másnap, április 11-én Orbán Kiskunhalasra látogatott, a Semmelweis kórházba. Egy kézfertőtlenítés után azt mondta:

jobban vagyok, mint érdemlem.

Kiskunhalason korábban mobil járványkórház is épült, ide is ellátogatott a kormányfő.

Ilyet össze tudunk dobni tízet is – hangzik el a videóban.

A 150 ágyas intézményre Orbán azt mondta, meggyőző, így kell kinéznie egy mobil járványkórháznak, ilyen állapotokat akar látni máshol is – fogalmazott. Kiskunhalason ellátogatott a helyi fegyházba is, ahol köpenyeket gyártottak.

Április 12-i az utolsó dokumentált kórházlátogatása Orbánnak, Szekszárdra ment. A videóból tudtuk meg, hogy Orbán már majdnem Superman, nincs se nehéz légzése, se fulladása, még csak nem is fárad. De majdnem kihűlt – 34,5 fokot mutatott a hőmérő –, amit pálinkával kezelt volna.

Szekszárdi látogatása végén mondta azt a miniszterelnök, azért járja végig a kórházakat, mert látni akarja, mennyire vannak felkészülve a kórházak arra, ha koronavírusos beteg érkezik hozzájuk.