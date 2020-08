Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Leginkább Veneto tartományban terjed a koronavírus. Egyre alacsonyabb a fertőzöttek átlagéletkora.","shortLead":"Leginkább Veneto tartományban terjed a koronavírus. Egyre alacsonyabb a fertőzöttek átlagéletkora.","id":"20200807_Jelentosen_nott_az_uj_fertozottek_szama_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa48df4d-55e8-4765-9d13-68f4780d583c","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_Jelentosen_nott_az_uj_fertozottek_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:16","title":"Jelentősen nőtt az új fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c993f1-f9dd-493e-a2a7-0f808674600f","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200809_Marabu_Feknyuz_Ennyit_az_udulesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03c993f1-f9dd-493e-a2a7-0f808674600f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7295203-44e9-4388-afdd-1dadff3c6a87","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Marabu_Feknyuz_Ennyit_az_udulesrol","timestamp":"2020. augusztus. 09. 04:00","title":"Marabu Féknyúz: Ennyit az üdülésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs új koronavírusos haláleset, de találtak 32 új fertőzöttet. ","shortLead":"Nincs új koronavírusos haláleset, de találtak 32 új fertőzöttet. ","id":"20200808_Kozel_harom_tucat_uj_koronavirusos_beteget_talaltak_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bbb4a4-38ef-40b0-b0c0-3acd8950502e","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Kozel_harom_tucat_uj_koronavirusos_beteget_talaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 09:30","title":"Közel három tucat új koronavírusos embert találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b685ea94-628a-4455-acc5-2701ca52c4a4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 9-én már magas pollenkoncentrációra lehet számítani.","shortLead":"Augusztus 9-én már magas pollenkoncentrációra lehet számítani.","id":"20200808_Mar_csak_ez_hianyzott_2020ra_kezdodik_a_parlagfuszezon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b685ea94-628a-4455-acc5-2701ca52c4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616df271-87c8-4406-9b71-c492c58b2090","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Mar_csak_ez_hianyzott_2020ra_kezdodik_a_parlagfuszezon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 13:12","title":"Már csak ez hiányzott 2020-ra: kezdődik a parlagfűszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a3f20c-7e5b-4d25-bc73-4c4652b00238","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypropaganda folyamatosan arról szólt, hogy az unió nem ad pénzt határvédelemre, de a számok mást mutatnak.","shortLead":"A kormánypropaganda folyamatosan arról szólt, hogy az unió nem ad pénzt határvédelemre, de a számok mást mutatnak.","id":"20200808_Ot_es_fel_brusszeli_milliard_ment_el_a_deli_hatarzarnal_dolgozo_jarorok_fizetesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99a3f20c-7e5b-4d25-bc73-4c4652b00238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c728c026-2e52-4c18-ab09-0bf3f53ba389","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Ot_es_fel_brusszeli_milliard_ment_el_a_deli_hatarzarnal_dolgozo_jarorok_fizetesere","timestamp":"2020. augusztus. 08. 17:37","title":"Öt és fél brüsszeli milliárd ment el a déli határzárnál dolgozó járőrök fizetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapítványnak hamarosan el kellene költöznie az Alkotmány utcából, de felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be ez ügyben a Kúriához.","shortLead":"Az alapítványnak hamarosan el kellene költöznie az Alkotmány utcából, de felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be...","id":"20200807_Segitseget_ker_a_Politikatorteneti_Intezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9aef04-4ad9-4832-9b81-a7c5713c4255","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Segitseget_ker_a_Politikatorteneti_Intezet","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:31","title":"Segítséget kér a Politikatörténeti Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6c33ed-9e04-4bb5-be4a-24ea12447ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaképes magyar nők alig 7 százaléka dolgozott félállásban a statisztikák szerint - ez jóval kevesebb, mint az uniós átlag. Pedig sokan dolgoznának a gyereknevelés mellett.","shortLead":"A munkaképes magyar nők alig 7 százaléka dolgozott félállásban a statisztikák szerint - ez jóval kevesebb, mint...","id":"20200809_Lehetetlen_diplomaval_reszmunkaidos_allast_talalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d6c33ed-9e04-4bb5-be4a-24ea12447ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca46799-9fc2-4027-a58f-a4f9ef16e9f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Lehetetlen_diplomaval_reszmunkaidos_allast_talalni","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:37","title":"Szinte lehetetlen diplomával részmunkaidős állást találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d708277-dbea-415a-925a-0bf8d4e7c6b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány idején szerzett pénzük 60 százalékát adják be a közösbe az USA szupergazdagjai – ezzel állt elő Bernie Sanders vermonti szenátor, többszörös korábbi elnökjelölt-aspiráns. Elon Musk a Twitteren akadt ki és keveredett vitába a veterán politikussal a szocializmus mibenlétéről.","shortLead":"A koronavírus-járvány idején szerzett pénzük 60 százalékát adják be a közösbe az USA szupergazdagjai – ezzel állt elő...","id":"20200808_Dollarmilliardokat_fizettetne_a_gazdagokkal_a_veteran_amerikai_szenator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d708277-dbea-415a-925a-0bf8d4e7c6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740e5798-b360-4ac6-856b-ba8a0858b011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_Dollarmilliardokat_fizettetne_a_gazdagokkal_a_veteran_amerikai_szenator","timestamp":"2020. augusztus. 08. 15:19","title":"Dollármilliárdokat fizettetne a gazdagokkal a veterán amerikai szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]