[{"available":true,"c_guid":"a9126244-6750-4f49-b239-5d52d5eb77b1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Dollármilliárdok repkednek, de egyelőre nem tudni, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult válság közepette ki tud fizetni. A tárgyalásokat nehezíti, hogy most nemcsak országoknak vagy az IMF-nek tartoznak, hanem sok magánhitelezőnek is. ","shortLead":"Dollármilliárdok repkednek, de egyelőre nem tudni, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult válság közepette ki tud...","id":"202032__adossagcsapda__fejlodok__leminositesek__hiteltelen_hitelesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9126244-6750-4f49-b239-5d52d5eb77b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18aa0df6-7635-4136-9d5c-65e2fea93a41","keywords":null,"link":"/360/202032__adossagcsapda__fejlodok__leminositesek__hiteltelen_hitelesek","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:00","title":"Az utóbbi száz év legsúlyosabb adósságválsága fenyeget a fejlődő világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18ecb8e-c150-4bbd-b3d9-37f49015be2c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy amerikai vállalkozó anya a XXI. századhoz igazította a malacpersely és a takarékbélyeg fogalmát.","shortLead":"Egy amerikai vállalkozó anya a XXI. századhoz igazította a malacpersely és a takarékbélyeg fogalmát.","id":"202032_digitalis_malacpersely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e18ecb8e-c150-4bbd-b3d9-37f49015be2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea611ace-9e73-43cd-8c38-e48500d2b9bf","keywords":null,"link":"/360/202032_digitalis_malacpersely","timestamp":"2020. augusztus. 11. 12:00","title":"Ezek a mai 9 évesek! A bicikli mellé befektetési számlát kérnek szülinapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6ba95c-af4c-4f1a-9747-459b90a6dc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen rövid idő alatt 0-ról 100-ra felgyorsulni is komoly teljesítménynek tekinthető, de a Renault 4,3 másodperc után már 200-zal száguld. ","shortLead":"Ilyen rövid idő alatt 0-ról 100-ra felgyorsulni is komoly teljesítménynek tekinthető, de a Renault 4,3 másodperc után...","id":"20200810_43_masodperc_alatt_0rol_200_kmhra_nem_raketa_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c6ba95c-af4c-4f1a-9747-459b90a6dc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6566e2d4-7925-470c-972c-adc62fd4ef9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_43_masodperc_alatt_0rol_200_kmhra_nem_raketa_auto","timestamp":"2020. augusztus. 12. 06:41","title":"4,3 másodperc alatt 0-ról 200 km/h-ra: nem rakéta, hibrid autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A koronavírusban elhunytak száma nem nőtt az utóbbi 24 órában.","shortLead":"A koronavírusban elhunytak száma nem nőtt az utóbbi 24 órában.","id":"20200811_Koronavirus_regisztralt_fertozott_elhunyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e49cb25-cd80-4f8c-86e1-caed93868a26","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Koronavirus_regisztralt_fertozott_elhunyt","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:07","title":"Újabb 15 magyarnál mutatták ki a koronavírust ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1275e7b7-33ba-490a-af07-aaa9be913ec1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már gőzerővel dolgoznak a 2021-es Sziget Fesztivál szervezésén - mondta a hvg.hu-nak adott videóinterjújában Kádár Tamás, a Sziget Zrt. ügyvezetője. Ma lenne egyébként a fesztivál utolsó előtti napja a Hajógyári-szigeten.","shortLead":"Már gőzerővel dolgoznak a 2021-es Sziget Fesztivál szervezésén - mondta a hvg.hu-nak adott videóinterjújában Kádár...","id":"20200810_Kadar_Tamas_sziget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1275e7b7-33ba-490a-af07-aaa9be913ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2b696f-5b55-426c-9aee-2bfcf1f8e068","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Kadar_Tamas_sziget","timestamp":"2020. augusztus. 10. 20:05","title":"Kádár Tamás: Arra készülünk, hogy jövőre lesz fesztiválszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bc1270-4ba8-4c83-a97f-15a58079884c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig Kambodzsa volt az EU szegény országok támogatására létrehozott vámmentességi programjának egyik legnagyobb nyertese.","shortLead":"Eddig Kambodzsa volt az EU szegény országok támogatására létrehozott vámmentességi programjának egyik legnagyobb...","id":"20200812_Brusszel_kevesli_a_demokraciat_Magyarorszagon_is_dragulhatnak_a_kambodzsai_ruhak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56bc1270-4ba8-4c83-a97f-15a58079884c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29deacce-8b38-45e0-97cc-3e9f6f221f21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Brusszel_kevesli_a_demokraciat_Magyarorszagon_is_dragulhatnak_a_kambodzsai_ruhak","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:48","title":"Brüsszel kevesli a demokráciát, drágulhatnak a kambodzsai ruhák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9235f23-66bc-42ff-8075-d54e3586e4eb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bár Donald Trump ki akarja zárni a mexikói vendégmunkásokat az Egyesült Államokból, a mezőgazdaság nem nagyon boldogul nélkülük. Ezt pedig ki is használják.","shortLead":"Bár Donald Trump ki akarja zárni a mexikói vendégmunkásokat az Egyesült Államokból, a mezőgazdaság nem nagyon boldogul...","id":"20200811_Dollarmilliokat_kuldenek_haza_a_mexikoiak_az_USAbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9235f23-66bc-42ff-8075-d54e3586e4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ae88d5-d669-4857-ad37-4b2dabfece46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Dollarmilliokat_kuldenek_haza_a_mexikoiak_az_USAbol","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:20","title":"Dollármilliókat küldenek haza a mexikóiak az USA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1be1a25-52ad-429d-a140-b7784d100f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOL Fehérvár ellenfele, az ír Bohemian FC másként viszonyul a menekültekhez, mint a magyar miniszterelnök.","shortLead":"A MOL Fehérvár ellenfele, az ír Bohemian FC másként viszonyul a menekültekhez, mint a magyar miniszterelnök.","id":"20200811_orban_viktor_menekultek_focimez_mol_feherver_fc_bohemian_fc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1be1a25-52ad-429d-a140-b7784d100f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71028e3-ba89-41f2-af2b-00b2322ead83","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_orban_viktor_menekultek_focimez_mol_feherver_fc_bohemian_fc","timestamp":"2020. augusztus. 11. 15:33","title":"Orbánnak szóló üzenetnek is beillik az, ami a Videoton ellenfelének mezén szerepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]