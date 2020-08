Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rezsicsökkentés ide vagy oda: annyira olcsó már a gáz, hogy sokat keres rajta a kormány.","shortLead":"Rezsicsökkentés ide vagy oda: annyira olcsó már a gáz, hogy sokat keres rajta a kormány.","id":"20200810_Akar_fel_evig_is_ingyen_kaphatnank_a_gazt_a_kovetkezo_valasztas_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d333ad50-ccb9-4123-b945-847659e727ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Akar_fel_evig_is_ingyen_kaphatnank_a_gazt_a_kovetkezo_valasztas_elott","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:46","title":"G7: Akár fél évig is ingyen kaphatnánk a gázt a következő választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten is maradnak a 30 Celsius-fok körüli maximumok. Sok lesz a napsütés, de többször lehetnek záporok, erős, viharos széllel kísért zivatarok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten is maradnak a 30 Celsius-fok körüli maximumok. Sok lesz a napsütés, de többször lehetnek záporok, erős...","id":"20200809_Igazan_szerencses_aki_most_nyaral_jovo_heten_is_marad_a_kanikula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bbb8ea-11b6-4ec4-a8e5-cc50d09b1caf","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Igazan_szerencses_aki_most_nyaral_jovo_heten_is_marad_a_kanikula","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:20","title":"Igazán szerencsés, aki most nyaral: jövő héten is marad a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f6a067-3147-4eb7-a9c3-224b1eac6a2e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újfajta internetes csalásra figyelmeztet a pénzintézet.

","shortLead":"Újfajta internetes csalásra figyelmeztet a pénzintézet.

","id":"20200810_Csanyi_Sandor_level_OTP_csalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2f6a067-3147-4eb7-a9c3-224b1eac6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6695295a-9978-4da3-bfaa-d637f0f1a478","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Csanyi_Sandor_level_OTP_csalas","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:11","title":"Nem biztos, hogy jót jelent, ha Csányi Sándor ír önnek levelet az OTP nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3ba3a5-7eca-4d24-827c-c47b45006c2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elmondása szerint békére lelt, amikor otthagyta a színészkedést.","shortLead":"Elmondása szerint békére lelt, amikor otthagyta a színészkedést.","id":"20200810_Cameron_Diaz_elarulta_miert_hagyta_ott_Hollywoodot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb3ba3a5-7eca-4d24-827c-c47b45006c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087964e6-3872-47a2-951c-80a37a29362e","keywords":null,"link":"/elet/20200810_Cameron_Diaz_elarulta_miert_hagyta_ott_Hollywoodot","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:04","title":"Cameron Diaz elárulta, miért hagyta ott Hollywoodot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b2f55e-ae8d-43b0-b3e4-5d2a345b1814","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elnézést kért a BBC vezérigazgatója, Tony Hall azért, mert egy júliusi műsorban egy fehér férfi a „nigger” szót használta a brit közszolgálati médium egyik műsorában. A BBC egy ideig helyesnek tartotta döntését, mert azzal illusztrálni kívánt egy feketék elleni rasszista támadásról szóló beszámolót.","shortLead":"Elnézést kért a BBC vezérigazgatója, Tony Hall azért, mert egy júliusi műsorban egy fehér férfi a „nigger” szót...","id":"20200809_Bocsanatot_kert_a_BBC_egy_rasszista_beszolas_miatt__de_mar_keson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3b2f55e-ae8d-43b0-b3e4-5d2a345b1814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4bc1e2-c905-4ee3-8110-da589e1bcbbe","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Bocsanatot_kert_a_BBC_egy_rasszista_beszolas_miatt__de_mar_keson","timestamp":"2020. augusztus. 09. 20:40","title":"Bocsánatot kért a BBC egy rasszista beszólás miatt – de már későn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e3647c-cac6-4775-ac01-7297f07ff682","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Karanténban ünnepel. ","shortLead":"Karanténban ünnepel. ","id":"20200810_A_ma_szuletesnapos_Antonio_Banderas_bejelentette_hogy_koronavirusos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8e3647c-cac6-4775-ac01-7297f07ff682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358310fc-dabd-49aa-8086-ed966d178b8a","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_A_ma_szuletesnapos_Antonio_Banderas_bejelentette_hogy_koronavirusos","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:15","title":"A ma születésnapos Antonio Banderas bejelentette, hogy koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"Sokan nem az állandó lakóhelyük közelében találnak munkát, így mind a munkáltató, mind az alkalmazott számol a lakhatás támogatásával. Milyen költséget, adminisztrációt jelent a munkavállaló lakhatási költségeinek megtérítése? Az Adózóna utánajárt. ","shortLead":"Sokan nem az állandó lakóhelyük közelében találnak munkát, így mind a munkáltató, mind az alkalmazott számol a lakhatás...","id":"20200810_Munkasszallas_alberleti_tamogatas_uzleti_utazas_milyen_koltseget_jelent_a_munkaltatoknak_a_munkavallalo_lakhatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c0684c-afdd-4329-b69b-0c87e72412d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Munkasszallas_alberleti_tamogatas_uzleti_utazas_milyen_koltseget_jelent_a_munkaltatoknak_a_munkavallalo_lakhatasa","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:23","title":"Munkásszállás, albérleti támogatás, üzleti utazás: milyen költséget jelent a munkavállaló lakhatása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1167406b-ab47-41d8-bf8b-2ea29888a52a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol csapat a Gulácsit és Orbánt foglalkoztató Lipcsével találkozik a BL-negyeddöntőjében.\r

","shortLead":"A spanyol csapat a Gulácsit és Orbánt foglalkoztató Lipcsével találkozik a BL-negyeddöntőjében.\r

","id":"20200810_Koronavirusos_lett_az_Atletico_Madrid_ket_tagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1167406b-ab47-41d8-bf8b-2ea29888a52a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a49d6453-5ed1-4088-8cfb-88076218f468","keywords":null,"link":"/sport/20200810_Koronavirusos_lett_az_Atletico_Madrid_ket_tagja","timestamp":"2020. augusztus. 10. 05:53","title":"Koronavírusos lett az Atlético Madrid két tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]