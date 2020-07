Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A kormányzati tájékoztató oldal szerint 24 elhunytnál nem tudnak meglévő társbetegségről. Három megyében nem szedett halálos áldozatot a koronavírus Egy hétig feküdt kórházban áprilisban, remdesivirrel kezelték. Csak most derült ki, hogy Mel Gibson is elkapta a koronavírust A walesi bárdokból idézett. Koncz Zsuzsa is üzent az Indexnek Max Wang szerint bár Mark Zuckerberget nem a rossz szándék vezérli, a közösségi oldal irányelveiben kódolva van a kudarc. Videóban mondta el a Facebook távozó mérnöke, mi a legnagyobb baj a közösségi oldallal Az amerikai űrparancsnokság szerint Oroszország július közepén már kipróbált egy műholdelhárító fegyvert. Űrfegyverkezéssel vádolja London és Washington az oroszokat amerikai űrparancsnokság szerint Oroszország július közepén már kipróbált egy műholdelhárító fegyvert.","id":"20200723_Urfegyverkezessel_vadolja_London_es_Washington_az_oroszokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aef59e7-31c3-45fc-9ede-0539b22a4b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a5d2ae-7883-49d1-aedd-c15dae92b928","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_Urfegyverkezessel_vadolja_London_es_Washington_az_oroszokat","timestamp":"2020. július. 23. 21:56","title":"Űrfegyverkezéssel vádolja London és Washington az oroszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b197735c-e943-45b8-8850-f3bc0dde4764","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Flying Mustangként is ismert A Flying Mustangként is ismert autó történelmi darab, és jelenleg 1,1 milliárd forintot ér. Íme a világ legdrágább Ford Mustangja Steve Wozniaknak nagyon rosszul esik, hogy valakik a nevével és arcával visszaélve próbálják csőbe húzni az internetezőket. Az Apple társalapítója beperelte a Google-t Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy online felmérésen az autósok csaknem mindegyike a büntetőfékezést tartotta a legveszélyesebb manővernek. Egy online felmérésen az autósok csaknem mindegyike a büntetőfékezést tartotta a legveszélyesebb manővernek. Még mindig a BMW az agresszív közlekedés hívó szava