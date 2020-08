Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d67dcb4-18a5-48be-8296-0b92657016ac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Virtuális erőművé válhat az észak-londoni Northumberland Park buszgarázs, a világ legnagyobb tesztüzeme, ahol az áram előállításának új, környezetbarát módját próbálják ki – írta az Evening Standard online kiadása.","shortLead":"Virtuális erőművé válhat az észak-londoni Northumberland Park buszgarázs, a világ legnagyobb tesztüzeme, ahol az áram...","id":"20200817_bus2grid_virtualis_eromu_londoni_buszgarazs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d67dcb4-18a5-48be-8296-0b92657016ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0100fd43-ef47-478f-8fa7-c2dec5b3eaa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_bus2grid_virtualis_eromu_londoni_buszgarazs","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:03","title":"9000 busz ereje: virtuális erőművé válhat egy londoni buszgarázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58132db5-0af2-4bac-b94c-d8aac0187c32","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"87 évesen meghalt Mercedes Barcha, Gabriel García Márquez Nobel-díjas kolumbiai író özvegye, akiről a művész azt írta, ő tette lehetővé fő műve, a Száz év magány megírását.



","shortLead":"87 évesen meghalt Mercedes Barcha, Gabriel García Márquez Nobel-díjas kolumbiai író özvegye, akiről a művész azt írta...","id":"20200817_Meghalt_Gabriel_Garcia_Marquez_ozvegye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58132db5-0af2-4bac-b94c-d8aac0187c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33cdf581-2d8d-42c8-82ad-ea6bdfed373f","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Meghalt_Gabriel_Garcia_Marquez_ozvegye","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:37","title":"Meghalt Gabriel García Márquez özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elmarad a felcsúti csapat Budapest Honvéd elleni mai OTP Bank Liga mérkőzése. ","shortLead":"Elmarad a felcsúti csapat Budapest Honvéd elleni mai OTP Bank Liga mérkőzése. ","id":"20200816_Koronavirusost_talaltak_a_Puskas_Akademia_jatekosai_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be199fdf-dcbc-478c-baf1-13d06810559f","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Koronavirusost_talaltak_a_Puskas_Akademia_jatekosai_kozott","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:28","title":"Többen is koronavírusosak a Puskás Akadémia játékosai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4ccf2f-565c-433a-820f-01525d721eac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer fővel nő a fertőzöttek száma.","shortLead":"Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer fővel...","id":"20200817_maszkviseles_vedooltas_tuntetes_madrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b4ccf2f-565c-433a-820f-01525d721eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c6471b-fe02-47bb-99c0-69beef9fd4cf","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_maszkviseles_vedooltas_tuntetes_madrid","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:56","title":"A maszkviselés és a védőoltások ellen tüntettek Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy fasiszta báb – mondta a jelenlegi elnök a demokrata Joe Bidenről egyik kampányállomásán.","shortLead":"Egy fasiszta báb – mondta a jelenlegi elnök a demokrata Joe Bidenről egyik kampányállomásán.","id":"20200818_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_usa_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a22c87-af3b-4260-a141-20575e4984ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_usa_kampany","timestamp":"2020. augusztus. 18. 05:03","title":"Trump szerint ellenfelében, Bidenben \"semmi izgató nincs\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézményt ma még zömmel állami és helyi költségvetési forrásokból tartják fenn.","shortLead":"Az intézményt ma még zömmel állami és helyi költségvetési forrásokból tartják fenn.","id":"20200817_debrecen_elitiskola_iskola_varga_zoltan_dk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07479b96-5d0d-49c6-b543-55f07c7c820b","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_debrecen_elitiskola_iskola_varga_zoltan_dk","timestamp":"2020. augusztus. 17. 08:36","title":"Alkalmanként 270 ezer forintért ad oktatási tanácsokat egy cég a debreceni elitiskolának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0054b618-25e3-4bd5-ab6f-560c439a6f88","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy öccse, Robert Trump szombat este elhunyt, egy nappal azután, hogy meglátogatta őt egy New York-i kórházban.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy öccse, Robert Trump szombat este elhunyt, egy nappal azután...","id":"20200816_Meghalt_Donald_Trump_occse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0054b618-25e3-4bd5-ab6f-560c439a6f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01712571-7d78-41a2-8210-99a50de8773d","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Meghalt_Donald_Trump_occse","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:17","title":"Meghalt Donald Trump öccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Otthonról dolgozni jó, kivéve, ha a munkáltató folyamatosan azt fürkészi, vajon tényleg a munkával foglalkozik-e az alkalmazott. A túlzottan kíváncsi szemek elől viszont már el is lehet bújni.","shortLead":"Otthonról dolgozni jó, kivéve, ha a munkáltató folyamatosan azt fürkészi, vajon tényleg a munkával foglalkozik-e...","id":"20200817_tavmunka_otthoni_munkavegzes_dolgozo_munkavallalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8964d3b0-596f-4b36-b331-c4e7e88d8685","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_tavmunka_otthoni_munkavegzes_dolgozo_munkavallalo","timestamp":"2020. augusztus. 17. 18:03","title":"Visszavágnak az alkalmazottak a távmunkát megfigyelő főnökeiknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]