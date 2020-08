Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81f962c9-0293-4e5b-bec7-2ed8984ec520","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség különleges alakulatainak (OMON) védelme alá helyezték szombat este Minszkben a fehérorosz állami rádió és televízió székházát - jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség.","shortLead":"A rendőrség különleges alakulatainak (OMON) védelme alá helyezték szombat este Minszkben a fehérorosz állami rádió és...","id":"20200816_Rohamrendoroket_vezenyeltek_a_feherorosz_allami_media_epuletehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81f962c9-0293-4e5b-bec7-2ed8984ec520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd640c7-4fc9-4766-8280-ac6b2118bac2","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Rohamrendoroket_vezenyeltek_a_feherorosz_allami_media_epuletehez","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:45","title":"Rohamrendőröket vezényeltek a fehérorosz állami média épületéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c26e2b-660a-4c0d-b9e2-2a026d3b5a1d","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Miután alaposan erodálta, csendben visszavett a „nemzeti” jelző használatából a közintézmény-névadó Orbán-kormány.","shortLead":"Miután alaposan erodálta, csendben visszavett a „nemzeti” jelző használatából a közintézmény-névadó Orbán-kormány.","id":"202033__nemzeti_elnevezesek__cegervaltas__odavissza__tultoltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22c26e2b-660a-4c0d-b9e2-2a026d3b5a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ba185a-4cc5-4e93-860b-dacc780907d3","keywords":null,"link":"/360/202033__nemzeti_elnevezesek__cegervaltas__odavissza__tultoltak","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:00","title":"Nem minden örök, ami Nemzeti az Orbán-rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A médiában utóbbi időben nem jellemző módon a lap vezetése a lépéssel nem változik.","shortLead":"A médiában utóbbi időben nem jellemző módon a lap vezetése a lépéssel nem változik.","id":"202033_bikemaghu_nyeregben_azuj_tulajdonos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2268c1d3-3190-4616-810f-40b406c55fb0","keywords":null,"link":"/360/202033_bikemaghu_nyeregben_azuj_tulajdonos","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:30","title":"Új befektető gurult be a patinás kerékpáros magazinhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0dab8d-77ca-4f23-81ef-5226872295c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem volt kíméletes a vihar.","shortLead":"Nem volt kíméletes a vihar.","id":"20200816_Pinceket_ontott_el_a_viz_Budapest_kornyeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dab8d-77ca-4f23-81ef-5226872295c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a69fcb4-f821-4b84-8a86-b10c13390955","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Pinceket_ontott_el_a_viz_Budapest_kornyeken","timestamp":"2020. augusztus. 16. 17:48","title":"Pincéket öntött el a víz Budapest környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544aee76-1fd5-4b49-b39d-f64e762a4072","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az iskolakezdés rizikós lesz, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy hirtelen ne ugorjon meg ősz elejétől a fertőzések száma. ","shortLead":"Az iskolakezdés rizikós lesz, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy hirtelen ne ugorjon meg ősz elejétől...","id":"20200816_Kotelezove_tennek_az_iskolakban_is_a_maszkviselest_sved_kutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=544aee76-1fd5-4b49-b39d-f64e762a4072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f688ad7-a032-456c-83dd-9344f8f26dbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Kotelezove_tennek_az_iskolakban_is_a_maszkviselest_sved_kutatok","timestamp":"2020. augusztus. 16. 12:32","title":"Kötelezővé tennék az iskolákban a maszk viselését svéd kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0514de-d22a-4c0c-8f8a-83dc9bfec807","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 12 méteres USV-n egyetlen ember sem tartózkodott, mégis remekül haladt a munkával. Távolról, az űrből irányították.","shortLead":"A 12 méteres USV-n egyetlen ember sem tartózkodott, mégis remekül haladt a munkával. Távolról, az űrből irányították.","id":"20200817_muhold_hajo_onvezeto_jarmu_atlanti_ocean_taviranyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c0514de-d22a-4c0c-8f8a-83dc9bfec807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0735d063-3968-438f-b26d-525d88b31f2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_muhold_hajo_onvezeto_jarmu_atlanti_ocean_taviranyitas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 13:40","title":"Műhold által irányított hajó fejezett be fontos küldetést az Atlanti-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4857359-f03b-4304-8b88-ed89696dc4ad","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Sok esetben a járványügyi óvintézkedésekre is fittyet hányva nyaralnak az emberek a Balatonnál. Az ottani települések rég láttak ekkora érdeklődést a tó iránt. Kérdés: az idei tapasztalatok alapján lesz-e jövőre is turistaroham a Balatonnál. ","shortLead":"Sok esetben a járványügyi óvintézkedésekre is fittyet hányva nyaralnak az emberek a Balatonnál. Az ottani települések...","id":"20200816_Annyian_vannak_a_Balatonnal_hogy_van_aki_autoban_az_utszelen_ejszakazik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4857359-f03b-4304-8b88-ed89696dc4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3faba28b-4d69-48f0-a532-2f0356bf0003","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Annyian_vannak_a_Balatonnal_hogy_van_aki_autoban_az_utszelen_ejszakazik","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:00","title":"Fülke: Annyian vannak a Balatonnál, hogy van, aki autóban, az útszélén éjszakázik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4de63c3-2496-4183-ae96-e86b72261edb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Háromszáz ember jelentkezését várják az élőlánchoz. ","shortLead":"Háromszáz ember jelentkezését várják az élőlánchoz. ","id":"20200817_Koltozik_a_debreceni_szinhaz_kozonseg_elolanc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4de63c3-2496-4183-ae96-e86b72261edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d442e959-3c42-4536-a154-770c1744c4cc","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Koltozik_a_debreceni_szinhaz_kozonseg_elolanc","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:54","title":"Költözik a debreceni színház, a közönség segítségét kérik a pakoláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]