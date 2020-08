Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök majd Putyinnal is beszél, ha eljön az ideje.\r

","shortLead":"Az amerikai elnök majd Putyinnal is beszél, ha eljön az ideje.\r

","id":"20200818_Trump_demokracia_Feheroroszorszag_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240e717e-e523-4e7e-a2ed-340f544794f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_Trump_demokracia_Feheroroszorszag_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 18. 21:21","title":"Trump szerint \"békésnek látszanak\" a fehérorosz tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7703a0f8-1168-4840-9c52-1bc2e50eb2c0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Évtizedes álma a magyar foci vezetőinek, hogy az ország csapatai minden évben ott legyenek legalább az Európa Ligában, és néha egy-egy BL-csoportkör is becsússzon. (Köz)pénz bőven van erre, a sikerek viszont csak néha-néha jönnek. Megnéztük, mit csinálnak máshogy a régiónk olyan országaiban, ahol nemzetközi szinten is sikeres focit építettek fel.","shortLead":"Évtizedes álma a magyar foci vezetőinek, hogy az ország csapatai minden évben ott legyenek legalább az Európa Ligában...","id":"20200819_foci_sport_penz_cseh_szerb_ukran_horvat_bolgar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7703a0f8-1168-4840-9c52-1bc2e50eb2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5f5633-b59f-48df-8d42-acd8f0af60e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_foci_sport_penz_cseh_szerb_ukran_horvat_bolgar","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:40","title":"Mit tudnak a szomszédban, amitől nemcsak pénz lesz a fociban, hanem siker is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe228d3-8307-4605-ba12-17d94ebe9c6d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nagyobb méret, szebb kijelző, távolabbra látó kamera és nem utolsósorban okosabb ceruza. Ezek a Samsung új csúcsmobiljának legfőbb ismertetőjelei, a közel félmillió forintos árcédulán kívül.","shortLead":"Nagyobb méret, szebb kijelző, távolabbra látó kamera és nem utolsósorban okosabb ceruza. Ezek a Samsung új...","id":"20200818_samsung_galaxy_note20_ultra_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efe228d3-8307-4605-ba12-17d94ebe9c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1655aabd-5dec-4982-b867-44b7b91ce45a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_samsung_galaxy_note20_ultra_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 18. 16:01","title":"Mindennek a teteje: teszten a Samsung legkomolyabb telefonja, a Galaxy Note20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc5760c-9449-450a-8999-2204d4d3d7c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Harsányi Levente és Lola marad, Mák Kata és Fehérvári Gábor Alfréd jön. Az évek óta házigazdaként dolgozó Kiss Orsolya, Kovács Áron és Marczali László viszont lekerül a képernyőről.



","shortLead":"Harsányi Levente és Lola marad, Mák Kata és Fehérvári Gábor Alfréd jön. Az évek óta házigazdaként dolgozó Kiss Orsolya...","id":"20200819_Lecsereli_Kovacs_Aronekat_a_kozteve_a_SzerencseSzombat_elerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfc5760c-9449-450a-8999-2204d4d3d7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67ab148-f4af-4585-84b7-8853dd6a2bac","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Lecsereli_Kovacs_Aronekat_a_kozteve_a_SzerencseSzombat_elerol","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:34","title":"Lecseréli Kovács Áronékat a köztévé a SzerencseSzombat éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyi államtitkár Szijjártó munkatempójára hívta fel a figyelmet annak kapcsán, hogy a külügyminisztert lefotózták a milliárdos Szíjj László jachtján az Adrián. A külügy is csak kitérő válaszokat adott a kérdéseinkre. ","shortLead":"A külügyi államtitkár Szijjártó munkatempójára hívta fel a figyelmet annak kapcsán, hogy a külügyminisztert lefotózták...","id":"20200818_meczer_szijjarto_jacht_adria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a511bdb2-aa7b-4683-9976-8c88ee863d3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_meczer_szijjarto_jacht_adria","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:22","title":"Államtitkára szerint a \"képmutatás csúcsa\" a Szíjj László jachtján pihenő Szijjártóról fotót készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a01c75d-e6cf-42ec-8ff3-4511dfc29ab6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy elkészüljön.","shortLead":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy elkészüljön.","id":"20200818_Kinyomtattak_egy_egesz_hazat_Csehorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a01c75d-e6cf-42ec-8ff3-4511dfc29ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddea4ce8-ab9e-4822-9886-f7cbb8a17fac","keywords":null,"link":"/elet/20200818_Kinyomtattak_egy_egesz_hazat_Csehorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 18. 17:23","title":"Kinyomtattak egy egész házat Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881df000-0593-441e-b119-fd9c0b7049fa","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Adócsalás gyanújával tartóztatták le Kerekes Ferenc milliárdos vállalkozót, akinek azonban az lehet a fő bűne, hogy elmulasztotta a politikai kapcsolatépítést.","shortLead":"Adócsalás gyanújával tartóztatták le Kerekes Ferenc milliárdos vállalkozót, akinek azonban az lehet a fő bűne...","id":"202034__kerekes_ferenc__penzmenekites__allamositasi_hullam__uzletlancra_verve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=881df000-0593-441e-b119-fd9c0b7049fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b07c99e-8c16-4af3-90ef-0b34978c62ef","keywords":null,"link":"/360/202034__kerekes_ferenc__penzmenekites__allamositasi_hullam__uzletlancra_verve","timestamp":"2020. augusztus. 19. 15:00","title":"„Vonal alatti” tételért került rács mögé a milliárdos, aki nem akart behódolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb12373c-21d8-46bf-9ba7-d6ba78ff47be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan leleplezi az Asus az idei évre szánt csúcsmobiljait, a ZenFone 7 és ZenFone 7 Pro készülékeket. A YouTube-on már fel is iratkozhatunk az élő közvetítésre.","shortLead":"Hamarosan leleplezi az Asus az idei évre szánt csúcsmobiljait, a ZenFone 7 és ZenFone 7 Pro készülékeket. A YouTube-on...","id":"20200818_asus_zenfone_7_pro_bemutato_idopontja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb12373c-21d8-46bf-9ba7-d6ba78ff47be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee4be0b-3ae3-4694-826e-ce8df2eefcb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_asus_zenfone_7_pro_bemutato_idopontja","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:03","title":"Bemondta az Asus, mikor jön az idei évre szánt csúcsmobilja, a ZenFone 7 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]