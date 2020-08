Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős mértékben nőtt a nagyobbik kormánypárt támogatottsága a járvány előtti időszakhoz képest.","shortLead":"Jelentős mértékben nőtt a nagyobbik kormánypárt támogatottsága a járvány előtti időszakhoz képest.","id":"20200826_partpreferencia_zavecz_research_kutatas_fidesz_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6602ebe-b9ee-4c02-8562-0499d1d550d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_partpreferencia_zavecz_research_kutatas_fidesz_ellenzek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:25","title":"Závecz: Erős, de közös listával megközelíthető a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elmúlt 10 év jó időszak volt a világban a diktatúrák számára, de ennek most vége szakadhat. Annál kedvezőbben alakulhat viszont a demokráciák sorsa. Így vélekedik Yascha Mounk, a populizmus szakértője. ","shortLead":"Az elmúlt 10 év jó időszak volt a világban a diktatúrák számára, de ennek most vége szakadhat. Annál kedvezőbben...","id":"20200825_Foreign_Affairs_Kemeny_idok_jonnek_a_populistakra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24988e22-ccac-4353-9b49-885723dcb7b8","keywords":null,"link":"/360/20200825_Foreign_Affairs_Kemeny_idok_jonnek_a_populistakra","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:30","title":"Foreign Affairs: Kemény idők jönnek a populistákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a forint gyengülése.","shortLead":"Folytatódik a forint gyengülése.","id":"20200826_forint_euro_arfolyam_355","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b78cda-c4fa-438b-a00f-211394eda6a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_forint_euro_arfolyam_355","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:52","title":"355 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közéleti témájú Tranzit fesztiválon, Tihanyban beszél majd a miniszterelnök. ","shortLead":"A közéleti témájú Tranzit fesztiválon, Tihanyban beszél majd a miniszterelnök. ","id":"20200825_orban_viktor_tranzit_tihany_beszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f770e5a-9a94-4517-a3a4-a2d653716d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_orban_viktor_tranzit_tihany_beszed","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:36","title":"Orbán Tihanyban mondja el, milyen Magyarországot szeretne látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bíróság szerint indokolt volt kizárni a szexuális bűncselekményt elkövető rendezőt.","shortLead":"A bíróság szerint indokolt volt kizárni a szexuális bűncselekményt elkövető rendezőt.","id":"20200826_Roman_Polanskit_jogerosen_is_kizartak_az_Amerikai_Filmakademiabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803fd84c-5225-42cf-afe5-4f64e55c9642","keywords":null,"link":"/kultura/20200826_Roman_Polanskit_jogerosen_is_kizartak_az_Amerikai_Filmakademiabol","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:46","title":"Roman Polanskit jogerősen is kizárták az Amerikai Filmakadémiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem sokkal 6 óra előtt indult újra a vonatforgalom.","shortLead":"Nem sokkal 6 óra előtt indult újra a vonatforgalom.","id":"20200825_vonat_kesesek_szolnokbudapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bada84f4-41bf-45f6-8d67-aa5c0bd3d4de","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_vonat_kesesek_szolnokbudapest","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:35","title":"Gázolás miatt késnek a vonatok Szolnok felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hongkongi férfinál hónapokkal azután igazolták újra a fertőzést, hogy kigyógyult a COVID-19 betegségből. ","shortLead":"Egy hongkongi férfinál hónapokkal azután igazolták újra a fertőzést, hogy kigyógyult a COVID-19 betegségből. ","id":"20200824_koronavirus_jarvany_fertozes_hongkong","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a255b4-f67d-4c83-b3fb-ee6779a5ea9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_koronavirus_jarvany_fertozes_hongkong","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:23","title":"Megtalálták az első beteget, akit kétszer is megfertőzött a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cec4564-1046-4732-a33f-aa24c58199a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymás után vették videóra a szabálytalan autósokat. ","shortLead":"Egymás után vették videóra a szabálytalan autósokat. ","id":"20200825_A_rendorseg_a_hosszu_hetvegi_M7esen_keszitett_videot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cec4564-1046-4732-a33f-aa24c58199a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad21a581-84d7-465c-bb61-308b91d36d11","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_A_rendorseg_a_hosszu_hetvegi_M7esen_keszitett_videot","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:51","title":"Ziccer volt a hétvégi M7-es a rendőrségi kamerás autóknak – itt a legújabb válogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]