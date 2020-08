Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három rádió stábja is otthoni munkavégzésre állt át a tesztek elvégzéséig.","shortLead":"Három rádió stábja is otthoni munkavégzésre állt át a tesztek elvégzéséig.","id":"20200825_radio1_koronavirus_bestfm_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f95b460-5c1d-4a91-aee7-3b6b0bd3a94c","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_radio1_koronavirus_bestfm_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:33","title":"Koronavírusos a Rádió 1 egyik dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírek szerint már javában dolgozik az első olyan telefonján a Huawei, amely Android helyett a gyártó HarmonyOS nevű felületét futtatja.","shortLead":"A hírek szerint már javában dolgozik az első olyan telefonján a Huawei, amely Android helyett a gyártó HarmonyOS nevű...","id":"20200826_harmonyos_huawei_telefon_android_amerikai_embargo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56cfd460-9218-4727-86e6-366e6ed08375","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_harmonyos_huawei_telefon_android_amerikai_embargo","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:33","title":"Még idén megjelenhet egy Huawei telefon, amin nem Android lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2684e36b-cbe0-4403-99d2-eef74f34cd90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pierce Brosnan Sean Connery előtt tisztelgett a kilencvenedik születésnapján.","shortLead":"Pierce Brosnan Sean Connery előtt tisztelgett a kilencvenedik születésnapján.","id":"20200825_Ket_James_Bond_egy_szuletesnap_es_egy_regi_emlek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2684e36b-cbe0-4403-99d2-eef74f34cd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e23df9-94b1-411a-afe4-94b3bba91882","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Ket_James_Bond_egy_szuletesnap_es_egy_regi_emlek","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:51","title":"Két James Bond, egy születésnap és egy régi emlék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neuralink nevű cég Elon Musk egyik kevéssé ismert, de annál futurisztikusabb érdekeltsége. A cég péntekre nagyszabású bemutatót ígért.","shortLead":"A Neuralink nevű cég Elon Musk egyik kevéssé ismert, de annál futurisztikusabb érdekeltsége. A cég péntekre nagyszabású...","id":"20200826_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c17642-0697-46a3-9c1d-2fa09a414915","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:03","title":"Elon Musk pénteken megmutatja, hogyan működik az agy-számítógép kütyüje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elmúlt 10 év jó időszak volt a világban a diktatúrák számára, de ennek most vége szakadhat. Annál kedvezőbben alakulhat viszont a demokráciák sorsa. Így vélekedik Yascha Mounk, a populizmus szakértője. ","shortLead":"Az elmúlt 10 év jó időszak volt a világban a diktatúrák számára, de ennek most vége szakadhat. Annál kedvezőbben...","id":"20200825_Foreign_Affairs_Kemeny_idok_jonnek_a_populistakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24988e22-ccac-4353-9b49-885723dcb7b8","keywords":null,"link":"/360/20200825_Foreign_Affairs_Kemeny_idok_jonnek_a_populistakra","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:30","title":"Foreign Affairs: Kemény idők jönnek a populistákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az iskolakezdés és a hideg időjárás miatt magasabb lehet az esetszám.","shortLead":"Az iskolakezdés és a hideg időjárás miatt magasabb lehet az esetszám.","id":"20200826_Szlavik_alacsony_az_uj_fertozottek_szama_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af572df8-ad74-4504-a944-624f4d0c6301","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Szlavik_alacsony_az_uj_fertozottek_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:20","title":"Szlávik: Alacsony az új fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt elismerte a hibákat, s ígérte, javítják őket.","shortLead":"A párt elismerte a hibákat, s ígérte, javítják őket.","id":"20200825_asz_parbeszed_hianyossagok_ellenzeki_partok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7502161b-6fea-4dd5-9daa-5564b69028ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_asz_parbeszed_hianyossagok_ellenzeki_partok","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:40","title":"Az ÁSZ szerint nem volt szabályszerű a Párbeszéd gazdálkodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c70b3fc-5622-471f-8b72-e9f58ebcb06e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dallasi Allied BioScience nevű cég készített egy fertőtlenítőszert, ami segíthet a koronavírus-járvány leküzdésében. Elsőként kórházban és repülőgépen használhatják.","shortLead":"A dallasi Allied BioScience nevű cég készített egy fertőtlenítőszert, ami segíthet a koronavírus-járvány leküzdésében...","id":"20200825_koronavirus_surfacewise2_tisztitoszer_allied_bioscience","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c70b3fc-5622-471f-8b72-e9f58ebcb06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968d4235-52a3-4eae-ba58-efbcefac5841","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_koronavirus_surfacewise2_tisztitoszer_allied_bioscience","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:33","title":"Soron kívüli engedélyt kapott Amerikában egy tisztítószer, amely egy hétre elpusztítja a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]