Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Be- és kiutaztatással foglalkozó utazási irodák, szállodák és éttermek képviselőit kérdeztünk arról, mihez kezdenek most, hogy a kormány szeptembertől ismét lezárta a határt a külföldi turisták előtt. Stratégia nincs, csak a remény, hogy egy hónap múlva enyhülhetnek a szabályok. Ma egyeztetnek a szakmai szervezetek.","shortLead":"Be- és kiutaztatással foglalkozó utazási irodák, szállodák és éttermek képviselőit kérdeztünk arról, mihez kezdenek...","id":"20200902_Szallodabezaras_elbocsatas_becsodolt_utazasi_irodak_torolt_jaratok__ezt_hozza_a_hatarzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f72d08-acc0-464c-942f-377141715d47","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_Szallodabezaras_elbocsatas_becsodolt_utazasi_irodak_torolt_jaratok__ezt_hozza_a_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:30","title":"\"Szinte minden szálloda bezárhat Budapesten\" – ezt várják az újabb határzártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvános a csendrendelet alól mentesített szórakozóhelyek listája.","shortLead":"Nyilvános a csendrendelet alól mentesített szórakozóhelyek listája.","id":"20200901_bulinegyed_szorakozohely_nyitvatartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78234417-0c63-459f-b73e-ce4dd94ed9b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_bulinegyed_szorakozohely_nyitvatartas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:38","title":"Százkét hely tarthat nyitva éjfél után a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62510996-0979-47a8-a0f9-67d76858bed4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2017-ben az Év Autója lett a francia SUV, amelyből több mint 800 ezer példány készült eddig. Most megérkezett a több ponton módosított kiadása. ","shortLead":"2017-ben az Év Autója lett a francia SUV, amelyből több mint 800 ezer példány készült eddig. Most megérkezett a több...","id":"20200902_Peugeot_3008_facelift","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62510996-0979-47a8-a0f9-67d76858bed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02548641-eeae-4b8e-8f0d-56606cb163a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_Peugeot_3008_facelift","timestamp":"2020. szeptember. 02. 09:27","title":"Megújult a Peugeot 3008-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2439e7ec-6a9b-47bc-946a-acde7c2cf984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fájlalják, hogy kizárólag a helyi Fidelitas elnökének elmondása alapján született cikk a kerületi parkolásról.","shortLead":"Fájlalják, hogy kizárólag a helyi Fidelitas elnökének elmondása alapján született cikk a kerületi parkolásról.","id":"20200901_budavari_onkormanyzat_parkolas_magyar_nemzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2439e7ec-6a9b-47bc-946a-acde7c2cf984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2a7edb-9ffe-4d46-a1e4-2b0f70a5a08d","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_budavari_onkormanyzat_parkolas_magyar_nemzet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 21:22","title":"Nem vár sarc az autósokra – közleményben válaszolt az I. kerület a Magyar Nemzetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem jutottak egyezségre Vidnyánszkyval a Színművészeti lemondott vezetői, Novicsokkal mérgezték meg Alekszej Navalnijt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nem jutottak egyezségre Vidnyánszkyval a Színművészeti lemondott vezetői, Novicsokkal mérgezték meg Alekszej Navalnijt...","id":"20200903_Radar360_Barikad_idegmereg_es_nadragszij_szoritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7b626a-989b-411a-bbe2-6ea3057afc38","keywords":null,"link":"/360/20200903_Radar360_Barikad_idegmereg_es_nadragszij_szoritas","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:00","title":"Radar360: Barikád, idegméreg és nadrágszíj szorítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3924baed-0cb9-40bf-8b37-f07e655baab7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyetem új fenntartója szerint különösen a járványhelyzetben folytatnia kellene munkáját a lemondott vezetőknek.","shortLead":"Az egyetem új fenntartója szerint különösen a járványhelyzetben folytatnia kellene munkáját a lemondott vezetőknek.","id":"20200901_szfe_kuratorium_kozlemenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3924baed-0cb9-40bf-8b37-f07e655baab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90292003-ea67-4c43-aabb-03b64405a321","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_szfe_kuratorium_kozlemenye","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:43","title":"A Színművészeti új kuratóriuma szerint a lemondott vezetés cserben hagyta a járványhelyzetben a hallgatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968197a6-8559-4a09-a448-9f46c340f9f9","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A velünk élő stressz okozta mindennapos akadályok elhárítása igazi kihívás. Bár sokan sokféleképpen szembesülünk vele, egy biztos: a stressz szinte mindenütt jelen van, és a kiegyensúlyozott, kisimult élethez – amelyet egyaránt meghatároz fizikai és szellemi-lelki jóllétünk – ezzel kell is foglalkoznunk. De hogyan álljunk neki, mi férhet bele egy napba? Mutatunk néhány tippet, amelyek beválhatnak, és megvalósításukhoz mindössze egy kis odafigyelésre van szükség!","shortLead":"A velünk élő stressz okozta mindennapos akadályok elhárítása igazi kihívás. Bár sokan sokféleképpen szembesülünk vele...","id":"sedacurforte_20200902_tippek_stressz_feszultseg_napirutin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=968197a6-8559-4a09-a448-9f46c340f9f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25990e97-3442-4e70-b27d-f1b0d8a1a183","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20200902_tippek_stressz_feszultseg_napirutin","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:30","title":"4 tipp: a stresszt leküzdeni nem is olyan bonyolult!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"6630b8c4-8e90-44c6-84ef-a618ea55d451","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"f5fff5c9-eb41-4f2f-8746-71c0c4ed72f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamera felvette a rongálást. ","shortLead":"A kamera felvette a rongálást. ","id":"20200903_mav_kiss_motorvonat_firkalas_rongalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5fff5c9-eb41-4f2f-8746-71c0c4ed72f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f442037f-6594-49d2-b08b-0c65e5c5916e","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_mav_kiss_motorvonat_firkalas_rongalas","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:20","title":"Valaki máris összefirkálta a MÁV legújabb motorvonatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]