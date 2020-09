Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62510996-0979-47a8-a0f9-67d76858bed4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2017-ben az Év Autója lett a francia SUV, amelyből több mint 800 ezer példány készült eddig. Most megérkezett a több ponton módosított kiadása. ","shortLead":"2017-ben az Év Autója lett a francia SUV, amelyből több mint 800 ezer példány készült eddig. Most megérkezett a több...","id":"20200902_Peugeot_3008_facelift","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62510996-0979-47a8-a0f9-67d76858bed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02548641-eeae-4b8e-8f0d-56606cb163a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_Peugeot_3008_facelift","timestamp":"2020. szeptember. 02. 09:27","title":"Megújult a Peugeot 3008-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mindkét cég azt közölte, hogy a manipulatívnak ítélt fiókok és bejegyzések közzétevőinek az orosz kormányhoz van köze.","shortLead":"Mindkét cég azt közölte, hogy a manipulatívnak ítélt fiókok és bejegyzések közzétevőinek az orosz kormányhoz van köze.","id":"20200902_facebook_twitter_orosz_alhir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1cea8f6-69fb-4351-9712-9cfce6d71821","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_facebook_twitter_orosz_alhir","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:09","title":"Orosz álhírgyárat kapcsolt le a Facebook és a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e234820-c71e-4dd6-bc8f-1dde0f9bb2a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Waze fejlesztői az alkalmazás angol, spanyol és portugál nyelvű változatában lehetővé tették, hogy a Batman-rajongók Batman (vagy Rébusz) autójával utazzanak.","shortLead":"A Waze fejlesztői az alkalmazás angol, spanyol és portugál nyelvű változatában lehetővé tették, hogy a Batman-rajongók...","id":"20200901_batman_rebusz_film_ikon_auto_waze_navigacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e234820-c71e-4dd6-bc8f-1dde0f9bb2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab8d332-8157-48e1-8f42-e9330af50559","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_batman_rebusz_film_ikon_auto_waze_navigacio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:17","title":"Batman hangján is elmondja a Waze, merre kell hazamenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A belarusz diktátor köztévéjének dolgozói felmondtak, de az oroszok beugrottak segíteni.","shortLead":"A belarusz diktátor köztévéjének dolgozói felmondtak, de az oroszok beugrottak segíteni.","id":"20200902_Lukasenka_Putyin_hazitevejenek_koszonte_meg_a_segitseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbd84a8-867a-4f7a-9057-9351cb873f11","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_Lukasenka_Putyin_hazitevejenek_koszonte_meg_a_segitseget","timestamp":"2020. szeptember. 02. 21:19","title":"Lukasenka Putyin házitévéjének köszönte meg a segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a52289e-4857-4ac9-bfe2-07288ff03c35","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Ha diszkriminálja az uniós állampolgárokat a kormány rendelete, azt azonnal vissza kell vonni, üzente az Európai Bizottság. ","shortLead":"Ha diszkriminálja az uniós állampolgárokat a kormány rendelete, azt azonnal vissza kell vonni, üzente az Európai...","id":"20200901_magyar_kormany_Brusszel_hatarzar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a52289e-4857-4ac9-bfe2-07288ff03c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9888ab78-bd0d-481c-b7e3-bace175c18a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_magyar_kormany_Brusszel_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:55","title":"Levélben figyelmeztette a magyar kormányt Brüsszel a határzár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kirekesztőnek tartja a Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Tanácsa, azt, ahogy Vidnyánszky Attila, az egyetem tulajdonosi jogait gyakorló alapítány kuratóriumának elnöke nyilatkozott az egyetem Doktori Iskoláját vezető Karsai György professzorról. Azt várják a kulturális kormányzattól és a kuratórium tagjaitól, hogy határolódjanak el is Vidnyánszky szavaitól, különben, maguk is kirekesztővé válnak.","shortLead":"Kirekesztőnek tartja a Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Tanácsa, azt, ahogy Vidnyánszky Attila, az egyetem...","id":"20200903_szfe_vidnyanszky_kirekesztes_elhatarolodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b541c04a-e579-4082-9bd8-798a5360465e","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_szfe_vidnyanszky_kirekesztes_elhatarolodas","timestamp":"2020. szeptember. 03. 07:43","title":"Elhatárolódást vár a kulturális kormányzattól Vidnyánszky szavai miatt az SZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece411ba-367b-4054-bb44-d70af2f85395","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerdán kezdődik a per, a vádlottak közül 11-en meg is jelennek a bíróság előtt.","shortLead":"Szerdán kezdődik a per, a vádlottak közül 11-en meg is jelennek a bíróság előtt.","id":"20200902_charlie_hebdo_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ece411ba-367b-4054-bb44-d70af2f85395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef127f70-616f-4444-8933-38f1f245475e","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_charlie_hebdo_per","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:55","title":"14 vádlottról mondanak ítéletet a Charlie Hebdo elleni támadás perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amennyire nehéz logikát keresni az új járványügyi szabályozásban, annyira könnyű kockázatos rendelkezéseket találni.","shortLead":"Amennyire nehéz logikát keresni az új járványügyi szabályozásban, annyira könnyű kockázatos rendelkezéseket találni.","id":"202036_zarojelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49d795e-f652-4389-bbd2-25ea9655e25a","keywords":null,"link":"/360/202036_zarojelentes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:10","title":"3-4 napig járkál köztünk a potenciális fertőzött, mire megcsináltat két PCR-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]