Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A LiChi TV-ről október közepén vált új névre.","shortLead":"A LiChi TV-ről október közepén vált új névre.","id":"20200903_tv2_lichi_tv_sef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fffea0-6de9-43d4-acef-0197f24fc444","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_tv2_lichi_tv_sef","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:36","title":"Újra megváltoztatja a TV2 a gasztrocsatornájának a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035cfb4d-1c76-4954-b840-41d5ee67b736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel új lapkacsaládjának bemutatója után az Asus is megvillantotta azokat a gépeit, amelyek már a gyártó Tiger Lake nevű chipjeit használják. ","shortLead":"Az Intel új lapkacsaládjának bemutatója után az Asus is megvillantotta azokat a gépeit, amelyek már a gyártó Tiger Lake...","id":"20200903_intel_11_generacio_tiger_lake_processzor_asus_zenbook_2020_laptopok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=035cfb4d-1c76-4954-b840-41d5ee67b736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21db0cd6-2a58-4979-a511-59120fa5a7d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_intel_11_generacio_tiger_lake_processzor_asus_zenbook_2020_laptopok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 18:23","title":"12 óra üzemidő, mozgásérzékelő, új Intel chipek: ilyenek lettek az Asus Tiger Lake laptopjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A novemberi amerikai elnökválasztást megelőző héten már semmilyen új hirdetést nem lehet majd közzétenni a Facebookon. A vállalat ezzel igyekszik elejét venni a befolyásolási kísérleteknek.","shortLead":"A novemberi amerikai elnökválasztást megelőző héten már semmilyen új hirdetést nem lehet majd közzétenni a Facebookon...","id":"20200903_facebook_politikai_hirdetes_reklam_szavazas_amerikai_elnokvalasztas_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f490f4c3-a6a0-4ff4-a544-39fc3331ead5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_facebook_politikai_hirdetes_reklam_szavazas_amerikai_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:05","title":"Az amerikai elnökválasztás előtti héten a Facebook nem fog felvenni új politikai hirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nébih arra hívta fel a figyelmet, hogy a magok szennyeződéseket és károsítókat is tartalmaznak, ezért ne használja fel őket az, akinek a postaládájában landolt egy rejtélyes csomag. ","shortLead":"A Nébih arra hívta fel a figyelmet, hogy a magok szennyeződéseket és károsítókat is tartalmaznak, ezért ne használja...","id":"20200903_Magyarorszagra_is_kuldhettek_titokzatos_magokat_semmikeppen_ne_ultesse_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c81053-8092-421a-9d34-1f31dcd323cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Magyarorszagra_is_kuldhettek_titokzatos_magokat_semmikeppen_ne_ultesse_el","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:02","title":"Magyarországra is küldhettek titokzatos magokat, semmiképpen ne ültesse el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5f5056-974b-48a2-8166-69b23d5b46b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A botrányos körülmények között megválasztott Csorbai Ferenc polgármester feljelentése szerint a város jegyzője olyan projektek körüli munkákat akart kifizettetni több önkormányzati dolgozónak, amik már rég lezárultak.","shortLead":"A botrányos körülmények között megválasztott Csorbai Ferenc polgármester feljelentése szerint a város jegyzője olyan...","id":"20200831_kovacs_mirella_hutlen_kezeles_mohacs_csorbai_ferenc_mszp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d5f5056-974b-48a2-8166-69b23d5b46b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec65b03d-21cd-42d1-b01d-0d4c431eaaa7","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_kovacs_mirella_hutlen_kezeles_mohacs_csorbai_ferenc_mszp","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:29","title":"Hűtlen kezelés miatt nyomoznak Mohács kirúgott jegyzőjének ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc2424-0b84-4545-b23c-be5c03e9f5f2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A francia vállalatcsoport felhagyna korábbi szemléletmódjával, amely szerint első a mennyiségi termelés. ","shortLead":"A francia vállalatcsoport felhagyna korábbi szemléletmódjával, amely szerint első a mennyiségi termelés. ","id":"20200904_Atszervezi_magat_a_Renault_csoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc2424-0b84-4545-b23c-be5c03e9f5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94989a7d-687c-4c46-bd1a-7b985c240b71","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_Atszervezi_magat_a_Renault_csoport","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:03","title":"Átszervezi magát a Renault csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737bee7e-1c72-428e-9c2d-1d0a50484589","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára helyez tiltólistára népszerű kínai mobilappokat az egyik indiai minisztérium. Az alkalmazásokat egyetlen india állampolgár sem töltheti le a telefonjára vagy táblagépére.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára helyez tiltólistára népszerű kínai mobilappokat az egyik indiai minisztérium...","id":"20200903_india_mobilapp_alkalmazas_tiltas_pubg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=737bee7e-1c72-428e-9c2d-1d0a50484589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6096cb4-30b6-48f5-8530-361ece8ad39e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_india_mobilapp_alkalmazas_tiltas_pubg","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:34","title":"India kormánya megtiltotta 118 alkalmazás használatát, mert szerintük veszélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0998ca-3d09-48eb-8d59-ae2133dc0c02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős beteg elhunyt.","shortLead":"Egy idős beteg elhunyt.","id":"20200904_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c0998ca-3d09-48eb-8d59-ae2133dc0c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49977e78-d02d-49cd-b835-a663a1c1148d","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","timestamp":"2020. szeptember. 04. 09:22","title":"Újabb 459 magyarnál igazolták a koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]