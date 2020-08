Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f6e98bf-1110-43cc-90a1-b94312ed46cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, újra megpróbálják összekapcsolni a migrációs és a koronavírus témáját.","shortLead":"Úgy tűnik, újra megpróbálják összekapcsolni a migrációs és a koronavírus témáját.","id":"20200806_Muller_Cecilia_sajtotajekoztato_migracios_nyomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f6e98bf-1110-43cc-90a1-b94312ed46cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349f6781-3cbd-48d9-bfba-f6d3f9f782c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_Muller_Cecilia_sajtotajekoztato_migracios_nyomas","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:26","title":"Müller Cecília sajtótájékoztatót tart a migrációs nyomásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira leromlott a villamospálya állapota, hogy elkerülhetetlenné vált a felújítás a szakaszon.","shortLead":"Annyira leromlott a villamospálya állapota, hogy elkerülhetetlenné vált a felújítás a szakaszon.","id":"20200805_Harom_hetig_potlobuszok_jarnak_az_1es_villamos_helyett_a_Konyves_Kalman_koruton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0277f487-8b51-4f00-89a2-be911684dc4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Harom_hetig_potlobuszok_jarnak_az_1es_villamos_helyett_a_Konyves_Kalman_koruton","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:43","title":"Három hétig pótlóbuszok járnak az 1-es villamos helyett a Könyves Kálmán körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az idegenlégiós első vizsgálata pozitív eredményt hozott, a klub szerint tévedésről lehet szó.","shortLead":"Az idegenlégiós első vizsgálata pozitív eredményt hozott, a klub szerint tévedésről lehet szó.","id":"20200806_koronavirus_teszt_negativ_kisvarda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12e11aa-df2d-4ca7-a05f-796b75630354","keywords":null,"link":"/sport/20200806_koronavirus_teszt_negativ_kisvarda","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:12","title":"A második tesztje már negatív lett a kisvárdai focistának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e35681-c637-43e3-99e2-6d9c04b05845","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett a Kerekes Vica és Mátray László főszereplésével készült romantikus vígjáték, a Hab trailere. Így jutunk el a csőd szélére jutott cukrászdából az igaz szerelemig.","shortLead":"Megérkezett a Kerekes Vica és Mátray László főszereplésével készült romantikus vígjáték, a Hab trailere. Így jutunk el...","id":"20200806_Redford_melle_kell_a_Streisand_ugy_jon_at_az_ize__itt_a_Kerekes_Vicaval_keszult_vigjatek_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06e35681-c637-43e3-99e2-6d9c04b05845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db174cc-db03-48aa-918a-dcff7d998017","keywords":null,"link":"/kultura/20200806_Redford_melle_kell_a_Streisand_ugy_jon_at_az_ize__itt_a_Kerekes_Vicaval_keszult_vigjatek_elozetese","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:02","title":"„Redford mellé kell a Streisand, úgy jön át az íze” – itt a Kerekes Vicával készült vígjáték előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98152c31-e5ad-4b45-8427-bc278f052933","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen más értelmet nyer a \"Te hangod\" szlogen.","shortLead":"Egészen más értelmet nyer a \"Te hangod\" szlogen.","id":"20200805_Orban_Viktor_portrei_boritjak_a_Ketfarku_plakatjait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98152c31-e5ad-4b45-8427-bc278f052933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844cbb3c-1597-4aad-adb0-452cf6ccd08e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Orban_Viktor_portrei_boritjak_a_Ketfarku_plakatjait","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:17","title":"Orbán Viktor portréi borítják a Kétfarkú plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8e6c7a-e328-403f-8270-575a85241bb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Péntektől fizetés nélkül lehet letölteni és indítani a Call of Duty: Modern Warfare többszereplős játékmódját. A különleges ajánlat a következő öt napra szól.","shortLead":"Péntektől fizetés nélkül lehet letölteni és indítani a Call of Duty: Modern Warfare többszereplős játékmódját...","id":"20200806_call_of_duty_modern_warfare_ingyenes_hetveges_probaidoszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a8e6c7a-e328-403f-8270-575a85241bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066602b7-adfb-4c04-b494-8c0f39092079","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_call_of_duty_modern_warfare_ingyenes_hetveges_probaidoszak","timestamp":"2020. augusztus. 06. 20:03","title":"Öt napon át teljesen ingyen játszhat az utóbbi idők egyik legjobb Call of Dutyjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megismételt minősítő vizsgát kellene tennie egy pedagógusnak, hogy újra gyerekekkel foglalkozhasson.","shortLead":"Megismételt minősítő vizsgát kellene tennie egy pedagógusnak, hogy újra gyerekekkel foglalkozhasson.","id":"20200806_pedagogus_gyakornok_minosito_vizsga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b5be98-d697-4424-9f3b-39ce85295886","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_pedagogus_gyakornok_minosito_vizsga","timestamp":"2020. augusztus. 06. 14:05","title":"71 ezer forintot kell fizetnie egy 150 ezer forintból élő pedagógusnak, hogy újra taníthasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a834f7a7-62b4-454f-9c92-8d3eb07c9d7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői régóta dolgoztak már azon a funkción, melyet finoman szólva is az egyre komolyabb konkurenciává előlépő TikTok ihletett. A Reels végre széles körben is elérhetővé vált – az időzítés aligha véletlen.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői régóta dolgoztak már azon a funkción, melyet finoman szólva is az egyre komolyabb konkurenciává...","id":"20200805_instagram_reels_rovid_videok_keszitese_tiktok_betiltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a834f7a7-62b4-454f-9c92-8d3eb07c9d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd664de5-21f2-4a8f-af4d-76abcf53335d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_instagram_reels_rovid_videok_keszitese_tiktok_betiltasa","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:03","title":"Elindította az Instagram a lemásolt TikTokot, itt a Reels","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]