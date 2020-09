Nem született megegyezés, így Lajos Tamás producer 88 millió forintot követelve pert indított a Schmidt Mária által vezetett Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány ellen, mert az nem fizette ki a kormány nevében megrendelt alig egyperces reklámfilmet. A pénteken indult perről a 444 számolt be. Az ügy érdekessége, hogy Lajos Tamásnak jó kormányzati kapcsolatai vannak, például tagja lett a Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky-féle új kuratóriumának is.

Az 56 másodperces reklámfilmnek alig egy éve Nagy Imréék újratemetésének a 30. évfordulóján rendezett Szabadságkoncertre kellett volna hívnia az embereket. A filmet a Hősök terén forgatták, viszonylag szoros határidővel, és 120 millió forintot meghaladó szerződést írtak alá róla.

30 éve szabadon Posted by 30 éve szabadon on Thursday, 25 July 2019

A bíróságon a legfontosabb vitapont a 444 beszámolója szerint egy dal volt, Schmidt Mária ugyanis kitalálta, hogy a filmhez jobban passzolna a gyártó által megrendelt zene helyett a Wind of Change a Scorpionstól, ami azonban jelentősen megdobta volna a film költségeit, hiszen meg kellett szeretni a dal felhasználási jogát. A főigazgató több archív anyagot is akart, és azt is, hogy Nagy Feró legyen a végén a narrátor – ez az igény azonban már egynappal a leadási határidő után vált hivatalossá. A gyártó Szupermodern Stúdió Kft. a klip végén látható grafikai elemet is napokkal később kapta meg a közalapítványtól.

A közalapítvány nemhogy nem akarja kifizetni a leszerződött összeg felét, de még többet is követelnek a gyártótól. A tárgyalás következő napján, októberben Lajos Tamás producer, Goda Krisztina, az eredeti rendező, Schmidt Mária és jobbkeze Tallai Gábor is tanúskodni fog.