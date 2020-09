Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"466ca194-18f4-4350-b1e6-fa8d70138db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyitva hagyott spájz- és fürdőszobaablakok voltak azoknak a házaknak a gyenge pontjai, amiket egy dél-dunántúli banda tagjai kipakoltak.","shortLead":"A nyitva hagyott spájz- és fürdőszobaablakok voltak azoknak a házaknak a gyenge pontjai, amiket egy dél-dunántúli banda...","id":"20200907_betores_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=466ca194-18f4-4350-b1e6-fa8d70138db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d69962e-6453-42bb-8c76-fc37dc23a56a","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_betores_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:55","title":"Ötven házat tört fel egy betörőbanda mire elkapták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71634a19-133f-47bf-86f8-cf6ea951a8d2","c_author":"","category":"itthon","description":"A támadás miatt a rendőrség eljárást indított.","shortLead":"A támadás miatt a rendőrség eljárást indított.","id":"20200905_Harom_eves_kislanyra_tamadt_egy_kutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71634a19-133f-47bf-86f8-cf6ea951a8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd21bf6-9500-4cdf-89fd-1c5382dbc48d","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Harom_eves_kislanyra_tamadt_egy_kutya","timestamp":"2020. szeptember. 05. 20:49","title":"Három éves kislányra támadt egy kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc614b3d-54be-46f9-b5e4-ca03b234cbcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A romániai márka egyszerre mutatta be azonos platformra épülő modellkínálatának harmadik generációját. Ugyanakkor most csak vizuális premiert tartottak, a részleteket a hónap végén árulják el az újdonságokról. ","shortLead":"A romániai márka egyszerre mutatta be azonos platformra épülő modellkínálatának harmadik generációját. Ugyanakkor most...","id":"20200907_Dacia_bemutatta_a_Logan_Sandero_es_Sandero_Stepway","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc614b3d-54be-46f9-b5e4-ca03b234cbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a3bce9-5434-48c2-805c-d5b9d4366848","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_Dacia_bemutatta_a_Logan_Sandero_es_Sandero_Stepway","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:21","title":"Három premiert tartott a Dacia: itt az új Logan, Sandero és Sandero Stepway","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce425f62-b711-4bdf-b6f1-04cb1859fd48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két tápegységet is fejlesztett a Wigner Fizikai Kutatóközpont Űrtechnikai Kutatócsoportja ahhoz a plazmafizikai műszeregyütteshez, amelynek első repülőpéldányának integrálása augusztus elején kezdődött a Berni Egyetemen.","shortLead":"Két tápegységet is fejlesztett a Wigner Fizikai Kutatóközpont Űrtechnikai Kutatócsoportja ahhoz a plazmafizikai...","id":"20200907_wigner_fizikai_kozpont_muszer_jupiter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce425f62-b711-4bdf-b6f1-04cb1859fd48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862f125a-5d5a-420a-9a71-10b43afba3b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_wigner_fizikai_kozpont_muszer_jupiter","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:03","title":"Magyar fejlesztésű műszer is repül a Jupiterhez 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs újabb koronavírustól elhunyt a kormányzati közlés szerint, a gyógyultak száma hattal nőtt.\r

\r

","shortLead":"Nincs újabb koronavírustól elhunyt a kormányzati közlés szerint, a gyógyultak száma hattal nőtt.\r

\r

","id":"20200906_495_uj_koronavirusfertozottet_talaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adafe0ec-2ed6-4f26-a7ec-d00158b4f76d","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_495_uj_koronavirusfertozottet_talaltak","timestamp":"2020. szeptember. 06. 09:37","title":"495 új koronavírus-fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6affbd08-219d-4479-a67f-5850eaa5f4d4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az Indiát évtizedeken át irányító, balközép Kongresszus Pártot hosszú idő után először vezetheti olyan valaki, aki nem a Gandhi család tagja. A példa nélküli lázadás jelzi az indiai liberális baloldal súlyos válságát is.","shortLead":"Az Indiát évtizedeken át irányító, balközép Kongresszus Pártot hosszú idő után először vezetheti olyan valaki, aki nem...","id":"202036__indiai_baloldal__eltunoben__gandhik_kora__a_nev_kotelez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6affbd08-219d-4479-a67f-5850eaa5f4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a134504-d1bc-450f-aeb6-bc7f147b251f","keywords":null,"link":"/360/202036__indiai_baloldal__eltunoben__gandhik_kora__a_nev_kotelez","timestamp":"2020. szeptember. 06. 16:00","title":"Az indiai baloldalt partvonalra szorította a hindu nacionalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6856a8-bb58-409e-b30f-32cb55fa4b2d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Meg – Az őscápa című hollywoodi filmből ismert óriásfogú cápa (Otodus megalodon) méreteit állapította meg egy brit tanulmány. ","shortLead":"A Meg – Az őscápa című hollywoodi filmből ismert óriásfogú cápa (Otodus megalodon) méreteit állapította meg egy brit...","id":"20200907_oriasfogu_oscapa_meretei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b6856a8-bb58-409e-b30f-32cb55fa4b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49bcac6-e3a0-4105-8c31-7bee5491616f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_oriasfogu_oscapa_meretei","timestamp":"2020. szeptember. 07. 10:03","title":"4,65 méter, és ez még csak a feje – kiszámolták, mekkora volt valójában az őscápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Kivétel nélkül mind egy olyan iskolában tanultatok, ami már soha többé nem lesz” – mondta a rektori feladatokat ellátó Upor László diplomaosztójukon a Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős hallgatóinak.","shortLead":"„Kivétel nélkül mind egy olyan iskolában tanultatok, ami már soha többé nem lesz” – mondta a rektori feladatokat ellátó...","id":"20200907_szfe_diplomaoszto_vigszinhaz_upor_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1127add-c527-40bc-a9df-6109f6069e81","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_szfe_diplomaoszto_vigszinhaz_upor_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:44","title":"Upor László: „A diplomátokat nem én adom át, hanem maga a történelem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]