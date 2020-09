Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b46a8a9d-c364-4f82-b9ff-0ce6e8dcc2de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az iskolából eddig huszonegy tanuló és kilenc tanár koronavírus-tesztje lett pozitív.","shortLead":"Az iskolából eddig huszonegy tanuló és kilenc tanár koronavírus-tesztje lett pozitív.","id":"20200918_Leteszteltek_az_egesz_iskolat_hetfotol_csak_az_alsosok_es_az_ovisok_jarhatnak_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b46a8a9d-c364-4f82-b9ff-0ce6e8dcc2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d429c1-5532-4133-bfc9-cb1b0bf9549f","keywords":null,"link":"/elet/20200918_Leteszteltek_az_egesz_iskolat_hetfotol_csak_az_alsosok_es_az_ovisok_jarhatnak_be","timestamp":"2020. szeptember. 18. 11:44","title":"Hétfőtől csak az alsósok és az ovisok járhatnak be Lauder Javne Iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aebdc28d-5a34-40b8-92e1-c3c4eaa747cf","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Ha az ellenzék tanulna a 2018-as kudarcból és a tavaly őszi sikerből, egy előválasztáson megmért közös jelölttel eséllyel nézhetne szembe Orbán Viktorral. Vélemény.","shortLead":"Ha az ellenzék tanulna a 2018-as kudarcból és a tavaly őszi sikerből, egy előválasztáson megmért közös jelölttel...","id":"202038_dologra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aebdc28d-5a34-40b8-92e1-c3c4eaa747cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76925ab4-93df-4854-91f9-d143ce1a0647","keywords":null,"link":"/360/202038_dologra","timestamp":"2020. szeptember. 18. 14:00","title":"Horn Gábor: Pancserkedés és apátia helyett előválasztást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f47a5860-5896-4549-837c-d0a789b42f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent a Microsoft nagyon várt kétkijelzős androidos eszköze, a Surface Duo. Egy tervező viszont elképzelte, milyen lehetne az egyképernyős változat, a Surface Solo.","shortLead":"Megjelent a Microsoft nagyon várt kétkijelzős androidos eszköze, a Surface Duo. Egy tervező viszont elképzelte, milyen...","id":"20200919_microsoft_surface_solo_koncepcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f47a5860-5896-4549-837c-d0a789b42f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9fc6dd-db01-4b9c-920a-e3bd7a9b636d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200919_microsoft_surface_solo_koncepcio","timestamp":"2020. szeptember. 19. 14:03","title":"A Surface Duo után szabadon: ilyen lehetne a Microsoft Surface Solo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40db6fb8-6af9-43fd-98e7-f9a68fb6f138","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"itthon","description":"Nem csak a vadászháza miatt bírósági eljárás alá vont ex-polgármesterre vetül bűn árnyéka, de ellenfele stábtagjára is. Izzanak az indulatok a kisvárosban, és még egy gyenge „indexes” szála is van a kampánynak.\r

","shortLead":"Nem csak a vadászháza miatt bírósági eljárás alá vont ex-polgármesterre vetül bűn árnyéka, de ellenfele stábtagjára is...","id":"20200919_Buntetougyekkel_tuzdelt_kampany_Izsakon_az_ellenzeknek_is_van_sara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40db6fb8-6af9-43fd-98e7-f9a68fb6f138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649bcb0f-e898-4e8e-8532-b29ed70d225b","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Buntetougyekkel_tuzdelt_kampany_Izsakon_az_ellenzeknek_is_van_sara","timestamp":"2020. szeptember. 19. 13:32","title":"Büntetőügyekkel tűzdelt kampány Izsákon, az ellenzéknek is van sara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember 19-től a látássérült nézők számára különleges formában mutat be egyes műsorokat a csatorna.



","id":"20200918_A_mi_kis_falunk_lesz_az_elso_audionarracioval_sugarzott_musor_az_RTLen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63be1b6-9052-48d4-b7ea-fbf8d8297d13","keywords":null,"link":"/elet/20200918_A_mi_kis_falunk_lesz_az_elso_audionarracioval_sugarzott_musor_az_RTLen","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:56","title":"A mi kis falunk lesz az első audionarrációval sugárzott műsor az RTL-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b3eb1d-fd29-47a2-9b1f-60ffc7b49e07","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fontosabb átnyomni a büdzsét és a segélyprogramot.","shortLead":"Fontosabb átnyomni a büdzsét és a segélyprogramot.","id":"20200918_Eurologus_meguszhatja_Orban_a_jogallamisagi_felteteleket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8b3eb1d-fd29-47a2-9b1f-60ffc7b49e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229d2328-09cd-4cce-873e-d059125397b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_Eurologus_meguszhatja_Orban_a_jogallamisagi_felteteleket","timestamp":"2020. szeptember. 18. 08:39","title":"Eurológus: Megúszhatja Orbán a jogállamisági feltételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114affba-9d2b-45c2-9e59-a525f47281f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Körülbelül egy évvel a watchOS 6 debütálása után itt a következő okosórás operációs rendszer, a watchOS 7. Ennyi idő bőven elég volt arra, hogy valóban nagy frissítésre számítsunk.","shortLead":"Körülbelül egy évvel a watchOS 6 debütálása után itt a következő okosórás operációs rendszer, a watchOS 7. Ennyi idő...","id":"20200918_apple_watch_watchos7_ujdonsagok_uj_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=114affba-9d2b-45c2-9e59-a525f47281f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71009765-0bf5-4fd0-82b5-48dee183cee0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_apple_watch_watchos7_ujdonsagok_uj_funkciok","timestamp":"2020. szeptember. 18. 16:33","title":"Sok izgalmas funkcióval érkezett meg a watchOS 7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d38566-b460-4f2c-934c-6ed01f77de25","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci tudósok a Grand Combin-hegy olvadó gleccseréből fúrással vett mintát fognak elemezni.","shortLead":"Svájci tudósok a Grand Combin-hegy olvadó gleccseréből fúrással vett mintát fognak elemezni.","id":"20200919_klima_archivuma_svajci_tudosok_furas_minta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0d38566-b460-4f2c-934c-6ed01f77de25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dcc13e-183a-42ca-b6fc-5760da5d4896","keywords":null,"link":"/tudomany/20200919_klima_archivuma_svajci_tudosok_furas_minta","timestamp":"2020. szeptember. 19. 10:03","title":"80 méteres mélység, -50 Celsius-fok: megmentik az olvadástól a \"klíma archívumát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]