[{"available":true,"c_guid":"b276c4f9-afc5-4bf1-a55a-7c0c3fef5d6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hosszított tengelytávolságú stuttgarti járgány 1975-be repíti majd vissza új tulajdonosát. ","shortLead":"A hosszított tengelytávolságú stuttgarti járgány 1975-be repíti majd vissza új tulajdonosát. ","id":"20200920_magyarorszagon_var_uj_gazdara_ez_a_regi_mercedes_pullman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b276c4f9-afc5-4bf1-a55a-7c0c3fef5d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b32ccb-5cf9-4891-be79-a8c05633be55","keywords":null,"link":"/cegauto/20200920_magyarorszagon_var_uj_gazdara_ez_a_regi_mercedes_pullman","timestamp":"2020. szeptember. 20. 06:41","title":"Magyarországon vár új gazdára ez a régi Mercedes Pullman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cd276d-5699-4937-9c2b-5ca4695bac70","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Még utólagos novemberi nyugdíjemelésre is kényszerül a kormány a várakozásokat meghaladó infláció miatt.","shortLead":"Még utólagos novemberi nyugdíjemelésre is kényszerül a kormány a várakozásokat meghaladó infláció miatt.","id":"202038__elelmiszerarrobbanas__atharitott_koltsegek__devizahatas__total_brutal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1cd276d-5699-4937-9c2b-5ca4695bac70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8431f577-670a-4949-9242-93a38eb571f0","keywords":null,"link":"/360/202038__elelmiszerarrobbanas__atharitott_koltsegek__devizahatas__total_brutal","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:00","title":"Aranyárban mért kolbász, méregdrága alma: miért kerül ennyibe az élelmiszer?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06feed43-5214-44c7-817b-6a843f44a052","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kínálat az amerikai konyhára fókuszál.","shortLead":"A kínálat az amerikai konyhára fókuszál.","id":"20200921_jamie_oliver_diner_budapest_hamburgerezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06feed43-5214-44c7-817b-6a843f44a052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb6e8ed-c005-4382-af5c-360454bc9630","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_jamie_oliver_diner_budapest_hamburgerezo","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:32","title":"Jamie Oliver új éttermet hoz Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a5124f-a3c6-4d37-8104-92bd1b3136ef","c_author":"Windisch Judit - Kovács Panka","category":"itthon","description":"Akár a tesztelések száma is csökkenhet, miután a kormány hatósági árassá tette a vizsgálatot. Lantos Gabriella egészségügyi szakértő szerint a lépéssel az embereket sem a \"kapzsi kapitalistáktól\", sem a koronavírustól nem mentik meg. Kérdés, hogy az állam jól jár-e, és egyszerűen kisöpri-e a konkurenciát saját maga elől. ","shortLead":"Akár a tesztelések száma is csökkenhet, miután a kormány hatósági árassá tette a vizsgálatot. Lantos Gabriella...","id":"20200921_pcr_teszt_hatosagi_ar_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00a5124f-a3c6-4d37-8104-92bd1b3136ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f62a7e-0096-424c-b2b3-03b3325a27b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_pcr_teszt_hatosagi_ar_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:30","title":"Hatósági áras tesztelés: egyre biztosabb, hogy az átlagember nem fog jól járni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6feeb5e7-1775-4e1d-a8aa-508864d23282","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi, száraz dió ára már most háromezer forint felett van.","shortLead":"A tavalyi, száraz dió ára már most háromezer forint felett van.","id":"20200920_diotermes_dio_ar_dragul_a_csonthejas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6feeb5e7-1775-4e1d-a8aa-508864d23282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb88d97-2111-4385-b9bb-ef84bef4f4e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_diotermes_dio_ar_dragul_a_csonthejas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 13:26","title":"Drága a dió, és még drágább lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e31640b-30bf-40a5-a2dd-e64c33e65b16","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai és brit kutatók a világon elsőként hoztak létre olyan génszerkesztett hím állatokat, amelyek spermájának felhasználásával a betegségeknek jobban ellenálló és magasabb húsminőséget biztosító állatok születhetnének, ami hatékonyabbá tehetné az élelmiszertermelést.","shortLead":"Amerikai és brit kutatók a világon elsőként hoztak létre olyan génszerkesztett hím állatokat, amelyek spermájának...","id":"20200920_genszerkesztessel_letrehozott_apaallatok_elelmiszertermeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e31640b-30bf-40a5-a2dd-e64c33e65b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0048f101-66cf-4c63-9261-49ee4ebd7769","keywords":null,"link":"/tudomany/20200920_genszerkesztessel_letrehozott_apaallatok_elelmiszertermeles","timestamp":"2020. szeptember. 20. 15:03","title":"Génszerkesztéssel hoznának létre állati \"szuperapákat\" kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7c7318-9ed9-417c-bd98-0de094613da5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Károkról nem érkezett bejelentés. ","shortLead":"Károkról nem érkezett bejelentés. ","id":"20200920_Foldrenges_Horvatorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d7c7318-9ed9-417c-bd98-0de094613da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd03567-7c02-400c-8025-418103b88a75","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Foldrenges_Horvatorszag","timestamp":"2020. szeptember. 20. 16:06","title":"Újabb, kisebb földrengés rázta meg Horvátországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8636c2b7-bbfa-41e7-867f-a30f099caa0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei Bajnokok Ligája-győztes csapatnál kiosztották az idei év céges autóit. Az eddigi többségében benzines sportkocsik helyett elektromos autókat fognak használni. ","shortLead":"Az idei Bajnokok Ligája-győztes csapatnál kiosztották az idei év céges autóit. Az eddigi többségében benzines...","id":"20200921_Elektromos_autokra_valtanak_a_Bayern_Munchen_focistai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8636c2b7-bbfa-41e7-867f-a30f099caa0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2cf8a37-0584-4862-ba1b-a6e03c2c4641","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Elektromos_autokra_valtanak_a_Bayern_Munchen_focistai","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:58","title":"Villanyautókra váltanak a Bayern München focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]