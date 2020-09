A koronavírus-járvány miatt elmaradó felszólalások helyett egy esszét írt a miniszterelnök, amiben főként azt magyarázta, mi a baj a liberálisokkal, négyszer is libernyáknak nevezve őket. Orbán hosszú koronavírus elleni védekezést ígért, és elkezdte készíteni szavazóit a 2022-es nagy ütközetre.

Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

Miután Tusnádfürdőn, a Tranziton és Kötcsén sem volt lehetősége Orbán Viktornak elmondani az évi rendes, nyárra szánt, irányvonalakat kijelölő beszédét, a miniszterelnök vendégcikket írt a hétfőn megjelent Magyar Nemzetbe.

Orbán viszatért a libernyák kifejezéshez, összesen négyszer írta le cikkében, először rögtön az elején: “A politikai korrektség, vagyis a libernyák doktrína-, beszédmód- és stílusdiktátumok elleni lázadás medre egyre szélesedik. Egyre többen és egyre bátrabban lépnek ki a már fojtogatóan szűk egyetlen helyes beszédmód, egyetlen helyes demokráciafölfogás, egyetlen helyes Európa- és Nyugat-értelmezés kalodájából” - kezdi mondanivalóját, hozzátéve mindjárt, hogy ez a "szabadulási kísérlet" negatív következményekkel járt, úgy mint "kiutasítás az akadémiai életből, állásvesztés, megbélyegzés, egyetemi vesszőfutás, a példák lassan mindennaposak".

A cikk eleje a már ismert liberális (libernyák)-konzervatív harcról szól, a miniszterelnök szerint ugyanis kiderült, hogy a demokrácia tényleg lehet illiberális is, illetve kicsit a történelmet is értelmezi azzal, hogy felemlegeti, a szovjet blokk összeomlásáig a konzervatívok és a liberálisok szövetségben voltak a közös ellenség ellen, de “a szövetség a berlini fal leomlásával Nyugaton, a szovjetek kivonulásával pedig Keleten is elvesztette az értelmét.”

Kicsit később egyértelműen rá is mutatott az ellenségre: “A konzervatívok és kereszténydemokraták számára a legnagyobb kihívást és ellenfelet ma és újra a liberalizmus és a liberálisok jelentik” - írja, érvként felhozva, hogy a liberálisok támadásának célkeresztjében csupa olyan dolog áll, ami egy konzervatívnak fontos (nemzet, család, vallási hagyomány).

Orbán előbb külpolitikai példákat hoz: kritizálja a német módszert, mert ott a kereszténydemokraták a szociáldemokratákkal fogtak össze, kritizálta az osztrákokat, amiért a kormánypárt a zöldekkel lépett koalícióra, a liberális demokrácia hibájának tudta be az arab tavasz után bekövetkezett állapotot, illetve kijelentette, szurkolnak Donald Trump győzelméért a novemberi választásokon az Egyesült Államokban.

Szót ejt a migrációról is, mint a két világnézet harcának egyik oka, és emberkísérletként írja le, amit a libernyákok szeretnének:

A matematika törvényeinek ignorálása nélkül nehéz nem látni a lassú, de biztos, sőt egyre gyorsuló népességcsere tényét.”

A migráció után a szivárványos propaganda kerül elő, amitől az iskoláknak kötelessége távol tartani a gyerekeket. Ezt a bekezdést szó szerint idézzük.

"Összebékíthetetlen különbségek mutatkoznak az oktatáspolitikában is. A konzervatívok szerint a karakteres nemzeti hagyományokra kell összpontosítani, s a nevelés célja, hogy a bevált hagyományainkat továbbvinni képes hazafiak lehessenek gyermekeinkből. A kereszténydemokraták pedig azt is elvárják, hogy az iskolák erősítsék meg a gyermekek születéskor megkapott és a Teremtő által eldöntött nemi identitását, segítsék a lányokat, hogy derék és tiszteletre méltó asszonyok, a fiúkat pedig hogy a családjuknak biztonságot és támaszt nyújtani képes férfiak lehessenek.

Az iskolák védjék meg a család eszményét és értékeit, és tartsák távol a kiskorúaktól a genderideológiát és a szivárványos propagandát.

A liberálisok mindezt jobb esetben sötét középkornak, rosszabb esetben klerikálfasizmusnak látják, mivel az iskolai oktatás célja szerintük nem lehet más, mint hogy elvezessük a gyermeket önmagához, képessé tegyük az önmegvalósításra, bevezessük az egyetemes politikai rend szépségeibe, s ezért megfosszuk azoktól a hagyományrétegektől, melyek a déd-, nagy- és édesszülei életeiből rakódtak rá."

Ezek után kijelenti, hogy az állam be kívánja illeszteni a vallást a társadalom életébe.

A liberalizmus ellen kihirdetett harc után gazdasági blokk következik: Orbán szerint Európa lemaradt technológiai fejlődésben, amit a közös hadsereg hiányának tud be. A korábbi várakozásokkal szemben "a dollár kiütötte az eurót, az orosz piactól szankciókkal vágjuk el magunkat, a fontos technológiákat pedig versenytársainktól vásároljuk.”

A világ össztermeléséhez egyre kevésbé hozzájáruló unió megoldása úgy gondolja, a migráció lenne, és “a nyugati nagyvárosokban 2050-re inkább muszlim többséggel kell számolnunk.” Az esszében Orbán hosszabban kifejti, amit már egy korábbi Kossuth Rádiós interjúban is elmondott, miszerint az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága már 2012-ben leírta, a demográfiai problémák miatt támogatni fogják a migrációt. Orbán ezzel a megjegyzésvel a rádióinterjúban lerántotta a leplet a kormánypropagandáról.

Külön részt kapott a koronavírus is: azt írta, itt a második hullám, amit újra külföldről hurcoltak be. Orbán szerint az első hullám idején Magyarország jól védekezett, benne voltunk a legjobb 25-ben, míg mások nem tudták ilyen jól visszaszorítani a vírust, így esélyt adtak arra, hogy újból belobbanjon a járvány. Hangsúlyozta, a nemzeti konzultáción egybehangzó volt a válaszolók akarata: Magyarországnak működnie kell. Lesznek meleg pillanatok, de azt ígérte, mindenkinek, akinek szüksége lesz rá, megfelelő ellátáshoz jut.

Azt tudjuk, hogy 2022 tavaszán választás lesz. Addig védekezés lesz”

- vázolta fel, meddig számít vészhelyzetre, a vakcinát pedig legjobb esetben is jövő évre ígérte. Arról is írt, az ország legkevésbé irigyelt embere 2021-ben Varga Mihály pénzügyminiszter lesz, hiszen a gazdasági operatív törzstől nemcsak a munkahelyeket, a családok életszínvonalát és a nyugdíjak biztonságát megvédeni képes gazdasági intézkedéseket várnak, hanem azt, hogy védekezésből támadásba lendítsék az országot.

“Reményeim szerint így, egy sikeres járvány elleni védekezéssel, felizmosított egészségüggyel, soha nem látott magasságba lendített gazdasági növekedéssel, teljes foglalkoztatással, még a korábbiakat is túlszárnyaló otthonteremtési boommal és a visszaépítés alatt álló 13. havi nyugdíjjal érkezünk meg a huszonkettes választáshoz.”

Az írás vége már teljesen a két év múlva következő választásra készít fel. Kiemelte, hogy a segítségre most is alkalmatlan baloldal már a Jobbikkal összesűrűsödve támad, ráadásul mögöttük áll Soros György és a korlátlan pénze és hálózata, párhuzamként pedig felhozta Lengyelországot, ahol Andrzej Duda kiélezett küzdelemben éppcsak legyőzte a baloldali jelöltet. Orbán szerint a globális elit és a nemzeti ellenállás közötti harc még nem dőlt el.

A globális elit ugyanezt a stratégiát fogja alkalmazni Magyarországon a 2022-es választási küzdelemben. Eszközük a már többszörösen bukott baloldal, amelynek vezére Gyurcsány Ferenc, ifjúsági szervezete a Momentum, dollármilliárdos szponzora pedig Soros György. A múlt erői ők, akik egyszer már tönkretették az országot.

Az írás legvégén magyarázta el, miért is olyan az ellenzék, mint a kolbász: minden szereplő be van darálva, és töltve az LMP-től a Jobbikig, az egykor önálló identitással bíró közösségeket felváltotta a Soros-hálózatot kiszolgáló baloldali népfront. Orbán szerint 2022-ben döntő ütközetre készülnek, hátuk mögött a nemzetközi médiával, a brüsszeli bürokratákkal és a civilnek álcázott NGO-szervezetekkel. Orbán szerint a hatalomért és pénzért mindent meg fognak tenni, ezért ideje nekik is hadrendbe állniuk.

A gondolatait az Alapjogokért Központtól már ismert szlogennel zárta: