Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c628febf-dcf2-4c6d-926a-def7f05a6289","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Új fejezet kezdődik novemberben a videójátékok történetében. A most érkező gépekkel hét-nyolc évre próbálják elnyerni a játékosok többségének bizalmát az idén 45 milliárd dollárosra becsült piacon. ","shortLead":"Új fejezet kezdődik novemberben a videójátékok történetében. A most érkező gépekkel hét-nyolc évre próbálják elnyerni...","id":"202040__generaciovaltas_ajatekpiacon__kilencedik_menet__arharcosbal__mire_megy_ajatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c628febf-dcf2-4c6d-926a-def7f05a6289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d67da60-3daf-4173-833a-fb589915003c","keywords":null,"link":"/360/202040__generaciovaltas_ajatekpiacon__kilencedik_menet__arharcosbal__mire_megy_ajatek","timestamp":"2020. október. 04. 08:15","title":"Háború a játékosokért: egymásnak feszül a Sony, a Microsoft és a Nintendo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb7a9a9-a196-4c67-95e7-5f6c3db61b0c","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"1990 őszén tartották az első önkormányzati választásokat a rendszerváltás utáni Magyarországon, a tanácsokat felváltó rendszer heves viták árán jött csak létre. Bár sosem volt tökéletes, azóta az önkormányzatiság jelentősen vesztett súlyából és került politikai befolyás alá - leginkább az elmúlt évtizedben. ","shortLead":"1990 őszén tartották az első önkormányzati választásokat a rendszerváltás utáni Magyarországon, a tanácsokat felváltó...","id":"20201003_onkormanyzatisag_30_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cb7a9a9-a196-4c67-95e7-5f6c3db61b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ff8520-3a08-46f4-bfc9-ed035cb6fac0","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_onkormanyzatisag_30_eve","timestamp":"2020. október. 03. 14:00","title":"Kis köztársaságok helyett a kormány kiszolgáló személyzetévé váltak az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4863ac89-ff34-4713-96f0-a430b1267286","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Középszintű hardvert álmodott meg új Surface gépének Microsoft, amit ezért olcsóbban is vásárolhatnak meg a felhasználók. A redmondi óriás a professzionális kategória híveire is gondolt: nekik az ARM-alapú hibridjét ajánlja.","shortLead":"Középszintű hardvert álmodott meg új Surface gépének Microsoft, amit ezért olcsóbban is vásárolhatnak meg...","id":"20201004_microsoft_surface_laptop_go_surface_pro_x_2020_arm_olcso_notebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4863ac89-ff34-4713-96f0-a430b1267286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b6bb6f-f3de-44e1-8833-fc04a40cc92b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_microsoft_surface_laptop_go_surface_pro_x_2020_arm_olcso_notebook","timestamp":"2020. október. 04. 09:03","title":"Újfajta olcsó laptoppal jött ki a Microsoft, könnyű, a kijelzője érintésérzékeny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a50d54-4ba3-4f06-8130-573deb9da0c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú újdonság elektromos módban maximum 140 km/h-val képes gurulni.","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú újdonság elektromos módban maximum 140 km/h-val képes gurulni.","id":"20201005_78_kilometeres_villanyhatotavval_bir_a_zold_rendszamos_uj_audi_a3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63a50d54-4ba3-4f06-8130-573deb9da0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb92789-c6d5-41fc-a845-cd09a58c6d7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_78_kilometeres_villanyhatotavval_bir_a_zold_rendszamos_uj_audi_a3","timestamp":"2020. október. 05. 11:21","title":"78 kilométeres villanyhatótávval bír a zöld rendszámos új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon 34 797 492 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 031 576, a gyógyultaké pedig 24 168 711 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint vasárnap reggeli adatai szerint.","shortLead":"A világon 34 797 492 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 031 576, a gyógyultaké...","id":"20201004_Nem_lassul_a_koronavirus_terjedese_a_vilagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5a73d1-bdda-4e36-a965-4fc39ecb8716","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Nem_lassul_a_koronavirus_terjedese_a_vilagban","timestamp":"2020. október. 04. 09:10","title":"Nem lassul a koronavírus terjedése a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ba1f4f-5f46-4d92-aa5f-64c2032e4cd9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ikarus autóbuszok mutatkoznak be a hétvégén az Aeroparkban, az érdeklődők mintegy 40 buszt, köztük oldtimer járműveket is láthatnak a Ferihegyi Repülőmúzeumban; a kiállítás mellett élménybuszozást is szerveznek az Aeropark és az 1-es Terminál között - közölték a szervezők.","shortLead":"Ikarus autóbuszok mutatkoznak be a hétvégén az Aeroparkban, az érdeklődők mintegy 40 buszt, köztük oldtimer járműveket...","id":"20201004_Buszpornoshow_van_Ferihegyen_a_foszerepben_Farossal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0ba1f4f-5f46-4d92-aa5f-64c2032e4cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0b0eab-eabf-445f-919b-0fc69509e8b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Buszpornoshow_van_Ferihegyen_a_foszerepben_Farossal","timestamp":"2020. október. 04. 12:32","title":"Buszpornó-show van Ferihegyen, a főszerepben Farossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csökkent a magyar kiskereskedelmi forgalom augusztusban az egy évvel korábbihoz képest. A külföldi turisták hiánya mellett az is betett a forgalomnak, hogy sokkal kevesebbet tankoltak az emberek idén nyáron, mint egy éve.","shortLead":"Csökkent a magyar kiskereskedelmi forgalom augusztusban az egy évvel korábbihoz képest. A külföldi turisták hiánya...","id":"20201005_ksh_kiskereskedelem_vasarlas_bolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9241f3a3-1ae0-41c9-bece-89d492a86e75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_ksh_kiskereskedelem_vasarlas_bolt","timestamp":"2020. október. 05. 09:57","title":"A boltok és benzinkutak megcsappant forgalma mutatta, hogy idén nyáron nem jöttek a turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e96a3f-ee0e-469c-80b3-25b6285f8400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Marad az indián nyár.","shortLead":"Marad az indián nyár.","id":"20201004_Hetfon_meleg_lesz_szel_es_nemi_csapadek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53e96a3f-ee0e-469c-80b3-25b6285f8400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b94b494-cd20-4371-a26f-14618e7589ca","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Hetfon_meleg_lesz_szel_es_nemi_csapadek","timestamp":"2020. október. 04. 15:48","title":"Hétfőn meleg lesz, szél, és némi csapadék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]