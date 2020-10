„Október 23-án autós blokáddal tüntetünk az igazságért” – hirdette meg a Facebookon a nemzeti ünnepre tervezett demonstrációt Szél Bernadett Hadházy Ákossal közösen.

A tiltakozás módját a járványhelyzettel indokolják a független országgyűlési képviselők, szerintük most az egyetlen felelős döntés, ha autós demonstrációvá alakítják az október 23-ra tervezett rendezvényüket. Eredetileg az MTVA székházát akarták blokád alá vonni Budapest III. kerületében, a Kunigunda útján.

A MÓD ÉS AZ IDŐPONT VÁLTOZIK, DE A CÉL NEM! Október 23-ÁN AUTÓS BLOKÁDDAL TÜNTETÜNK AZ IGAZSÁGÉRT Október 23.-án NEM... Posted by Szél Bernadett on Saturday, 17 October 2020

„Ezúttal nem úgy, mint tavasszal a Clark Ádám téren – most hivatalosan bejelentettük, és mivel most nincsen kijárási tilalom, a RENDŐRSÉG MOST KÉNYTELEN VOLT TUDOMÁSUL VENNI” – nyomatékosította Szél a bejegyzésben.

A politikus egyúttal azt kérte, hogy mindenki viselkedjen felelősségteljesen, ne induljon el gyalog. A tiltakozás a tervezettnél korábban, délután fél háromkor kezdődik, mert így, mint a képviselő írja, idejében át lehet érni a színművészeti egyetemisták felvonulására.