„Október 23-án vegyük blokád alá a hazugsággyárat, az MTVA székházát a Kunigunda útján, hiszen ez a nap a propaganda elleni küzdelemről is szól: 1956-ban is a rádióhoz mentek a forradalmárok, hogy a minden hullámhosszon áradó hazugság helyett az igazság szóljon a hangszórókból” – fogalmaznak Hadházy Ákos és Szél Bernadett független képviselők az általuk szervezett esemény facebookos leírásában.

A két politikus már szeptemberben, a kormány „manipulációs íveinek” leszállításakor beszélt arról, hogy október 23-án az MTVA székházánál tüntet majd.

Az eseményt Hazudnak ma is, minden hullámhosszon címmel hirdetik Hadházyék. A leírás szerint többen fel is szólalnak majd az MTVA előtt, de neveket egyelőre nem írtak a képviselők.

Két évvel korábban, 2018 decemberében is az MTVA-székháznál akciózott az ellenzék, többen be is mentek az épületbe. Köztük volt Szél Bernadett és Hadházy Ákos is, akiket később erővel dobtak ki. A történtek miatt a közmédia pert indított, de vesztett: az ítélet szerint az ellenzéki politikusok mindössze a jogaikkal éltek.