Más egyetemek hallgatói is beálltak az SZFE-s diákok október 23-i demonstrációja mögé

[{"available":true,"c_guid":"90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd","c_author":"Dezső András","category":"vilag","description":"Angolszász titkosszolgálati művelet eredményeképpen szivároghatott ki az a kínai adatbázis, ami rengeteg külföldiről, köztük magyar politikusok családtagjairól gyűjtött adatokat rejtett. A szivárogtatást és annak esetleges következményeit érdemes Kína és a Nyugat viszonyában szemlélni – magyarázták a hvg.hu-nak a titkosszolgálatok világát belülről ismerő források.","shortLead":"Angolszász titkosszolgálati művelet eredményeképpen szivároghatott ki az a kínai adatbázis, ami rengeteg külföldiről...","id":"20201014_Kina_maszkdiplomaciajara_lehetett_valasz_az_adatbazis_leleplezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c29bdef-0e0d-4aa2-891e-a9cf97b12644","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Kina_maszkdiplomaciajara_lehetett_valasz_az_adatbazis_leleplezese","timestamp":"2020. október. 14. 11:00","title":"A kínai adatbázis leleplezése a maszkdiplomáciára adott válaszcsapás lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90f3ed9-cc8a-449b-b693-8cd98271e46c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szivattyú hibásodott meg.","shortLead":"A szivattyú hibásodott meg.","id":"20201015_budafok_aluljaro_eso_szivattyu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a90f3ed9-cc8a-449b-b693-8cd98271e46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9287a1dc-fc6c-405d-9517-16856fc7a462","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_budafok_aluljaro_eso_szivattyu","timestamp":"2020. október. 15. 04:54","title":"Megint megállt a víz a tavaly felújított budafoki aluljáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d734b0f1-1587-4a10-85a1-6d7a5d3bee44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezd összeállni az Artemis-misszió, amely a Hold újabb meghódítását célozza. A lépés fontos: az égitestről indulhatnak majd az első űrhajósok a Mars felé. Ehhez azonban be kell tartani néhány szabályt.","shortLead":"Kezd összeállni az Artemis-misszió, amely a Hold újabb meghódítását célozza. A lépés fontos: az égitestről indulhatnak...","id":"20201014_hold_apollo_11_artemis_misszio_szemeteles_haboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d734b0f1-1587-4a10-85a1-6d7a5d3bee44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791bed88-e0c5-4ae7-8c6d-72dbe456d4cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_hold_apollo_11_artemis_misszio_szemeteles_haboru","timestamp":"2020. október. 14. 12:33","title":"Kiadta a parancsot a NASA: a Holdon nincs háború, és a szemetelés is tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd549dfc-9e54-4e66-b5b6-99f6139ad604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vivaldi böngésző régóta szeretne komoly alternatívája lenni a legnagyobbaknak azzal, hogy nem engedi, hogy a weboldalak leskelődjenek a felhasználók után. Most egy másfajta aprósággal tették vonzóbbá a programot.","shortLead":"A Vivaldi böngésző régóta szeretne komoly alternatívája lenni a legnagyobbaknak azzal, hogy nem engedi...","id":"20201015_vivaldi_bongeszo_jatek_vivaldia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd549dfc-9e54-4e66-b5b6-99f6139ad604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df97b70b-9442-47e3-9dda-8b5572f1bcb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_vivaldi_bongeszo_jatek_vivaldia","timestamp":"2020. október. 15. 17:13","title":"Meglepetésjátékot tett a böngészőjébe a Vivaldi, mobilon is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f121d72-531d-4344-90a4-429fefe90b05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Online hirdetések és megosztások helyett offline csatornán terjeszti a koronavírus-helyzettel kapcsolatos online tartalmait Lenkei Gábor, akinek nagyjából százezer követős oldalát korábban a legnagyobb járványtagadó oldalakat eltüntető akciója keretében deaktivált a Facebook. A linkek a YouTube-ra mutatnak, ahol a jelek szerint elfér, ha egy több tízezres nézettségű videóban azt állítja valaki, hogy nincs járvány, nincs megbízható teszt, vannak viszont \"csodálatos\" gyógymódok.","shortLead":"Online hirdetések és megosztások helyett offline csatornán terjeszti a koronavírus-helyzettel kapcsolatos online...","id":"20201014_lenkei_gabor_koronavirus_jarvany_videok_youtube","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f121d72-531d-4344-90a4-429fefe90b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11bad2e-d0ba-455d-b363-ac89892940c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_lenkei_gabor_koronavirus_jarvany_videok_youtube","timestamp":"2020. október. 14. 08:03","title":"\"Eltitkolt jó hírek\" a koronavírusról – Lenkei doktor papíron és YouTube-on járna túl az őt törlő Facebook eszén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van elég bajuk a magyar kórházaknak ezekben a hónapokban, de ez sem állíthatta meg az Állami Számvevőszéket: 41 egészségügyi intézmény gazdasági kockázatait értékelték.","shortLead":"Van elég bajuk a magyar kórházaknak ezekben a hónapokban, de ez sem állíthatta meg az Állami Számvevőszéket: 41...","id":"20201015_Allami_Szamvevoszek_korhaz_kockazatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7151f6a7-d5c3-451c-925f-48e56b14a47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Allami_Szamvevoszek_korhaz_kockazatok","timestamp":"2020. október. 15. 14:59","title":"Tizenkét kórház gazdálkodásában talált kockázatot az Állami Számvevőszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16a5452-c30a-4f1f-9d43-8fcd1fc11d7a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A munkálatok 60 napig tartanak.","shortLead":"A munkálatok 60 napig tartanak.","id":"20201015_m43_as_autopalya_felujitas_szeged_nagylak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f16a5452-c30a-4f1f-9d43-8fcd1fc11d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958fe473-24fb-4820-b5e7-04c62c5f855e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_m43_as_autopalya_felujitas_szeged_nagylak","timestamp":"2020. október. 15. 12:23","title":"488 millió forintból újítanak fel 2 kilométer utat az M43-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legjobb 21 év alatti, európai klubban játszó játékos díját Szoboszlai Dominik is elhozhatja.","shortLead":"A legjobb 21 év alatti, európai klubban játszó játékos díját Szoboszlai Dominik is elhozhatja.","id":"20201015_Szoboszlai_Golden_Boy_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3874163c-ceca-4731-90fe-c740b6763836","keywords":null,"link":"/sport/20201015_Szoboszlai_Golden_Boy_2020","timestamp":"2020. október. 15. 14:17","title":"Szoboszlai Dominik is esélyes a Golden Boy-díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]