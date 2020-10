Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Petőfi utca és a Dobozi utca kereszteződésében ment egymásnak két jármű.\r

","shortLead":"A Petőfi utca és a Dobozi utca kereszteződésében ment egymásnak két jármű.\r

","id":"20201018_Motorossal_utkozott_egy_auto_a_XVIII_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee44bed-459c-4de0-bdea-19c2cf463bb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Motorossal_utkozott_egy_auto_a_XVIII_keruletben","timestamp":"2020. október. 18. 14:13","title":"Motorossal ütközött egy autó a XVIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc2d5fe-6f6b-4665-a648-a0969c03a51f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyorstöltők piaca folyamatosan fejlődik. Ezúttal a Xiaomi talált ki valamit, amellyel tovább redukálható a töltési idő a hagyományosnál jellemzően lassabb vezeték nélküli technológia alkalmazása esetén.","shortLead":"A gyorstöltők piaca folyamatosan fejlődik. Ezúttal a Xiaomi talált ki valamit, amellyel tovább redukálható a töltési...","id":"20201019_xiaomi_vezetek_nelkuli_gyorstoltes_80_w","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fc2d5fe-6f6b-4665-a648-a0969c03a51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9c7071-8b87-4df3-9e5c-cb623176cda3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_xiaomi_vezetek_nelkuli_gyorstoltes_80_w","timestamp":"2020. október. 19. 11:07","title":"19 perc alatt feltöltött telefon, vezeték nélkül: új gyorstöltéssel állt elő a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018fd4b7-539a-4577-a6e7-35b529ab301b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A valaha mért legkisebb időtartamot határozták meg német atomfizikusok. Úgy hívják, zeptoszekundum.","shortLead":"A valaha mért legkisebb időtartamot határozták meg német atomfizikusok. Úgy hívják, zeptoszekundum.","id":"20201019_rovid_ido_zeptoszekundum_atomfizika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=018fd4b7-539a-4577-a6e7-35b529ab301b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a15b7a-5455-440b-9f47-c304d46e97bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_rovid_ido_zeptoszekundum_atomfizika","timestamp":"2020. október. 19. 19:15","title":"Elképzelhetetlenül rövid időtartamot rögzítettek német fizikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d44e0b-bf19-47ec-947b-d7ab2fed5bc6","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A neurológiai rendellenességek megdöbbentő módon képesek befolyásolni az álmokat. Ezzel minden gyakorló neurológusnak tisztában kell lennie, mégis csak ritkán kérdezzük meg betegeinket az álmaikról - mutat rá Oliver Sacks neurológus az Első szerelmek és utolsó történetek című könyvében.","shortLead":"A neurológiai rendellenességek megdöbbentő módon képesek befolyásolni az álmokat. Ezzel minden gyakorló neurológusnak...","id":"20201018_Almok_amelyek_valos_betegsegeket_jeleztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9d44e0b-bf19-47ec-947b-d7ab2fed5bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6bc168-d0c4-441d-90de-61a5d899f41d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201018_Almok_amelyek_valos_betegsegeket_jeleztek","timestamp":"2020. október. 18. 19:15","title":"Álmok, amelyek valós betegségeket jeleztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt három hónapban több mint 200 ezer használt autó cserélt gazdát.","shortLead":"Az elmúlt három hónapban több mint 200 ezer használt autó cserélt gazdát.","id":"20201019_Minden_rekordot_megdontott_a_hasznaltautok_adasvetele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfad9f1a-90f2-469a-a257-770f491f17ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Minden_rekordot_megdontott_a_hasznaltautok_adasvetele","timestamp":"2020. október. 19. 09:08","title":"Minden rekordot megdöntött a használt autók adásvétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90fe6eb-191b-4511-afad-827871003932","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A tekintélyes brüsszeli elemzőintézet, a European Policy Centre kerekasztal-beszélgetéseire rendszeresen magasrangú politikusok, volt és jelenlegi politikacsinálókat hív meg. Most az ír David O’Sullivan, az EU volt washingtoni nagykövete és a Barack Obama elnöksége idején szolgált amerikai EU-nagykövet, Anthony Gardner beszélgetett arról, mi várható a transzatlanti kapcsolatokban az amerikai elnökválasztás után.","shortLead":"A tekintélyes brüsszeli elemzőintézet, a European Policy Centre kerekasztal-beszélgetéseire rendszeresen magasrangú...","id":"20201019_Biden_Trump_EU_Kina_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f90fe6eb-191b-4511-afad-827871003932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31438b86-fd62-4d86-9f20-46a15492da98","keywords":null,"link":"/360/20201019_Biden_Trump_EU_Kina_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. október. 19. 15:30","title":"Obama volt EU-nagykövete: Az elnökválasztás az amerikai demokrácia jövőjéről szól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi képviselő, volt kancelláriaminiszter szerint a Fidesznél van egy belső mondás, az, hogy “a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi képviselő, volt kancelláriaminiszter szerint a Fidesznél van egy belső mondás, az, hogy “a...","id":"20201019_lazar_janos_fidesz_2022_es_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01e5869-c362-48c5-9f30-eeef4ae8c118","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_lazar_janos_fidesz_2022_es_valasztas","timestamp":"2020. október. 19. 10:34","title":"Lázár János: Ha a Fidesz nyer 2022-ben, neki fog látni a hibák kijavításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van olyan intézmény, ahol egy jelentkezőnek akár több évet is kell várnia, míg bejut.","shortLead":"Van olyan intézmény, ahol egy jelentkezőnek akár több évet is kell várnia, míg bejut.","id":"20201019_Az_ev_eleje_ota_titkolja_a_kormany_hanyan_varnak_idosotthoni_elhelyezesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095875cd-2d84-4b0a-b8b6-dbd124ff8a74","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_Az_ev_eleje_ota_titkolja_a_kormany_hanyan_varnak_idosotthoni_elhelyezesre","timestamp":"2020. október. 19. 07:16","title":"Az év eleje óta titkolja a kormány, hányan várnak idősotthoni elhelyezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]