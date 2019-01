Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ea5d94c-9228-43bc-9890-350759650570","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Virginia államban élő Sarah Gomez-Lane dínókról készült rajza bizonyult a legjobbnak a keresőóriás Doodle for Google nevű pályázatán. Nem kevés pénzhez juttatta ezzel iskoláját és saját magát.","shortLead":"A Virginia államban élő Sarah Gomez-Lane dínókról készült rajza bizonyult a legjobbnak a keresőóriás Doodle for Google...","id":"20190109_doodle_for_google_dinoszaurusz_rajzpalyazat_osztondijprogram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ea5d94c-9228-43bc-9890-350759650570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6818aa-7b4d-49ea-b0a0-a69b0a8d272a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_doodle_for_google_dinoszaurusz_rajzpalyazat_osztondijprogram","timestamp":"2019. január. 09. 17:33","title":"Egy 6 éves kislány nyerte a Google 8+13 millió forintos ösztöndíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb0d03f-70b4-455d-87cd-82a207dec03c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Húszéves idén a Zafira, ami mostantól a Life nevet is felveszi, és három méretben kínálják.","shortLead":"Húszéves idén a Zafira, ami mostantól a Life nevet is felveszi, és három méretben kínálják.","id":"20190109_opel_zafira_life","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbb0d03f-70b4-455d-87cd-82a207dec03c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b393820-9693-4086-9f93-8c8dc9ebf2b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_opel_zafira_life","timestamp":"2019. január. 09. 15:21","title":"Családi kisbusz lett az Opel Zafira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffbac322-c040-41a5-9735-9af643110d05","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András az egyik decemberi tüntetésen emelt a magasba, majd dobott el egy füstgránátot. A Központi Nyomozó Főügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt nyomoz az ügyben. A politikus szerint Orbánt terheli a felelősség.","shortLead":"Fekete-Győr András az egyik decemberi tüntetésen emelt a magasba, majd dobott el egy füstgránátot. A Központi Nyomozó...","id":"20190110_Nyomoz_az_ugyeszseg_miutan_a_Momentum_elnoke_fustgranatot_dobott_a_rendorok_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffbac322-c040-41a5-9735-9af643110d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26ea617-5765-46ff-8113-2d3d803e1ce0","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Nyomoz_az_ugyeszseg_miutan_a_Momentum_elnoke_fustgranatot_dobott_a_rendorok_fele","timestamp":"2019. január. 10. 05:45","title":"Nyomoz az ügyészség, miután a Momentum elnöke füstgránátot dobott a rendőrök felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49665490-7dc3-49f3-94aa-a654aea7c132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a Mércét, sem az Azonnalit nem engedik be a mai szeánszra.","shortLead":"Sem a Mércét, sem az Azonnalit nem engedik be a mai szeánszra.","id":"20190110_Ujabb_ket_lapot_tiltottak_ki_Orban_csutortoki_sajtotajekoztatojarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49665490-7dc3-49f3-94aa-a654aea7c132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e9b8e1-28c7-47d3-a211-456e0a26a383","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Ujabb_ket_lapot_tiltottak_ki_Orban_csutortoki_sajtotajekoztatojarol","timestamp":"2019. január. 10. 08:59","title":"Újabb két lapot tiltottak ki Orbán csütörtöki sajtótájékoztatójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az úgynevezett parkoló-mérleg díjhoz hasonlót korábban a VII. kerületben is életbe léptettek. ","shortLead":"Az úgynevezett parkoló-mérleg díjhoz hasonlót korábban a VII. kerületben is életbe léptettek. ","id":"20190110_Uj_adot_vetnek_ki_az_Airbnbre_Erzsebetvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1051b973-fa0d-470b-bfae-271670832e8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Uj_adot_vetnek_ki_az_Airbnbre_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. január. 10. 08:47","title":"Új adót vetnek ki az Airbnb-re Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kanadai parti őrség segítségét kérte szerdán Roddickton-Bide Arm, mert a kanadai falut elözönlötték a fókák: az Új-Fundland szigeten fekvő kis település utcáin és kertjeiben mintegy negyven, az Atlanti-óceánba tartva eltévedt tengeri ragadozó kóborolt.","shortLead":"A kanadai parti őrség segítségét kérte szerdán Roddickton-Bide Arm, mert a kanadai falut elözönlötték a fókák...","id":"20190110_foka_kanada_uj_fundland_falu_atlanti_ocean","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54cc6af-bf85-4cc9-b571-b7c0646c42b5","keywords":null,"link":"/elet/20190110_foka_kanada_uj_fundland_falu_atlanti_ocean","timestamp":"2019. január. 10. 07:10","title":"Eltévedt fókákkal gyűlik meg a baja egy kanadai falunak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok telefonon találhatók előre telepített alkalmazások, ezek többsége azonban letörölhető, ha a felhasználó nem tart rájuk igényt. Úgy tűnik, a Facebookról ez már nem mondható el.","shortLead":"Sok telefonon találhatók előre telepített alkalmazások, ezek többsége azonban letörölhető, ha a felhasználó nem tart...","id":"20190110_samsung_galaxy_s8_facebook_alkalmazast_nem_lehet_letorolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be568bd1-6e4d-4fe3-aa51-137888e91fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_samsung_galaxy_s8_facebook_alkalmazast_nem_lehet_letorolni","timestamp":"2019. január. 10. 09:33","title":"Ezt így hogy? Több Samsung telefonról nem lehet letörölni a Facebook alkalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0004de-3228-4c47-a8c9-e692a91fb2b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kínában minden modellből kell sofőrös változat. ","shortLead":"Kínában minden modellből kell sofőrös változat. ","id":"20190110_A_kinaiak_is_megkaptak_a_maguk_uj_3as_BMWjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db0004de-3228-4c47-a8c9-e692a91fb2b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165c8591-11e5-465c-8b91-d9515f1c5451","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_A_kinaiak_is_megkaptak_a_maguk_uj_3as_BMWjet","timestamp":"2019. január. 10. 12:14","title":"A kínaiak is megkapták a maguk új 3-as BMW-jét, ami persze 11 centi pluszban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]