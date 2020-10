Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kézben tartott mobillal pedig elég veszélyes közlekedni.","shortLead":"Kézben tartott mobillal pedig elég veszélyes közlekedni.","id":"20201021_gyalogos_kerekparozas_mobilozas_roller","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c3ca49-4779-48a9-b760-1662bcb6ed48","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_gyalogos_kerekparozas_mobilozas_roller","timestamp":"2020. október. 21. 14:00","title":"Három kerékpárosból egy menet közben is telefonozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lelassult agyi reakció, emlékezetkiesés – ilyesmiket is tapasztalnak azok, aki már átestek a koronavírus-fertőzésen. Az orvosok szerint ez is azt jelzi, hogy sok dolog van, amit még nem tudunk a kórokozóról.","shortLead":"Lelassult agyi reakció, emlékezetkiesés – ilyesmiket is tapasztalnak azok, aki már átestek a koronavírus-fertőzésen...","id":"20201022_koronavirus_emlekezetkieses_demencia_covid_19_memoriazavar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8628f3ed-d4fe-4880-866e-e79c27f42f0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_koronavirus_emlekezetkieses_demencia_covid_19_memoriazavar","timestamp":"2020. október. 22. 08:03","title":"A koronavírus váratlan szövődménye: vannak betegek, akik egyáltalán nem emlékeznek dolgokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e32261f-06d8-4880-8d85-1bc4204968d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar tájakat népszerű zenekarokkal bemutató Road Movie Guide című műsor október 22-én indul a TV2-n. Az adásokban többek közt Rúzsa Magdit, a Hiperkarmát, a Bagossy Brothers Companyt, a Kelemen Kabátbant és a Tankcsapdát láthatjuk. ","shortLead":"A magyar tájakat népszerű zenekarokkal bemutató Road Movie Guide című műsor október 22-én indul a TV2-n. Az adásokban...","id":"20201022_Zenekarokkal_jarja_a_videket_Tilla__uj_musor_indult_a_TV2n","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e32261f-06d8-4880-8d85-1bc4204968d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f230232-1ad5-47c8-9c91-2b0b97b951c7","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_Zenekarokkal_jarja_a_videket_Tilla__uj_musor_indult_a_TV2n","timestamp":"2020. október. 22. 10:42","title":"Zenekarokkal járja a vidéket Tilla – új műsor indul a TV2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Exnyomozót igazolt le Mészáros Lőrinc a vállalatbirodalma és családja védelmére alapított magánbiztonsági cégéhez. A csapatra a belső elhárítás mellett a felvásárlási célpontok átvilágításakor is számíthat Orbán első számú oligarchája.","shortLead":"Exnyomozót igazolt le Mészáros Lőrinc a vállalatbirodalma és családja védelmére alapított magánbiztonsági cégéhez...","id":"202043__meszaros_lorinc__maganbiztonsag__oligarchafelelmek__az_ebul_szerzett_joszag_orzoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b684aeb-25eb-4701-aa7a-1f94da6167b6","keywords":null,"link":"/360/202043__meszaros_lorinc__maganbiztonsag__oligarchafelelmek__az_ebul_szerzett_joszag_orzoi","timestamp":"2020. október. 22. 11:00","title":"Mészárosnak jó oka van arra, hogy saját cégére bízza személye és vagyona védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ac822f-5f50-4f93-a7a8-a3883980d653","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nem a hétfőt gyűlölöd, hanem a munkádat – hangzik a Facebook-bölcsesség. Nem a hétfőt gyűlölöd, hanem a rossz munkaszervezést – így szól ennek az egy fokkal finomabb változata. De tényleg baj van-e a hétfőkkel?","shortLead":"Nem a hétfőt gyűlölöd, hanem a munkádat – hangzik a Facebook-bölcsesség. Nem a hétfőt gyűlölöd, hanem a rossz...","id":"20201021_egy_masik_kozgazdasag_hetfo_napok_munkanap_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8ac822f-5f50-4f93-a7a8-a3883980d653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d924e7b-2dbd-4058-8b1c-4c8a26f1eb0c","keywords":null,"link":"/360/20201021_egy_masik_kozgazdasag_hetfo_napok_munkanap_munka","timestamp":"2020. október. 21. 07:00","title":"Hogyhogy hétfő délelőtt dolgozunk a leghatékonyabban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39382f6-a0fc-4d34-aa9a-e491c12fc7ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindennapi balesetben kellett mentenie a tűzoltóknak. ","shortLead":"Nem mindennapi balesetben kellett mentenie a tűzoltóknak. ","id":"20201020_Egy_rakomany_cukorrepa_temetet_be_egy_autot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a39382f6-a0fc-4d34-aa9a-e491c12fc7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882aba00-db79-4764-a427-e9ce7224b6ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_Egy_rakomany_cukorrepa_temetet_be_egy_autot","timestamp":"2020. október. 21. 04:17","title":"Szokatlan baleset Csehországban: Egy rakomány cukorrépa temetett be egy autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1560fb56-7d1b-4d3c-94f3-a28d96454779","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb pletyka kapott szárnyra arról, hogy az Apple visszatenné a Touch ID-t az iPhone-okba, de úgy, hogy az ujjlenyomat-olvasó szenzor ne vegyen el értékes helyet a kijelző elől.","shortLead":"Újabb pletyka kapott szárnyra arról, hogy az Apple visszatenné a Touch ID-t az iPhone-okba, de úgy...","id":"20201022_apple_touch_id_kijelo_alatti_ujjlenyomat_olvaso_iphone_13_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1560fb56-7d1b-4d3c-94f3-a28d96454779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1498f0af-5ad3-4d9c-aa5b-92ffcacbd9ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_apple_touch_id_kijelo_alatti_ujjlenyomat_olvaso_iphone_13_2021","timestamp":"2020. október. 22. 11:03","title":"Egyre biztosabb: a képernyő alatt térhet vissza az iPhone-okba a Touch ID","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c4a2da-8fe8-465b-a534-658808ed8773","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerint a háziorvosok egyelőre nem kaptak olyan influenza elleni vakcinát, amit három év alatti gyermekeknek is lehet adni. ","shortLead":"A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerint a háziorvosok egyelőre nem kaptak olyan influenza elleni vakcinát...","id":"20201021_Pota_Gyorgy_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65c4a2da-8fe8-465b-a534-658808ed8773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3d9842-62d3-457d-8bff-3d983d4b5b18","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Pota_Gyorgy_vakcina","timestamp":"2020. október. 21. 12:22","title":"Egyelőre nem érkezett meg a három év alatti gyerekek oltása a háziorvosokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]