[{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A légszennyezésnek való hosszú távú kitettség 15 százalékkal növelheti világszerte a koronavírus-fertőzés okozta Covid–19 halálozási kockázatát egy nemzetközi kutatócsoport új tanulmánya szerint.","shortLead":"A légszennyezésnek való hosszú távú kitettség 15 százalékkal növelheti világszerte a koronavírus-fertőzés okozta...","id":"20201028_legszennyezettseg_koronavirus_fertozes_covid_19_halalozasi_kockazata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51cf1c-2d72-4cf0-9747-5b487f589264","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_legszennyezettseg_koronavirus_fertozes_covid_19_halalozasi_kockazata","timestamp":"2020. október. 28. 08:03","title":"Ez 15%-kal növeli az esélyét annak, hogy belehal a koronavírus-fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ac3afc-7188-4bb3-a225-5a180b5bdc6c","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"És a kérdést egy ütemmel továbbgondolva: szexelhet-e egy ember a polippal? Az internetes közösségi eszmecsere némileg félrement a Netflix dokumentumfilmjének a bemutatója után, pedig a Tanítóm, a polip ennél sokkal érdekesebb és sokkal fontosabb tanulságokat tartogat.","shortLead":"És a kérdést egy ütemmel továbbgondolva: szexelhet-e egy ember a polippal? Az internetes közösségi eszmecsere némileg...","id":"20201027_Bele_lehet_szeretni_egy_polipba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8ac3afc-7188-4bb3-a225-5a180b5bdc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9163a9-6b68-4b61-a76f-5a6578a6dd81","keywords":null,"link":"/elet/20201027_Bele_lehet_szeretni_egy_polipba","timestamp":"2020. október. 27. 20:00","title":"Bele lehet szeretni egy polipba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ca3195-ca41-4046-b0fa-66a127c79960","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az évezred végére egyre népszerűbb lett itthon is az undergroundnak indult elektronikus zene, amely kitermelte a maga sztárjait is. Ebben részt vállalt egy kultikus rádió, több zenei fesztivál, de még színházi előadások is. BP Underground Elektronikus zene, harmadik rész. ","shortLead":"Az évezred végére egyre népszerűbb lett itthon is az undergroundnak indult elektronikus zene, amely kitermelte a maga...","id":"20201027_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ca3195-ca41-4046-b0fa-66a127c79960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663b902a-8ab4-44b6-9da7-fa2f34c2eae7","keywords":null,"link":"/360/20201027_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_harmadik_resz","timestamp":"2020. október. 27. 19:00","title":"Doku360: \"Elvitt bennünket a népvihar, orrán-száján mi játszottunk a nagyszínpadokon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b22db8-bb3d-45bf-ae0a-a003defa6b99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több városban is megbénították a forgalmat a demonstrálók. Varsóban autó ütött el két tiltakozó nőt.","shortLead":"Több városban is megbénították a forgalmat a demonstrálók. Varsóban autó ütött el két tiltakozó nőt.","id":"20201027_Konnygazt_rendorseg_abortusztorveny_Lengyelorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92b22db8-bb3d-45bf-ae0a-a003defa6b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6190f69b-f623-4dd6-9bfc-0d99df672306","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_Konnygazt_rendorseg_abortusztorveny_Lengyelorszag","timestamp":"2020. október. 27. 06:22","title":"Könnygázt is bevetett a rendőrség az abortusztörvény ellen zajló tüntetéseken Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 23-án jelentkeztek a tünetek a józsefvárosi polgármesteren.

","shortLead":"Október 23-án jelentkeztek a tünetek a józsefvárosi polgármesteren.

","id":"20201027_piko_andras_jozsefvaros_polgarmester_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bbe9ad-2a5f-4097-a11a-6dafd4b864b1","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_piko_andras_jozsefvaros_polgarmester_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 27. 16:55","title":"Pikó András is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Elsősorban fiatal lányokat rabolnak el, akiket prostitúcióra kényszerítenek – hangzott el az Európai Parlament meghallgatásán. A rendőrség az esetek töredékét tudja felderíteni, az ebből származó illegális jövedelemnek pedig egy csak egy százalékát képesek lefoglalni a szervezett bűnözői csoportoktól.","shortLead":"Elsősorban fiatal lányokat rabolnak el, akiket prostitúcióra kényszerítenek – hangzott el az Európai Parlament...","id":"20201028_emberkereskedelem_prostitucio_ep_ensz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6338d68a-2ad4-4d69-98d2-8584581fe39b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_emberkereskedelem_prostitucio_ep_ensz","timestamp":"2020. október. 28. 06:07","title":"Magyarország is az emberkereskedők egyik célpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860058ad-02d6-4756-bfca-b3bfd124bcc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakértők a következményektől féltik a fókapopulációt. Tavasszal delfinek tetemei álltak halomban Namíbia partjainál.","shortLead":"A szakértők a következményektől féltik a fókapopulációt. Tavasszal delfinek tetemei álltak halomban Namíbia partjainál.","id":"20201027_namibia_fokapusztulas_hatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=860058ad-02d6-4756-bfca-b3bfd124bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a93bd8e-4e1e-4814-9f1e-5de178edc817","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_namibia_fokapusztulas_hatasok","timestamp":"2020. október. 27. 19:07","title":"Még mindig nincs magyarázat a namíbiai fókapusztulásra, miközben ezrével számolják az újabb áldozatokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a2c0f4-3138-49fb-a7d6-7ad2623ebb4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utasok leginkább a járatinformációs kijelzőkön találkoznak azzal a rendszerrel, amelynek cseréjét a Budapest Airport informatikai csapata az elmúlt napokban fejezte be – közölte kedden délelőtt a ferihegyi repülőteret üzemeltető vállalat.","shortLead":"Az utasok leginkább a járatinformációs kijelzőkön találkoznak azzal a rendszerrel, amelynek cseréjét a Budapest Airport...","id":"20201027_budapest_airport_lhbp_repuloter_jaratinformacios_rendszer_fids_csereje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72a2c0f4-3138-49fb-a7d6-7ad2623ebb4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeeaee2-9d60-40d8-b305-f95d85472b97","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_budapest_airport_lhbp_repuloter_jaratinformacios_rendszer_fids_csereje","timestamp":"2020. október. 27. 11:03","title":"600 képernyőn látszik az a reptéri rendszer, amit most lecserélt a Budapest Airport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]