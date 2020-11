Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b415730-e7d3-4234-8f4e-9fc7f6e4d1d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezeték károsodását még vizsgálják, a javítás sem ért véget. A földgáz szállítása ugyanakkor október végére újraindulhatott. ","shortLead":"A vezeték károsodását még vizsgálják, a javítás sem ért véget. A földgáz szállítása ugyanakkor október végére...","id":"20201102_fgsz_peldatlan_muszaki_hiba_foldgaz_gorenyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b415730-e7d3-4234-8f4e-9fc7f6e4d1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb54dc3-42c1-4ac2-8164-5a6064df08f3","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_fgsz_peldatlan_muszaki_hiba_foldgaz_gorenyezes","timestamp":"2020. november. 02. 07:40","title":"Tíz napig nem jött gáz Ausztria felől, az országban példátlan mértékű műszaki hiba történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6a542f-ce60-4bb9-a9a2-e56f8d0cd605","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A posztimpresszionista festő egészségi állapota régóta izgatja a tudományt: felmerült már, hogy bipoláris volt, epilepsziás, skizofrén, újabban pedig az derült ki, hogy nagyon durva alkoholmegvonási tünetei voltak.","shortLead":"A posztimpresszionista festő egészségi állapota régóta izgatja a tudományt: felmerült már, hogy bipoláris volt...","id":"20201103_Tobbszor_is_a_delirium_allapotaba_kerult_Van_Gogh_az_alkoholmegvonastol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad6a542f-ce60-4bb9-a9a2-e56f8d0cd605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15448ec2-173c-4a09-8db9-b1a49102ce40","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Tobbszor_is_a_delirium_allapotaba_kerult_Van_Gogh_az_alkoholmegvonastol","timestamp":"2020. november. 03. 10:27","title":"Többször is a delírium állapotába került Van Gogh az alkoholmegvonástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichiátriai intézetben 220-an fertőződtek meg koronavírussal.","shortLead":"A pszichiátriai intézetben 220-an fertőződtek meg koronavírussal.","id":"20201103_veszprem_megye_szocialis_otthon_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312e028c-27a2-4e2d-a795-2ece3b719ade","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_veszprem_megye_szocialis_otthon_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 15:53","title":"Meghalt két beteg a Veszprém megyei szociális otthonban, ahol a lakók nagy része fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két részletben fogják megkapni a dolgozók a bérüket, a második kifizetés csak a hónap végén lesz esedékes.","shortLead":"Két részletben fogják megkapni a dolgozók a bérüket, a második kifizetés csak a hónap végén lesz esedékes.","id":"20201103_dunaferr_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d496d95-e051-4763-b80d-c38741afb451","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_dunaferr_fizetes","timestamp":"2020. november. 03. 17:02","title":"Ismét gondok vannak a Dunaferrnél a bérek kifizetésével ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748f947-b69b-4ddc-be96-06572685f47c","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Isten ott van mindig, bárhogyan is döntünk, idéz szerzőnk egy lelkész jegyzetéből és hozzáteszi: jó lenne, ha a születéseknek nem a dekrétumok miatt kellene örülnünk.","shortLead":"Isten ott van mindig, bárhogyan is döntünk, idéz szerzőnk egy lelkész jegyzetéből és hozzáteszi: jó lenne, ha...","id":"20201103_Szeretettel_Erdelybol_Milyen_Istenrol_beszelunk_amikor_az_abortuszrol_beszelunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5748f947-b69b-4ddc-be96-06572685f47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05dc5c7-095d-48d3-af70-0e2e3976bb8b","keywords":null,"link":"/360/20201103_Szeretettel_Erdelybol_Milyen_Istenrol_beszelunk_amikor_az_abortuszrol_beszelunk","timestamp":"2020. november. 03. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Milyen Istenről beszélünk, amikor az abortuszról beszélünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c317af10-1871-4293-8d8c-b0a135184419","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlegi intézkedések nem elegendőek a járvány terjedésének megállítására – mondta el a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","shortLead":"A jelenlegi intézkedések nem elegendőek a járvány terjedésének megállítására – mondta el a Miniszterelnökséget vezető...","id":"20201102_Gulyas_jarvany_szigor_kormanyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c317af10-1871-4293-8d8c-b0a135184419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbec6a1-d8b6-43f1-9681-851eaa200412","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_Gulyas_jarvany_szigor_kormanyules","timestamp":"2020. november. 02. 18:36","title":"Gulyás: Újabb járványügyi szigorítások jönnek a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c","c_author":"Mester Csaba","category":"360","description":"A politizáló, fájdalmasan szókimondó karakteréről is híres kanadai–amerikai rocklegenda 45 évvel az után, hogy elkészítette, előállt Homegrown című albumával.","shortLead":"A politizáló, fájdalmasan szókimondó karakteréről is híres kanadai–amerikai rocklegenda 45 évvel az után...","id":"202044__neil_young__poszthippi_dalnok__azido_rostajan__privat_latlelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd5f262-cf2d-475a-8ecd-3207b763a136","keywords":null,"link":"/360/202044__neil_young__poszthippi_dalnok__azido_rostajan__privat_latlelet","timestamp":"2020. november. 02. 17:00","title":"Az eltűnt idő nyomában járhatunk Neil Young új lemezét hallgatva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ba0997-a1e4-4a54-8f67-ae59825bd90f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Kati írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20201101_Ez_az_egy_eletunk_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36ba0997-a1e4-4a54-8f67-ae59825bd90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cade4fd-966d-4330-8872-b61e4c0c33c8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201101_Ez_az_egy_eletunk_van","timestamp":"2020. november. 01. 20:15","title":"Ez az egy életünk van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]