[{"available":true,"c_guid":"997be5fd-ff73-41cb-a380-a78ffcaf658b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lázas volt, és levegőt is alig kapott. Később azt mondta, nem kellett volna.","shortLead":"Lázas volt, és levegőt is alig kapott. Később azt mondta, nem kellett volna.","id":"20201006_Hiaba_voltak_Covidszeru_tunetei_megis_palyara_lepett_Alexander_Zverev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=997be5fd-ff73-41cb-a380-a78ffcaf658b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46d544c-630f-44f1-b7b3-54bb48ff5b96","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Hiaba_voltak_Covidszeru_tunetei_megis_palyara_lepett_Alexander_Zverev","timestamp":"2020. október. 06. 09:56","title":"Hiába voltak Covid-szerű tünetei, mégis pályára lépett Alexander Zverev","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsőként a klubokat az utánpótlást és a felnőtt élsportolókat érintő adósságokat rendezik.\r

\r

","shortLead":"Elsőként a klubokat az utánpótlást és a felnőtt élsportolókat érintő adósságokat rendezik.\r

\r

","id":"20201006_magyar_tenisz_szovetseg_lazar_janos_adossag_visszafizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60035ff-4766-46f5-9b2d-423311218d66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_magyar_tenisz_szovetseg_lazar_janos_adossag_visszafizetes","timestamp":"2020. október. 06. 21:55","title":"Már fizeti vissza tartozásait a Magyar Tenisz Szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e671c348-6c51-44cd-964f-1e8688fb7b5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismertette terveit a Közép-Európai Egyetem, miután az Európai Bíróság jogsértőnek ítélte a lex CEU-t.","shortLead":"Ismertette terveit a Közép-Európai Egyetem, miután az Európai Bíróság jogsértőnek ítélte a lex CEU-t.","id":"20201006_ceu_ignatieff_fodor_eva_europai_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e671c348-6c51-44cd-964f-1e8688fb7b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df621485-6988-46fc-a902-b1b3ae60419f","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_ceu_ignatieff_fodor_eva_europai_birosag","timestamp":"2020. október. 06. 16:38","title":"CEU: Maradunk Bécsben, de újra lesznek amerikai akkreditációjú programok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76fb1546-0faf-4125-843d-cfdbfb6730d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járvány hatásai meglátszanak az abroncshasználati szokásokon is. Kevesebbet autózunk, ezért egyre többen vesznek inkább négy évszakos gumiabroncsot.","shortLead":"A járvány hatásai meglátszanak az abroncshasználati szokásokon is. Kevesebbet autózunk, ezért egyre többen vesznek...","id":"20201006_A_virushelyzet_miatt_a_telinyari_abroncsok_helyett_a_negy_evszakosok_mennek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76fb1546-0faf-4125-843d-cfdbfb6730d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4acedd-f5f0-447a-84c8-bfaf7abb0e4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_A_virushelyzet_miatt_a_telinyari_abroncsok_helyett_a_negy_evszakosok_mennek","timestamp":"2020. október. 06. 17:59","title":"Egyre többen gondolják, hogy jó nekik a négy évszakos autógumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7874714d-5dc0-464d-9a42-f8908135e5e6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A Föld népessége a 2060-as évek közepén eléri a csúcsát és csökkenni kezd, Kína népessége megfeleződik az évszázad végére, de Magyarországé is – állítja egy új kutatás. Hogy jöhetett ki ez az eredmény, és egyáltalán, mi alapján próbálják megbecsülni, hogyan alakul a népesedés a következő nyolcvan évben?","shortLead":"A Föld népessége a 2060-as évek közepén eléri a csúcsát és csökkenni kezd, Kína népessége megfeleződik az évszázad...","id":"20201007_nepesseg_demografia_egy_masik_kozgazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7874714d-5dc0-464d-9a42-f8908135e5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5148ed18-929e-4ad9-af23-a748e4cb3f38","keywords":null,"link":"/360/20201007_nepesseg_demografia_egy_masik_kozgazdasag","timestamp":"2020. október. 07. 07:00","title":"Ötmillió magyar sem fog élni 2100-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f172c875-48ca-44d7-ae6e-f66676ced59e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai képviselőház több mint egy éven át tartó vizsgálata arra jutott, hogy a világ négy legnagyobb technológiai vállalata piaci erőfölényével visszaélve megfojtja maga körül a konkurenciát.","shortLead":"Az amerikai képviselőház több mint egy éven át tartó vizsgálata arra jutott, hogy a világ négy legnagyobb technológiai...","id":"20201007_faebook_apple_google_amazon_monopolium_vizsgalat_piaci_erofoleny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f172c875-48ca-44d7-ae6e-f66676ced59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcaf3bee-5efa-47d7-9764-50f72d80ad90","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_faebook_apple_google_amazon_monopolium_vizsgalat_piaci_erofoleny","timestamp":"2020. október. 07. 14:07","title":"Fel kellene darabolni az Apple-t, a Google-t, a Facebookot és az Amazont – ez áll a 449 oldalas jelentésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a magyar dalszövegekkel is működik a Spotify új kereső funkciója, amivel nagyobb eséllyel találhatjuk meg a dalokat.","shortLead":"Már a magyar dalszövegekkel is működik a Spotify új kereső funkciója, amivel nagyobb eséllyel találhatjuk meg a dalokat.","id":"20201006_spotify_dalszoveg_keresese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43186783-1315-41fd-b994-e223a66a234d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_spotify_dalszoveg_keresese","timestamp":"2020. október. 06. 19:03","title":"Álomfunkciót kapott a Spotify, dalszöveg alapján is megtalálhatjuk a zenéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5f60bf-baf8-4341-8519-fc6ec566ddad","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az amerikai elnökválasztási kampányban célpont lett a posta, a republikánusok szerint a csalás melegágya, ha levélben voksolnak a szavazók, a demokraták pedig azt mondják, Trump már előre bűnbakot keres választási vereségéért. 100 éve az amerikaiak annyira bíztak a postában, hogy gyerekek kézbesítését is rábízták.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztási kampányban célpont lett a posta, a republikánusok szerint a csalás melegágya, ha levélben...","id":"20201006_Csomag_gyerek_posta_USA_Mailing_May","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e5f60bf-baf8-4341-8519-fc6ec566ddad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade1c875-5d46-40bf-bdca-80fa00c53beb","keywords":null,"link":"/360/20201006_Csomag_gyerek_posta_USA_Mailing_May","timestamp":"2020. október. 06. 16:30","title":"Trump levélszavazatokat sem bízna a postára, régen gyerekeket is feladtak csomagként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]