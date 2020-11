Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55f3e5a8-56e0-419e-981c-968c0b7a90f5","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Örök időkre szóló közbeszerzési eltiltást helyezett kilátásba az innovációs minisztérium államtitkára egy külföldi építőipari cégnek, miközben Karácsony Gergelynek is üzent a Lánchíd ügyében.","shortLead":"Örök időkre szóló közbeszerzési eltiltást helyezett kilátásba az innovációs minisztérium államtitkára egy külföldi...","id":"202046__budapesti_hidak__kormanyzati_fenyegetesek__kozbeszerzes__hidemberkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55f3e5a8-56e0-419e-981c-968c0b7a90f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611e54ed-131c-4f27-b713-6d6f5241363b","keywords":null,"link":"/360/202046__budapesti_hidak__kormanyzati_fenyegetesek__kozbeszerzes__hidemberkedes","timestamp":"2020. november. 15. 08:15","title":"Karácsony kutyaszorítóban: oligarchának kell adni a Lánchíd-tendert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8fc380-45dd-408f-b913-723342a83624","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A belarusz hatóságok most is brutálisan léptek fel a demonstrálók ellen, akik vasárnap vonultak az utcákra.","shortLead":"A belarusz hatóságok most is brutálisan léptek fel a demonstrálók ellen, akik vasárnap vonultak az utcákra.","id":"20201116_minszk_feheroroszorszag_kormanyellenes_tuntetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d8fc380-45dd-408f-b913-723342a83624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5006a972-ebe8-4a77-9773-8be509af4901","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_minszk_feheroroszorszag_kormanyellenes_tuntetok","timestamp":"2020. november. 16. 07:03","title":"Kilencszáznál is több kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c364717-e309-461d-908f-372009f0a298","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A történelem során először túljutottunk azon a ponton, amikor a repülő autókról csak mint lehetőségről beszélünk - vélik a Jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv szerzői, Peter H. Diamandis és Steven Kotler.","shortLead":"A történelem során először túljutottunk azon a ponton, amikor a repülő autókról csak mint lehetőségről beszélünk...","id":"20201115_Hogy_all_a_scifik_altal_beigert_repulo_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c364717-e309-461d-908f-372009f0a298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a2e89d-72b8-4c13-aabd-f38e1fec11d6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201115_Hogy_all_a_scifik_altal_beigert_repulo_auto","timestamp":"2020. november. 15. 19:15","title":"Hogy áll most a sci-fik által beígért repülő autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22dd3b7-d5a5-4a39-a2da-955f68dfce39","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Ismét új időszámítás kezdődik a játékkonzolok piacán, hiszen sok év után a Sony és a Microsoft is új, gyorsabb masinákat állít forgalomba. A japánok a korábbi modellekre szinte semmiben nem hasonlító PlayStation 5-tel vennék be a nappalikat. Na, meg a különleges DualSense kontrollerrel, amit még nagyon szoknunk kell.","shortLead":"Ismét új időszámítás kezdődik a játékkonzolok piacán, hiszen sok év után a Sony és a Microsoft is új, gyorsabb...","id":"20201115_sony_playstation_5_ps5_teszt_velemeny_konzol_konzoljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b22dd3b7-d5a5-4a39-a2da-955f68dfce39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b02d24b-e8cc-456d-ac05-10da3642a542","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_sony_playstation_5_ps5_teszt_velemeny_konzol_konzoljatek","timestamp":"2020. november. 15. 20:00","title":"Előttünk a PlayStation 5: nagy, gyors, futurisztikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Könnyű, defekttűrő gumikkal felszerelt kerékpárokat vesz a főváros. A BKK rugalmas tarifarendszert és új appot is ígér.","shortLead":"Könnyű, defekttűrő gumikkal felszerelt kerékpárokat vesz a főváros. A BKK rugalmas tarifarendszert és új appot is ígér.","id":"20201114_Uj_Bubikkal_lehet_hasitani_jovo_tavasszal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ab6da9-72fc-4f4f-bffe-fea6e0897139","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_Uj_Bubikkal_lehet_hasitani_jovo_tavasszal","timestamp":"2020. november. 14. 14:27","title":"Új Bubikkal lehet hasítani jövő tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6669f1d3-6ee3-4357-ad23-06dfe8e0b05b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közösségi médiás szabotőrök palacsintás képekkel zavarták össze az elnököt támogató felvonulás szervezését.","shortLead":"A közösségi médiás szabotőrök palacsintás képekkel zavarták össze az elnököt támogató felvonulás szervezését.","id":"20201114_A_Kpop_rajongok_szettrollkodtak_a_Trumprajongokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6669f1d3-6ee3-4357-ad23-06dfe8e0b05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142b8aa3-ea4a-4222-b5bf-4f5569196e8a","keywords":null,"link":"/elet/20201114_A_Kpop_rajongok_szettrollkodtak_a_Trumprajongokat","timestamp":"2020. november. 14. 13:24","title":"A K-pop rajongók széttrollkodták a Trump-rajongókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c42782e-6d61-47c3-a02c-2854da3a4722","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Regionális háborúval fenyeget az egyre hevesebb etiópiai belháború, miután az északi szövetségi állam, Tigré területéről rakétákkal lőtték Eritreát.","shortLead":"Regionális háborúval fenyeget az egyre hevesebb etiópiai belháború, miután az északi szövetségi állam, Tigré...","id":"20201115_Az_etiopiai_Tigrebol_mar_az_eritreai_fovarosra_mertek_csapast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c42782e-6d61-47c3-a02c-2854da3a4722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88df6fd1-933f-41fa-9888-f9f165144d98","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Az_etiopiai_Tigrebol_mar_az_eritreai_fovarosra_mertek_csapast","timestamp":"2020. november. 15. 16:21","title":"Az etiópiai Tigréből már az eritreai fővárosra mértek csapást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Áprilisban és májusban is előfordult, hogy az észak-koreai vezető hetekig nem lehetett látni nyilvános eseményen.","shortLead":"Áprilisban és májusban is előfordult, hogy az észak-koreai vezető hetekig nem lehetett látni nyilvános eseményen.","id":"20201116_kim_dzsong_un_eszak_korea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96f54e5-9c40-41b1-a0ef-77152012889d","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_kim_dzsong_un_eszak_korea","timestamp":"2020. november. 16. 05:05","title":"Huszonöt nap után előkerült Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]