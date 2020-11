Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0028ef6b-8798-45d3-b4be-51257e36f888","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2 literes 4 hengeres turbómotort alaposan kihegyezték a fejlesztőmérnökök. ","shortLead":"A 2 literes 4 hengeres turbómotort alaposan kihegyezték a fejlesztőmérnökök. ","id":"20201116_350_loeros_motort_kapott_a_legsportosabb_mini_jcw_gp_manhart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0028ef6b-8798-45d3-b4be-51257e36f888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800c8b2b-d513-4746-a9e8-72c853b08c35","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_350_loeros_motort_kapott_a_legsportosabb_mini_jcw_gp_manhart","timestamp":"2020. november. 16. 06:41","title":"350 lóerős motort kapott a legsportosabb Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63789a3-ee2c-4de0-b742-c645d5016de5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A májusi óta ez volt a második hasonló missziója a SpaceX-nek és a NASA-nak. Az űrhajósok a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) tartanak, 27 órát repülnek.","shortLead":"A májusi óta ez volt a második hasonló missziója a SpaceX-nek és a NASA-nak. Az űrhajósok a Nemzetközi Űrállomásra...","id":"20201116_crew_dragon_urhajo_spacex_nasa_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e63789a3-ee2c-4de0-b742-c645d5016de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6717341-07bc-4a5b-9ed3-250477da7b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_crew_dragon_urhajo_spacex_nasa_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2020. november. 16. 05:25","title":"Négy asztronautával a fedélzetén sikeresen startolt az újabb Crew Dragon űrhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1694b18-cce9-4fd7-8dc4-fc94093892eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intenzív osztályon csaptak fel a lángok, koronavírussal fertőzöttek az áldozatok.","shortLead":"Az intenzív osztályon csaptak fel a lángok, koronavírussal fertőzöttek az áldozatok.","id":"20201114_Tizen_haltak_meg_egy_korhaztuzben_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1694b18-cce9-4fd7-8dc4-fc94093892eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490bec35-3d50-49a8-a27f-fd2f5b07a408","keywords":null,"link":"/vilag/20201114_Tizen_haltak_meg_egy_korhaztuzben_Romaniaban","timestamp":"2020. november. 14. 21:39","title":"Tízen haltak meg egy kórháztűzben Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz azt mondta, a vakcina csak egy újabb eszköz lesz, ami nem helyettesíti az eddigieket.","shortLead":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz azt mondta, a vakcina csak egy újabb eszköz lesz, ami nem helyettesíti az eddigieket.","id":"20201116_who_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c77facd7-87d2-46ae-8a63-b4b13a87f3d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_who_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 15:48","title":"A WHO elnöke szerint a vakcinától még nem fog véget érni a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár ők a legveszélyeztetettebb korosztály, a legjobb védőfelszerelést ígérik nekik, plusz óránként 1500 forintot.","shortLead":"Bár ők a legveszélyeztetettebb korosztály, a legjobb védőfelszerelést ígérik nekik, plusz óránként 1500 forintot.","id":"20201116_pcr_teszteles_nyugdijasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b085cb48-8060-40f2-9f63-c124ec41161a","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_pcr_teszteles_nyugdijasok","timestamp":"2020. november. 16. 19:15","title":"Nyugdíjasokat toboroznak PCR-tesztelői munkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6195df-2773-4709-9489-66244e66c93b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bagolypapagáj még úgy is nyert, hogy a versenyben 1500 hamis szavazattal akarták a dobogóra első fokára repíteni a kis foltos kivit. ","shortLead":"A bagolypapagáj még úgy is nyert, hogy a versenyben 1500 hamis szavazattal akarták a dobogóra első fokára repíteni...","id":"20201116_Ev_madara_UjZeland_kakapo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea6195df-2773-4709-9489-66244e66c93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0373d29a-f2cd-43cb-abca-7e1ef1a9a2de","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Ev_madara_UjZeland_kakapo","timestamp":"2020. november. 16. 15:59","title":"Duci, röpképtelen papagáj lett az év madara Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Föld egészét tekintve is a legmelegebbek közé tartozott az elmúlt hónap.\r

","shortLead":"A Föld egészét tekintve is a legmelegebbek közé tartozott az elmúlt hónap.\r

","id":"20201116_idojaras_homerseklet_legmelegebb_oktober","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96442367-30f7-4015-9c1c-934999baf683","keywords":null,"link":"/zhvg/20201116_idojaras_homerseklet_legmelegebb_oktober","timestamp":"2020. november. 16. 20:51","title":"Október még sosem volt ilyen meleg Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84f7e88-f991-4a7f-b087-aa8b57257174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy győri kézilabdázó, köztük Görbicz Anita is pozitív koronavírustesztet produkált, írja a Győri Audi ETO KC hivatalos honlapja.","shortLead":"Négy győri kézilabdázó, köztük Görbicz Anita is pozitív koronavírustesztet produkált, írja a Győri Audi ETO KC...","id":"20201115_Gorbicz_Anita_koronavirusos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d84f7e88-f991-4a7f-b087-aa8b57257174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbb9807-aac8-4325-ac2c-3c9303524135","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Gorbicz_Anita_koronavirusos","timestamp":"2020. november. 15. 20:04","title":"Görbicz Anita koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]