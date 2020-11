Röviddel azután, hogy megjelent tudósításunk, amely szerint az MSZP frakciója délelőtt megszavazta a városi vízművek közműadójának számos szocialista vezetésű várost is nehéz helyzetbe hozó emelését, jelentkezett szerkesztőségünknél az MSZP sajtóosztálya, és közölte: technikai hiba történt részükről a szavazásnál. Nem állt szándékukban az adóemelés megszavazása, és ezt be is jelentették az Országgyűlés hivatalánál.

A sajtóosztály hangsúlyozta: egy törvényről a zárószavazással döntenek véglegesen, és ott a frakciójuk (ahogy ez a mi tudósításunkban is szerepelt) nemmel szavazott. Arra a kérdésre, hogy miért kértek külön szavazást egy elutasítani kívánt részletről, ha aztán úgyis nemet mondtak az egészre is, az volt a válasz, hogy éppen nyomatékosítani akarták, mennyire elfogadhatatlan számukra az adóemelés. Csak aztán a gombnyomásnál hibáztak.

(Címlapképünk illusztráció.)