[{"available":true,"c_guid":"6f00f553-ad0e-4c28-92ee-6f16cda5b5fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki előválasztásokon civil jelöltek is indulhatnak, ha elfogadják a közös alapértékeket. A civilekre az előválasztások lebonyolításában is számítanak.","shortLead":"Az ellenzéki előválasztásokon civil jelöltek is indulhatnak, ha elfogadják a közös alapértékeket. A civilekre...","id":"20201116_civil_jeloltek_ellenzeki_partszovetseg_dk_jobbik_lmp_momentum_mszp_parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f00f553-ad0e-4c28-92ee-6f16cda5b5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a9e2c7-6329-4264-9ad6-9a40d49234ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_civil_jeloltek_ellenzeki_partszovetseg_dk_jobbik_lmp_momentum_mszp_parbeszed","timestamp":"2020. november. 16. 14:16","title":"Jövő október 23-ig bemutatja közös miniszterelnök-jelöltjét az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c601c7-2021-4511-b712-05fc10e40908","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is nő az új fertőzöttek száma, meghosszabbították a vészhelyzetet.","shortLead":"Továbbra is nő az új fertőzöttek száma, meghosszabbították a vészhelyzetet.","id":"20201116_Szloveniaban_leallt_a_kozossegi_kozlekedes_is_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0c601c7-2021-4511-b712-05fc10e40908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81243801-6b78-4560-9850-078b7716ade6","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_Szloveniaban_leallt_a_kozossegi_kozlekedes_is_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. november. 16. 20:12","title":"Szlovéniában leállt a közösségi közlekedés is a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8fc380-45dd-408f-b913-723342a83624","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A belarusz hatóságok most is brutálisan léptek fel a demonstrálók ellen, akik vasárnap vonultak az utcákra.","shortLead":"A belarusz hatóságok most is brutálisan léptek fel a demonstrálók ellen, akik vasárnap vonultak az utcákra.","id":"20201116_minszk_feheroroszorszag_kormanyellenes_tuntetok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d8fc380-45dd-408f-b913-723342a83624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5006a972-ebe8-4a77-9773-8be509af4901","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_minszk_feheroroszorszag_kormanyellenes_tuntetok","timestamp":"2020. november. 16. 07:03","title":"Kilencszáznál is több kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d529c6a0-1209-48fd-b894-06387cabeafe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Paolo a hős, Coelho a király, a hűtőmágnes szószamuráj” – énekli Bella Levente.



","shortLead":"„Paolo a hős, Coelho a király, a hűtőmágnes szószamuráj” – énekli Bella Levente.



","id":"20201116_Vegre_megenekeltek_Paolo_Coelho_bolcsessegeit__itt_az_uj_Audioshakeklip","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d529c6a0-1209-48fd-b894-06387cabeafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85adabc1-c715-495b-abe3-087dfaad1b5a","keywords":null,"link":"/kultura/20201116_Vegre_megenekeltek_Paolo_Coelho_bolcsessegeit__itt_az_uj_Audioshakeklip","timestamp":"2020. november. 16. 11:27","title":"Végre megénekelték Paolo Coelho bölcsességeit – itt az új Audioshake-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampányhoz egy plakát is tartozik. A jogvédők felhívásában a korrupt rendszerek elleni fellépéshez kérnek támogatást.","shortLead":"A kampányhoz egy plakát is tartozik. A jogvédők felhívásában a korrupt rendszerek elleni fellépéshez kérnek támogatást.","id":"20201116_orban_viktor_jogvedok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a908cbfd-5801-4b8d-a59e-b30672bda039","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_orban_viktor_jogvedok","timestamp":"2020. november. 16. 06:15","title":"Digitálisan megöregített Orbán Viktorral kampányolnak svéd jogvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fedd71c8-4520-411d-b654-ca9657cc2869","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két elhunytnak nem volt ismert betegsége a hivatalos tájékoztatás szerint.","shortLead":"Két elhunytnak nem volt ismert betegsége a hivatalos tájékoztatás szerint.","id":"20201117_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fedd71c8-4520-411d-b654-ca9657cc2869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eafca9e-c721-4c35-adec-828cc721042d","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 17. 12:11","title":"Újabb huszonéves áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d88503-a8cd-47fc-a0e8-eb6addf33f84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem ez a legerősebb és nem ez a leggyorsabb Porsche, azonban vezetési élmény tekintetében nincs sok riválisa. ","shortLead":"Nem ez a legerősebb és nem ez a leggyorsabb Porsche, azonban vezetési élmény tekintetében nincs sok riválisa. ","id":"20201116_fogyokuran_esett_at_a_porsche_egyik_legizgalmasabb_modellje_718_cayman_clubsport_manthey_racing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38d88503-a8cd-47fc-a0e8-eb6addf33f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b7e2d4-1d7e-4ccb-8b4d-eb8324d866b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_fogyokuran_esett_at_a_porsche_egyik_legizgalmasabb_modellje_718_cayman_clubsport_manthey_racing","timestamp":"2020. november. 16. 11:21","title":"Fogyókúrán esett át a Porsche egyik legizgalmasabb modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcebb3df-9ca0-422d-8696-f88819410572","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És valószínűleg be fogja hozni az árát.","shortLead":"És valószínűleg be fogja hozni az árát.","id":"20201115_Tobb_mint_felmilliardert_kelt_el_egy_postagalamb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcebb3df-9ca0-422d-8696-f88819410572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040dda0f-6c50-494a-a937-f96a13bdc3ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Tobb_mint_felmilliardert_kelt_el_egy_postagalamb","timestamp":"2020. november. 15. 15:47","title":"Több mint félmilliárdért kelt el egy postagalamb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]